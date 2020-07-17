Гороскоп на 18 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні у повітрі буде витати напруженість. У будь-який момент можуть "полетіти іскри", нагадати про себе причини конфлікту і стресу. Зросте аварійність. Небезпечно піддаватися імпульсу, не варто без вагомої причини починати справи, з'ясовувати стосунки і відправлятися в дорогу.

І ще: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 18 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овнам краще уникати нових ініціатив і діяти по ситуації. День схиляє до цікавості і товариськості, але не дуже підходить для цільових відряджень і відповідальних переговорів. Настрій буде залежати від емоційного та інформаційного фону того середовища, в яке ви потрапили. Зростаюча напруга в сім'ї або близькому колі до вечора виллється в гостру суперечку з перспективою конфлікту.

Хороший день у всіх відносинах. На роботі багато нових справ, які вам до душі. Ваша активність і діловитість буде відзначена начальством або партнерами по бізнесу. Хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькими людями. Людина з повною сумкою уві сні або наяву – до удачі в справах.

Уважно прислухайтеся до несподіваних пропозицій. Від вас можуть знадобитися швидкі і оригінальні рішення. Якщо вони будуть правильні, то змінять ваше життя на краще. У питаннях, які для вас є другорядними, краще задовольнятися малим. Можливі гострі ситуації, образи, але потрібно тримати себе в руках.

У денний час Ракам не завадить усамітнитися і відпочити. Увечері очікується різкий поворот подій. Буде важливо проконтролювати себе тримати рівновагу: якщо не взяти себе в руки, то метушня, суперечки або внутрішні діалоги затягнеться за північ, ви ризикуєте самі підставити себе під удар.

Несприятливий день для Левів, які займаються комерцією або бізнесом. Життєвий потенціал на вкрай низькому рівні, тому контакти з партнерами або начальством будуть утруднені – будь-яка справа потребує значних зусиль, а результати не виправдають прикладених сил. Не піддавайтеся на провокації, не вірте обіцянкам, відмовтеся від екстравагантних вчинків або широких жестів – вірогідні непорозуміння з оточуючими вас людьми.

Будь-яку роботу потрібно виконувати не поспішаючи. Якщо у вас виникнуть претензії до співробітників або керівництва, не поспішайте "кидати рукавичку в обличчя". Спілкування з новими знайомими виявиться приємним і продуктивним. Будьте уважні до свого здоров'я.

На початку дня Терези налаштовані мирно і аж до вечора готові витати в хмарах. Якщо ви не хочете неприємної зустрічі, до кінця дня вам вдасться від неї ухилятися. Але закінчиться день на іншій ноті. Доведеться емоційно обговорити останні новини, вступити в суперечку, прийняти виклик, провести неприємну нараду, озвучити непопулярний вердикт. Невдалий момент для співбесіди, пропозиції, примирення.

Сприятливий день для досягнення бажаного (в розумних межах). Можна буде сміливо йти вперед, але за тієї умови, що ви не будете надто чутливі до уколів самолюбства. Не варто нервувати через дрібниці. Якщо вас будуть мучити несправедливе ставлення і прояв грубості, то потрібно просто віддалитися від неприємних вам людей. Спробуйте філософськи підійти до проблеми, яка виникла.

У цей день ділові зустрічі, наради, листування та поїздки можуть відкрити вам нові горизонти. Постарайтеся не хвилюватися через дрібниці. Фізична робота або заняття спортом допоможуть відновити душевний спокій і підвищити життєвий тонус. Можна розраховувати на підтримку рідних, друзів, однодумців і авторитетних людей.

У денні години зірки радять Козерогам берегти здоров'я, відпочивати або братися лише за найпростіші рутинні справи. Це допоможе вам у всеозброєнні зустріти вечірні події, які напевно відбудуться з чужої подачі. У кращому випадку, надійде неоднозначна пропозиція, в гіршому – агресивний виклик з елементом провокації. Не варто давати зворотний зв'язок, якщо для себе ви визнали діалог вичерпаним.

День відзначений посиленням інтуїції і проникливості. Ймовірно, що ви зможете розгледіти те, що чекає вас далеко попереду. Зірки рекомендують не довго роздумувати і погоджуватися на можливі пропозиції про співпрацю. Ймовірний прибуток і дивіденди від пропозицій, що мають відношення до великих капіталовкладенням.

У ділових відносинах період буде результативним. Але не йдіть на поводу в емоцій і не приймайте поспішних рішень. Можливо, хтось потребуватиме вашої допомоги. І якщо є така можливість, не відмовляйте людині в проханні. Однак компанії випадкових знайомих краще уникати.

Читайте також: Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні