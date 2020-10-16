Гороскоп на 17 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 17 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день підходить для роздумів, приватного спілкування, роботи з архівами. Ефективний заочний формат спілкування і навчання. Може знадобитися відвідування забутих місць, повторне дослідження, відновлення хронології подій. Нові деталі можуть спливти у зв'язку з фінансовою і податковою стороною справи.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня 2020

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Сьогодні Овнам варто звертати увагу на фінансові та податкові новини. Саме цій темі можуть бути присвячені бесіди з друзями та близьким оточенням. Попутно, день принесе новий погляд на недавні події, пов'язані з кар'єрою, відносинами або вирішенням спорів.

Нагромаджені проблеми можуть зайняти всю першу половину дня. Тельцям підуть на користь роздуми про свої почуття. Прагніть пробачити образи. Тільки в цьому випадку є шанс повернути душевну рівновагу і радість буття.

У цей день не плануйте серйозних справ. Від вирішення повсякденних питань вас ніхто не звільнить, але самостійно братися за реалізацію нових проєктів або проводити важливі переговори зараз все-таки не варто. Зате для нових знайомств і романтичних зустрічей період цілком підходящий.

Сьогодні Раки зможуть обдумати свої справи більш виважено і спокійно. Раки отримають шанс порадитися з надійним консультантом або старшим партнером, звернутися за підтримкою до друзів або в офіційну інстанцію. Вирівняється емоційний фон – а значить, краще запрацює логічне мислення, загостриться чуття і згадається потрібний досвід.

Не виключено, що сьогодні вам належить виконати обтяжливі обов'язки або прийняти жорстке рішення. Вечір проведіть у гостях. Ймовірна цікава, гарна зустріч, прислухайтеся до інтуїції.

Для розвитку бурхливої діяльності цей період не зовсім відповідний. Зараз найкраще дотримуватися нейтральної позиції у всьому, прикинутися такою собі сіренькою мишкою. Хоч деякі перспективи можуть постати перед вами у райдужному світлі, все ж варто зважити всі "за" і "проти". У відносинах з коханою людиною будуть панувати мир і спокій.

Терезам сьогодні не завадить переглянути свої поточні витрати або бюджет в цілому. На окрему увагу заслуговують витрати на корисні насущні дрібниці: ліки, господарські або інтимні потреби. Можливі несподівані знахідки на рахунках або в "засіках".

День несприятливий для покупок, придбання нерухомості. Ретельно підготуйтеся до великої покупки. Обміркуйте всі можливі варіанти. Велика ймовірність, що вам знадобиться на це коштів набагато більше, ніж ви припускаєте. Згодом ви можете дозволити собі багато чого, про що мрієте зараз, але поки почекайте.

Справи, заплановані на цей час, пройдуть як по маслу. Ваша активність в першу чергу буде проявлятися в спілкуванні. Ви досить легко зможете знаходити спільну мову з різними людьми і з усіма будете відчувати себе цілком комфортно.

Сьогодні щось нагадає Козерогам про минуле – про колишні плани на майбутнє, які все ще ваблять. Пробудити спогади і оживити надії може звістка від старого друга. Зірки радять не відмовлятися від спілкування з колишніми однодумцями, але не покладати на це занадто великих надій.

День пов'язаний з несподіваними поворотами в долі, отриманням інформації, очищенням вогнем. Не виключено, що зустріч з фінансових або юридичних питань може призвести до стресу. Ймовірно, несподівані дії партнерів змусять вас працювати понаднормово.

Сьогодні ваш робочий графік буде насичений до межі. Можна братися за будь-які справи! Як тільки ви все встигаєте? Зараз йде вдалий час для професійної діяльності, і ви зможете, як то кажуть, гори перевернути. Опинитися одночасно в двох місцях? Легко! Уникайте серйозних грошових витрат. Не слід брати кредити і давати в борг.

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