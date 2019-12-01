2 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають Кіберпонеділок та Міжнародний день боротьби за скасування рабства. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують Ікону Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 2 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Авдей, Авенір, Адріан, Аза, Анфим, Варлаам, Вівіана, Дасій, Денис, Ефимия, Іларіон, Іосаф, Ліодор, Фалалей, Федір, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Кіберпонеділок.

День 2D-художників.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

1697 — У Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла і почалась перша служба.

1863 — Завершилося будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США).

1864 — у Херсоні заснували перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.

1870 — Рим проголошено столицею Королівства Італія.

1896 — у приміщенні Харківського оперного театру відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс.

1901 — Американець Кінґ К. Жиллетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом — жилетку.

1942 — Група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі.

1969 — Між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина.

1971 — Утворилася Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств).

1982 — Хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.

1983 — На каналі MTV відбулася прем'єра музичного відео під назвою Michael Jackson's Thriller.

1991 — незалежність України визнали першими Канада і Польща.

2001 — Одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США "Enron" оголосила про своє банкрутство.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ГРУДНЯ

1893 — Лео Орнстайн, український і американський композитор, піаніст та педагог єврейського походження.

1923 — Каллас Марія, грецька співачка (сопрано), солістка найбільших оперних театрів світу.

1930 — Гері Беккер, американський економіст, Нобелівський лауреат.

1937 — Осадчук Петро, український письменник і політичний діяч.

1946 — Джанні Версаче, італійський модельєр, якого застрелили на порозі власного будинку.

1951 — Галябарда Степан, український поет-пісняр.

1973 — Моніка Селеш, американська тенісистка.

1981 — Брітні Спірз, американська поп-діва.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сніжний день з сильним вітром – чекай тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами – чекай багатого врожаю в наступному році.

Якщо людина народилася 2 грудня, то талісманом є цитрин.

Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

Буцається скотина – чекай хуртовини;

Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Укласти церковний шлюб, оскільки в Різдвяний піст вінчання взагалі не відбуваються.

Не варто займатися тією роботою, яку можна без особливих проблем перенести на інший день.

У цей день краще не давати в борг.

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