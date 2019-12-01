Гороскоп на 2 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день спонукає до розумової і фізичної активності. Лише вранці варто уникати суєти і передчасних дій. Основна частина дня підходить для прогулянок, ігор на свіжому повітрі, екскурсій, авантюр, поїздок, тренувань, а також для інтелектуальних занять, Добре відновлювати дружні зв'язки. Не варто упускати шанс зібратися в широкому складі старої компанії.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 2 грудня 2019

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Овнам не варто планувати на цей день починання з нуля, творчі, романтичні і розважальні заходи, але краще не затягувати завершення розпочатого. Якщо залишилися не виконаними справи або ви всю ніч обмірковували над вирішення проблеми, на ранок вам слід відразу перейти до справи. Увечері, навпаки, корисно зменшити темп. Черговий сплеск енергії або новий сюрприз найімовірніше чекає вас близько опівночі.

Цей день не найвідповідніший для того, щоб думати про любов. Все може виявитися зовсім не так безхмарно, як хотілося б. Можливі з'ясування стосунків з коханою людиною. Не впадайте у відчай, якщо з'ясуєте для себе щось неприємне. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережним і уважним. Роботи знову опиниться в надлишку, але можливі непорозуміння. Сьогодні краще не втручатися ні в які суперечки з начальством і колегами, оскільки вас можуть зробити винуватим.

Різких змін у вашому житті найближчим часом не передбачається. Але чимало цікавих ідей може виникнути у вас саме зараз.

У цей день Ракам варто діяти з оглядкою на людей і обставини. Обачність не завадить навіть в тому випадку, якщо немає видимих причин для занепокоєння. Але не варто займати і відверто оборонну позицію: кимось недовірливим вона може бути розцінена як ворожість. Вам ніщо не загрожує, якщо вирішите основний конфлікт. Для продовження переговорів або консультацій краще вибрати ранок.

Суперечливий день, коли відносини з партнерами перевіряються на стійкість, а намічені плани вимагають перегляду. Сьогодні чоловікам-Левам потрібно впоратися з емоціями і ретельно обмірковувати свої вчинки. Характерне прагнення до відповідальності може зіграти з вами злий жарт Жінкам-Левам не слід давати обіцянки або їх вимагати, працювати з документами, швидко їздити.

Якщо у вас раптом виникли якісь сумніви, що у вас в розрахунки закралася помилка, не полінуйтеся перевірити все ще раз, інакше і далі керуючись неправдивими даними, ви ризикуєте так заплутатися, що потім виникне маса проблем, а вам це зовсім непотрібно.

Можливості Терезів сьогодні скромні і їм не варто "стрибати вище голови". До зниження тонусу може привести втома, стрес, нездужання, домашня або інше несприятлива обставина, необхідність дотримуватися інструкції і формальності, залишатися в межах. Можуть втомлювати навіть приємні обов'язки, наприклад, борг гостинності або догляд за близькими. Виручить мінімалізм або помірність у всьому.

Несприятливий день. Сьогодні можлива тимчасова незадоволеність собою і оточуючими та навіть роботою. Але не поспішайте з відступленням, інакше ваше фінансове становище може змінитися в гіршу сторону. Не варто безглуздо ризикувати і займатися комерцією, це – не для вас. Перечекайте і удача не змусить себе довго чекати.

Можливо, деякий час Стрільцям доведеться не випускати ініціативу зі своїх рук, щоб розбурхати співрозмовника, зате потім його буде не зупинити! Сьогодні є всі передумови до того, що випадкове знайомство Стрільців переросте в серйозні стосунки.

Козерогам корисно поглянути на календар і дати собі відпочинок. День допоможе вам зосередитися на ваших проблем, прислухатися до своїх відчуттів або до інтуїції. Спокій стане найкращим засобом проти хронічних недуг і руйнівних нав'язливих думок. Якщо у вас багато роботи, зірки радять обмежитися мінімальним набором справ, нічого не залишати на завтра і навіть на пізній вечір.

День пов'язаний з отриманням космічної енергії та пророцтвами. Сьогодні добре починати курс лікування та профілактику захворювань. Все, за що б ви не взялися, може бути реалізоване. Сьогодні цілком можливий прийом гостей.

Сьогодні можуть бути розбіжності з коханою. Справа може дійти навіть до скандалу. Це, звичайно, не є добре, але ж і в скандалах є позитивні моменти.

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