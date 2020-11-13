На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 14 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 16
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 14 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні небезпечно думати про погане, ототожнюватися з невдалим образом, дивитися "не ті" фільми, потурати залежностям, піддаватися навіюванням і зваблюванням, помилково тлумачити сни. Варто контролювати гру пам'яті, тягу до психології, магії та еротики.
І ще: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День несе подвійну характеристику, тому слід добре обмірковувати свої вчинки. Схильність до егоцентризму і потурання пристрастям може бути основою причиною розбіжностей в сім'ї або з колегами по роботі. Якщо намічено важливу справу, то займіться нею к другій половині дня, оскільки в першій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення.
Телець
Ваш нестандартний погляд на речі і гострота суджень можуть здивувати людей, навіть тих, хто добре знають вас. Постарайтеся проявити більше витримки, інакше недисциплінованість і зайва самовпевненість заведуть вас в глухий кут.
Близнюки
Доля буде пропонувати вам то одну, то іншу задачу. Але не поспішайте їх вирішувати. Цей день, перш за все, для романтичної вечері при свічках, для приємного проведення часу і для гармонійних відносин з коханою людиною. А до професійних питань зможете повернутися трохи пізніше.
Рак
Сьогодні Ракам корисно відпочити в інтимній атмосфері, усамітнитися або скоротити спілкування. Можна "піти" в світ кіно, музики, спогадів, снів, еротичних фантазій. Також, цей день допоможе вам оцінити плоди вашої творчості або довгих духовних шукань, зберегти в пам'яті ідеальний образ, глибше зрозуміти потреби дітей.
Лев
Сприятливий день для початку нових справ, перспективного планування, зустрічей і контактів з партнерами. Особливо це відноситься до бізнесменів. Будь-яке починання згодом принесе хороші результати. В особистому житті намічається перехід до інших відносин або на новий рівень розвитку, тому слід добре обмірковувати свої слова і вчинки.
Діва
Сьогодні вам доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. Але не переживайте через це. Хоч встигнете ви зробити трохи менше, зате результат виявиться чудовим. Зараз потрібно потурбуватися про своє здоров'я.
Терези
Сьогодні Терезам корисно оглянути і систематизувати свої скарби. Деякі старі речі можуть отримати для вас сакральний сенс, увійти в колекцію або стати нагадуванням про минуле. Важливо мати повне взаєморозуміння з людиною, якій ви довіряєте свої речі або гроші.
Скорпіон
Несприятливий день для починань, оскільки їхні наслідки можуть бути для вас неприємними. Не рекомендується старатися і ризикувати. Відкладіть важливі справи до наступного тижня. Від вас чекають допомоги і підтримки друзі, близькі, діти.
Стрілець
Цей день сприятливий для того, щоб привести свій внутрішній світ в гармонійний стан. На професійну сферу діяльності можете не витрачати багато енергії і часу. Зате компенсацію зможете отримати при спілкуванні з коханою людиною.
Козеріг
Сьогодні Козероги схильні до ностальгії. Це день філософської та життєвої мудрості. Він пройде на хорошій хвилі, якщо у вас залишився хоча б один однодумець, а також, якщо ви змогли втримати і закріпити свої досягнення.
Водолій
Активний робочий день. Не виключено, що вам доведеться займатися справами, які вимагають негайного вирішення. Ймовірно, ви будете змушені взяти на себе додаткові обов'язки. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми, не нервувати з приводу обмеження свободи. Зберігайте вірність своїм ідеалам і повагу до особистості близької вам людини.
Риби
Дуже багато чого з того, що ви запланували на цей день, не судилося зробити. Обставини будуть ставити перед вами перешкоди, а у вас не вистачить витримки і терпіння, щоб їх подолати. Не зовсім вдалим чином справи можуть складатися на особистому фронті. Уникайте з'ясування відносин з коханою людиною. Зараз для цього не найкращий час.
Читайте також: День ангела у листопаді 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
19:12Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження
-
18:56Влада Седан потішила гарячими знімками в шкіряному вбранні
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
18:24Ці знаки Зодіаку завжди і всюди запізнюються
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:10Гороскоп на 14 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як правильно обрати своє хобі: три правила
-
17:43Volvo скидає свої автомобілі з 30-метрової висоти: навіщо це роблять?
-
17:24Чому люди все ще відмовляються носити маски?
-
17:14Ми промахнулися: в Apple поділилися секретами розробки фірмового процесора M1
-
16:52Фото вогонь: Надя Дорофєєва показала себе у новому іміджі
-
16:42Щоночі до будинку канадця приходять дикі єноти: причина вас зворушить до сліз
-
16:22PUBG Mobile: в Індії випустять незвичну версію популярної гри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
15:51Як нестача сну пов'язана з негативним життєвим досвідом
-
15:42У Netflix пояснили, чому закривають серіали після першого сезону
-
15:25Сексуальна Тіна Кароль у блакитних колготах звабила мережу
-
15:09Електрокар Volkswagen "намалювали" у небі за допомогою тисячі дронів: відео
-
14:51Google позбавить смартфони Pixel головної переваги
-
14:32Фанати Джонні Деппа вимагають прибрати Ембер Херд з Аквамена 2
-
14:16Найшвидший суперкар Ferrari показали на офіційних фото
-
13:56Що подивитися у п'ятницю 13-го: три моторошних фільми
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада
-
07:23Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
- 11 листопада
-
21:40ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
20:20Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
- 10 листопада
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх