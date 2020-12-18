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Гороскоп на 19 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 19 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Основні події обіцяє друга половина доби. Намітяться зміни в стилі, естетичні уподобання. Може бути порушена правова або організаційна сторона ситуації, питання етикету, авторитету, престижу, моралі. Цей день допоможе налагодити зв'язок, отримати новини, посилить інтерес до далеких країв, новин з-за кордону.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 19 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Вкрай несприятливий день. Егоїзм і нетерпимість до чужих ініціатив ускладнить взаємини з колегами або партнерами. Цілком ймовірно, що невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування. Вірогідні сварки між закоханими або непорозуміння в сімейних відносинах.
Телець
Йде благополучний період, який внесе свої яскраві фарби практично в усі області вашої професійної діяльності. Найбільш вдало складатимуться переговори. Ваша думка припаде до смаку керівництву, так що не соромтеся – висувайте нові пропозиції. Ближче до кінця дня уникайте з'ясування стосунків з рідними.
Близнюки
День перетворення жіночої енергії. Життєвий потенціал жінок-Близнюків починає рости. Їм під силу вирішити найскладніші завдання. Вони зможуть розкрити свої творчі таланти, навіть якщо робота буде позбавлена творчості. Зірки радять діяти напористо і з розмахом. Чоловіки-Близнюки не повинні відмовлятися від нових справ, навіть якщо вони здадуться їм безперспективними. У рішенні фінансових питань покладайтеся на свою інтуїцію.
Рак
Запасіться терпінням. Не потрібно поспішати, хоча справ виявиться сила-силенна. Не нехтуйте допомогою людей, які щиро бажають вам добра. Постарайтеся не зривати поганий настрій на колег і своїх близьких. Для нових знайомств зараз не найвдаліший період.
Лев
Сатанинський день. Безтурботне ставлення до свого здоров'я, робота на знос приведуть до хвороби або розчарування. Остерігайтеся егоїзму і заздрості – цілком ймовірно, що всі невдачі в особистому житті або помилки в роботі будуть через них.
Діва
День буде наповнений приємними подіями. Можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються не тільки професійної сфери діяльності. Вдало складуться переговори. Але уникайте суперечок з керівництвом і колегами.
Терези
День сприятливий для початку нових справ. Консервативні Терези сьогодні перетворяться в реформаторів. Однак зайва активність може зашкодити справі і спровокувати захворювання. Знайдіть золоту середину врівноважити шальки терезів ЗА і ПРОТИ.
Скорпіон
Цього дня не налаштовуйтесь на конкретний результат, дайте можливість проявитися нагоді. Потрібно займатися пошуком інформації, радитися, обмінюватися послугами.
Стрілець
День перетворення космічної енергії. Життєвий потенціал, оптимізм, віра в світле майбутнє починають рости. Сьогодні вам по плечу вирішити найскладніші завдання в сфері професійної діяльності і в особистому житті. Ймовірно, ви зможете розкрити свої творчі таланти, навіть якщо робота буде позбавлена інтересу і новизни. Зірки радять Стрільцям діяти напористо і з розмахом. Сьогодні ви можете дати волю своїй самовпевненості.
Козеріг
На шляху може виникнути ціла низка перешкод, подолати які виявиться досить важко. На цьому етапі утримайтеся від будь-яких проявів агресивності і агресії. Як тільки ви будете дратуватися, відразу ж відчуєте навколо атмосферу нерозуміння і протистояння.
Водолій
День благополучний у всьому. Якщо хочете цей день зробити незабутнім, ініціативу доведеться брати в свої руки. Йде вдалий час для покупок. Крім того, потрібно більше часу приділяти своєму здоров'ю і фізичній формі.
Риби
Цей день пов'язаний з багатьма дрібними неприємностями. Рекомендується обережність і уважність у виконанні будь-якої справи. Рішуче дійте у всьому, проте нікому не довіряйте ініціативу. Не бійтеся братися за будь-яку роботу, хоча реалізувати свої плани буде досить важко. Не можна кидати розпочаті справи, розривати відносини з близькими людьми. Велика ймовірність травматизму. Будьте обережні з гострими предметами і ріжучими інструментами.
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