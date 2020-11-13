Гороскоп на 14 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 14 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні небезпечно думати про погане, ототожнюватися з невдалим образом, дивитися "не ті" фільми, потурати залежностям, піддаватися навіюванням і зваблюванням, помилково тлумачити сни. Варто контролювати гру пам'яті, тягу до психології, магії та еротики.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 14 листопада 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

День несе подвійну характеристику, тому слід добре обмірковувати свої вчинки. Схильність до егоцентризму і потурання пристрастям може бути основою причиною розбіжностей в сім'ї або з колегами по роботі. Якщо намічено важливу справу, то займіться нею к другій половині дня, оскільки в першій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення.

Ваш нестандартний погляд на речі і гострота суджень можуть здивувати людей, навіть тих, хто добре знають вас. Постарайтеся проявити більше витримки, інакше недисциплінованість і зайва самовпевненість заведуть вас в глухий кут.

Доля буде пропонувати вам то одну, то іншу задачу. Але не поспішайте їх вирішувати. Цей день, перш за все, для романтичної вечері при свічках, для приємного проведення часу і для гармонійних відносин з коханою людиною. А до професійних питань зможете повернутися трохи пізніше.

Сьогодні Ракам корисно відпочити в інтимній атмосфері, усамітнитися або скоротити спілкування. Можна "піти" в світ кіно, музики, спогадів, снів, еротичних фантазій. Також, цей день допоможе вам оцінити плоди вашої творчості або довгих духовних шукань, зберегти в пам'яті ідеальний образ, глибше зрозуміти потреби дітей.

Сприятливий день для початку нових справ, перспективного планування, зустрічей і контактів з партнерами. Особливо це відноситься до бізнесменів. Будь-яке починання згодом принесе хороші результати. В особистому житті намічається перехід до інших відносин або на новий рівень розвитку, тому слід добре обмірковувати свої слова і вчинки.

Сьогодні вам доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. Але не переживайте через це. Хоч встигнете ви зробити трохи менше, зате результат виявиться чудовим. Зараз потрібно потурбуватися про своє здоров'я.

Сьогодні Терезам корисно оглянути і систематизувати свої скарби. Деякі старі речі можуть отримати для вас сакральний сенс, увійти в колекцію або стати нагадуванням про минуле. Важливо мати повне взаєморозуміння з людиною, якій ви довіряєте свої речі або гроші.

Несприятливий день для починань, оскільки їхні наслідки можуть бути для вас неприємними. Не рекомендується старатися і ризикувати. Відкладіть важливі справи до наступного тижня. Від вас чекають допомоги і підтримки друзі, близькі, діти.

Цей день сприятливий для того, щоб привести свій внутрішній світ в гармонійний стан. На професійну сферу діяльності можете не витрачати багато енергії і часу. Зате компенсацію зможете отримати при спілкуванні з коханою людиною.

Сьогодні Козероги схильні до ностальгії. Це день філософської та життєвої мудрості. Він пройде на хорошій хвилі, якщо у вас залишився хоча б один однодумець, а також, якщо ви змогли втримати і закріпити свої досягнення.

Активний робочий день. Не виключено, що вам доведеться займатися справами, які вимагають негайного вирішення. Ймовірно, ви будете змушені взяти на себе додаткові обов'язки. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми, не нервувати з приводу обмеження свободи. Зберігайте вірність своїм ідеалам і повагу до особистості близької вам людини.

Дуже багато чого з того, що ви запланували на цей день, не судилося зробити. Обставини будуть ставити перед вами перешкоди, а у вас не вистачить витримки і терпіння, щоб їх подолати. Не зовсім вдалим чином справи можуть складатися на особистому фронті. Уникайте з'ясування відносин з коханою людиною. Зараз для цього не найкращий час.

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