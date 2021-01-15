На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 16 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 45
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зросте потреба в інтимній довірчій обстановці, в красі і комфорті. Це відповідний день для любові, мирного хобі, невеликих оновлень. Можливі вдалі покупки, несподівані подарунки, знахідки чи дрібні вигоди. Будь-яка справа буде вдаватися краще в стані "внутрішньої тиші", при відсутності метушні і при можливості включити фантазію. Рекомендується пауза в роз'їздах, дискусіях, інтенсивних інтелектуальних заняттях, в напруженій фізичній роботі.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Бажання роздмухати з мухи слона буде блукати за вами. Відганяйте його всіма силами, інакше ризикуєте зіпсувати відносини, своє ментальне здоров'я, кар'єру і ще багато всього дуже важливого. Відмінний час, щоб експериментувати в справах, ліжку – та де завгодно. А думки краще записувати – прийде багато відмінних ідей, які "вистрілять" пізніше.
Телець
Ділова активність як і раніше не стабілізувалася. У будь-якій справі вам доведеться докладати набагато більше зусиль, ніж зазвичай. Інтриги, заздрість, несподівані перешкоди будуть затягувати здійснення ваших планів. Сьогодні слід дотримуватися обережності. Може виникнути необхідність залучити до своїх планів впливових людей. У цей день не плануйте зустрічей з друзями і не сперечайтеся ні з ким. Другу половину дня присвятіть дому, сім'ї, дітям. У сексуальному плані день обіцяє бути вдалим.
Близнюки
Будьте сміливішими у прийнятті рішень! Можна обговорювати професійні питання з керівництвом. Але остерігайтеся, довіряючи свої особисті секрети випадковим людям. Порадує і подарує перспективу спілкування з близькими по духу людьми. Одиноким зірки обіцяють цікаве знайомство.
Рак
Успіх Раків сьогодні заснований на емоційній гармонії і хорошої емпатії. Зросте їхнє інтуїтивне вміння подобатися і зачаровувати без слів. Багатьох Раків відвідає романтичний або піднесено-містичний настрій, але їм також буде властива хитрість, ділова кмітливість і готовність до нестандартних практичних кроків. День сприятливий для любові. Можна провернути авантюру зі старим другом або партнером.
Лев
День сприятливий для чоловіків-Левів. Сьогодні вони зможуть залагодити проблеми, пов'язані з особистими відносинами або з ремонтом квартири, благоустроєм будинку. Будь-яка покупка, крім придбання меблів та виробів з дерева, буде вдалою.
Діва
Сьогодні не слід дуже старатися на роботі, оскільки багато з ваших досягнень виявиться просто непоміченими або будуть сприйняті як належне. Подумайте, чи немає у вашому житті того, що вас обтяжує. Якщо зрозумієте, що якісь відносини або речі обтяжують вас – позбавляйтеся від цього без жалю, зараз для цього гарний час.
Терези
Сьогодні ви можете придумати мільйони геніальних ідей. Головне – записуйте, бо завтра ви навряд чи пригадаєте щось. Також корисно ділитися думками з начальством – вас не тільки помітять, але і можуть підвищити.
Скорпіон
Цей день буде відзначений відчуттям радості, заспокоєння. Ви можете відчути дивовижну легкість і свободу. Результати всіх намічених зустрічей виявляться згодом рятувальним якорем. Ймовірно, вони принесуть покращення фінансового становища.
Стрілець
Не робіть необдуманих кроків, вони, швидше за все, виявляться необачними. У професійній сфері не повинно статися жодних серйозних змін, все буде йти своєю чергою. При контактах з новими людьми проявіть обережність, не варто бути занадто відвертими.
Козеріг
Козерогам день подарує приємні хвилини, пов'язані або з духовними, або з фізичними задоволеннями. Для багатьох Козерогів ці моменти зіллються воєдино – наприклад, вони будуть разом з близькою людиною насолоджуватися смачною їжею або хорошою музикою. Вдалий час для невеликих витрат на гастрономію і одяг, на власне хобі, комфорт і красу, а також на інтимні речі, знаки любові й уваги.
Водолій
Чарівність Водолія дозволить подолати всі перешкоди на шляху до успіху в особистому житті. Не виключена поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. У цей день жінки зможуть максимально проявити всі свої інтелектуальні та духовні здібності, тільки не варто братися за те, що зажадає великого емоційного напруження, позаяк вірогідні нервові зриви.
Риби
У вас буде достатньо сил і енергії. Непогані перспективи можуть виникнути на роботі, але не слід вірити людям, які занадто багато обіцяють. З будь-якого спору ви зумієте вийти переможцем, оскільки ваш дар переконання зараз на висоті.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:51Такого ніхто не очікував: Dacia показала крутий футуристичний кросовер
-
20:23Бен Аффлек розповів про проблеми з алкоголізмом під час зйомок Ліги справедливості
-
19:55Хто став найбільш високооплачуваною моделлю 2020 року: гарячі фото 18+
-
19:42Xiaomi Mi11 зійшовся у фотобитві з iPhone 12 Pro Max: хто кого
-
19:23Водіям підказали, як швидко розморозити замок в авто
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
18:43Рекордно швидкий Citroen пустять з молотка разом з тягачем і причепом
-
18:30Зірка Джокера Хоакін Фенікс зіграє Наполеона
-
18:10Гороскоп на 16 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Названий простий спосіб поліпшити емоційний фон
-
17:42Одна з улюблених співачок Біллі Айліш випустила дебютний альбом
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
17:14Скандальну гру Star Wars Battlefront II роздають безкоштовно: як отримати
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:00Леся Українка – Мріє не зрадь: текст, аналіз та історія вірша
-
16:52Індійський гороскоп: трьом знакам Зодіаку пощастить у коханні і грошах в 2021 році
-
16:43У Сеулі випустили інструкцію для вагітних жінок: вона вас точно приголомшить
-
16:21Принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до переїзду з Лондона: подробиці
-
16:14De Una Vez: Селена Гомес постала в образі Фріди Кало в новому кліпі
-
15:51Озброєний австралієць захопив притулок для тварин, щоб забрати свою кішку
-
15:32В Однокласниках: Тіна Кароль розлютила своїх шанувальників неоднозначним постом
-
15:12Хетчбек Abarth 595 перетворили на 220-сильного "Геркулеса"
-
14:51AnTuTu назвав найпотужніші смартфони 2020 року на глобальному ринку
-
14:30Настя Каменських звела мережу, станцювавши тверк у крихітній спідниці: запальне відео
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня
-
07:17Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця
- 14 січня
-
21:442 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня