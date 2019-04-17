На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 18 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 60
Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп на сьогодні передбачає тимчасовий релакс для деяких знаків Зодіаку. Воно й не дивно, адже протягом попередніх днів вони достатньо попрацювали, і тепер мають право на заслужений відпочинок. Решті потрібно буде докласти трішки зусиль, аби досягнути поставлених перед ними цілей! Загалом, 18 квітня пройде спокійно, але не без сюрпризів.
І ще: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ваша впертість не завжди грає вам на руку. Спробуйте сьогодні прислухатися до порад друзів і близьких, адже іноді вони турбуються про вас. Не забувайте у першій половині дня закрити всі ваші "хвости", аби ввечері можна було насолоджуватися відпочинком.
Телець
Тельці цього тижня гарно та плідно попрацювали, але це зовсім не означає, що на цьому пора зупинятися. Спробуйте бодай трішки відволіктися посеред робочого дня, щоб не виснажитися. Не забувайте, що зорі прихильно ставляться до тих, хто багато працює. Головне – мати у всьому міру!
Близнюки
Зорі віщують Близнюкам легкий робочий день. Ваш бос у цей день дозволить вам не перенапружуватися. Звичайно ж, це зовсім не означає, що варто прийти на роботу посеред дня, виставити ноги на стіл і попивати улюблене винце. Просто будьте готовими до того, що цей день пройде настільки швидко, що ви й не встигнете оком змигнути.
Рак
Раки вдосталь попрацювали у першій половині тижня, а це означає, що сьогодні вони можуть нарешті відпочити без сумнівів і гризіння совісті. Для максимально результату зорі рекомендують у цей день відмовитися від користування гаджетами. Спробуйте присвятити день цілком і повністю собі!
Лев
Леви, здається, цього тижня ви більше нагадуєте білок. Біганина, метушня, десятки телефонних дзвінків і трішки стресу – все те, що супроводжує вас уже кілька днів. Утім, четвер не буде винятком. Підготуйтесь до того, що вам доведеться з самісінького ранку трішки побігати, щоби досягнути бажаного. Рух – це життя! Не забувайте про це.
Діва
Зорі віщують Дівам тимчасовий і цілком заслужений релакс. Спробуйте у цей день не висувати носа з дому. Втім, це зовсім не означає, що потрібно провести генеральне прибирання в оселі. Заваріть смачного чаю, візьміть свіжу літературу та зануртесь під ковдру. Цей день – ваш, тому не варто приділяти свій час іншим!
Терези
У першій половині тижня Терези балансували між тотальним відпочинком і купою справ. У цей день зорі віщують представникам цього знаку Зодіаку трішки клопотів. Відразу поспішаємо вас заспокоїти: ці клопоти будуть приємними. Будьте готовими, що увечері на вас чекає шопінг або похід до кінотеатру!
Скорпіон
У четвер Скорпіони зможуть нарешті відпочити. Попросіть друзів і колег вас не турбувати, адже ви вже дуже давно чекали на день для себе. Абстрагуйтесь від роботи. Якщо будете мати настрій і бажання – вирвіться кудись на прогулянку. Вам просто необхідне перезавантаження!
Стрілець
Стрільці у першій половині тижня відверто байдикували, тому будьте готові до того, що наприкінці робочих буднів на вас звалиться ціла гора роботи. Якщо ви будете щось не встигати – не соромтесь просити допомоги у колег і друзів. Вони завжди з радістю прийдуть вам на поміч!
Козеріг
Козероги у цей день можуть бути максимально дратівливими. Складатиметься таке враження, що ви встали не з тієї ноги. Зорі рекомендують бути обережним у своїх висловлюваннях, адже слово – не горобець!
Водолій
Ранок у Водоліїв буде звичайнісіньким, а от вечір – справжньою феєрією. Зорі віщують представникам цього знаку Зодіаку багато сміху та радощів, які так необхідні для того, щоб день пройшов максимально круто. Не забувайте про те, що ви також впливаєте на те, яким буде ваш день. Спробуйте сьогодні не дратуватися та не обурюватися. Все йде так, як має йти!
Риби
Риби цього тижня багато конфліктували. Здається, пора з цим заняттям покінчувати. Спробуйте не пересваритися з усіма вашими знайомими. Не дратуйтесь через дурниці, адже воно того не варте. Краще присвятіть час собі та самоосвіті.
І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
-
20:23Ой, лишенько: біопластик завдає довкіллю більше шкоди, ніж звичайний
-
19:53Ольга Сумська спокусила шанувальників гарячими архівними фото
-
19:42У мережу злили нові фото Mercedes-Benz GLS третього покоління
-
19:27В Ботсвані знайшли рідкісний 20-каратний синій алмаз: фотофакт
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:15Українці за кордоном: куди їздили та скільки витрачали грошей у 2018 році
-
18:55Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2019 року
-
18:42iPhone 2019 по продуктивності "взує" більшість сучасних ультрабуків
-
18:28Науковці вперше дізналися повний хімічний склад молока
-
18:23СК ДНІПРО 1 – ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінал Кубка України
-
18:15Гороскоп на 18 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
17:59Гаррі Поттер, Володар персня і Сяйво: монтажер з США поміщає свою кішку в популярні фільми
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:41Елементарні способи, які допоможуть побороти прокрастинацію
-
17:35Тоня Матвієнко – Доберман: дивіться новий кліп, присвячений Арсену Мірзояну
-
17:23Настя Каменських спокусила мережу чуттєвим знімком
-
17:12У нову GTA VI зможуть зіграти не всі: відома причина
-
16:58PornHub створив новий розділ, який тебе здивує: відео
-
16:43Канадські астрономи готуються до Рожевої повні
-
16:17ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитися півфінал Кубка України
-
16:14Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю
-
16:05Beyonce випустила альбом з виступами наживо: слухайте всі пісні
-
15:53Як відучити підлітка від фастфуду: поради психологів
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні
- 16 квітня
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
-
15:29Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
-
14:07Спогади про Собор Паризької Богоматері: реакція зірок на пожежу в Нотр-Дамі
-
12:13Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips
-
11:51Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу