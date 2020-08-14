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Гороскоп на 15 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 15 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день багатий на сентиментальні переживання, нагадує про старих друзів, підсилює потребу в затишку та турботі. Можлива тяга до випічки, солодкого, домашньої їжі, національної кухні, музики (фільму) дитинства. Це день компромісу, балансування між протиріччями. Можливі подарунки, знахідки, поновлення та приємні бонуси.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам пора згадати про сімейні цінності. М'якість, делікатність і дипломатичність дадуться вам нелегко через зовнішні складнощі і ваший темперамент. Важливо врахувати загальний контекст моменту (стан житла, атмосферу в рідному гнізді, в шлюбі). Бажано узгоджувати витрати, звички, смаки.
Телець
Критичний день. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Утримайтеся від відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це тільки зашкодить справі і викличе безліч непотрібних проблем. Можливе зіткнення з грубістю або обманом.
Близнюки
Є ймовірність не розрахувати свої сили і можливості. У зв'язку з цим ви можете вибрати неправильну лінію поведінки і манеру розмови з колегами і начальством. Постарайтеся не втрачати емоційної рівноваги і не з'ясовувати стосунків з оточуючими.
Рак
Сьогодні Раки схильні діяти м'яко, пускаючи в хід свої таланти. Це день дрібних примх, приємних оновлень, турбот про свою зовнішність, звички і зручності. Можливі знахідки на розпродажах, подарунки друзів. Проблема дня – вагання. Потрібне "набите око" в будь-якому виборі і компромісі, в тому числі, естетичному та фінансовому: промах обернеться відчутним дискомфортом.
Лев
У першій половині дня виключіть комерційні угоди – несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. У відносинах з коханою людиною краще стримувати свої емоції: заступництво і владність можуть бути сприйняті як тиранія. Імовірність великого скандалу надзвичайно висока. Можливе отримання звістки, яка потягне за собою великі і приємні зміни в особистому житті або у сфері професійної діяльності.
Діва
Вище керівництво або державні органи в цей час краще не турбувати, а зайнятися організацією, проведенням різноманітних зборів, конференцій або участю в них.
Терези
Сьогодні Терезам бажано уникати агресії і пам'ятати про почуття міри, щоб не поставити себе під удар і не стати відкритою мішенню. Якщо безсила нейтральна дипломатія, не працюють жарти і розумні доводи, варто вдатися до емоційно або ідейно зарядженого методу – наприклад, включити механізм кланової або дружньої протекції.
Скорпіон
Кінець цього робочого тижня може вас порадувати. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи принесуть відчутні результати. Можливе покращення відносин зі старшими членами сім'ї. Інтереси дітей теж зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі.
Стрілець
Пора взятися за справи, які були відкладені на деякий час. У вирішенні професійних питань слід прислухатися до порад досвідченіших колег. Відносини з близькими людьми будуть гармонійними, якщо ви покажете, що готові йти на компроміс.
Козеріг
Сьогодні Козероги можуть втратити пильність і попастися в пастку чужої чарівності. Важливо берегти баланс інтересів і не випробовувати крихку рівновагу: як тільки шальки терезів змістяться, світ перетвориться у війну. Зірки радять акуратніше вести свою партію в будь-яких відносинах, переговорах і обмінних операціях, в спілкуванні з партнерами, близькими людьми, покупцями, продавцями, посередниками.
Водолій
День відзначений нерішучістю, сумнівами. Комерційна діяльність або ризиковані фінансові операції принесуть збитки. Іронія і оптимізм допоможуть знизити негативні тенденції дня. Вам корисні прогулянки на свіжому повітрі.
Риби
Присвятіть себе цілком і повністю вирішенню професійних питань. Але не змішуйте роботу і особисті відносини. Для нових романтичних знайомств день не найвідповідніший. Не роздавайте завідомо неправдивих обіцянок.
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