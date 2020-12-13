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Гороскоп на 14 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 14 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні не завжди будуть чесними заяви певних осіб. Наймудріший вихід – довіритися долі: невдовзі вона сама розставить багато що по місцях. Краще уникати нових ініціатив і стартів, заявок і обіцянок. Корисно вміти читати між рядками, розуміти натяки, розбиратися в нюансах іноземної мови.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам день додасть бадьорості. Може посилитися авантюризм, тяга до подорожей, бажання почати справу або прискорити зміни. Буде нудно сидіти на місці і займатися рутиною. Зірки радять не стримувати свій азарт, але направити його поки в підготовчі, тренувальні і розвідувальні дії. Відмінне застосування вашої енергії – навчання новим навичкам. Непоганий день для вилазки на природу.
Телець
Ваше матеріальне становище залишається неясним. Чаша терезів може відхилитися в будь-яку сторону. Можливі непередбачені витрати, але швидше за все ви отримаєте несподіваний прибуток. Постарайтеся не ризикувати. Не довіряйте першому враженню – воно буде помилковим. Прислухайтеся до інтуїції і у вас все вийде.
Близнюки
Можливо, у цей день вам доведеться робити вибір між "чорним" і "білим". Якщо ви вагаєтеся і ніяк не можете зробити перший крок, то відкладіть прийняття рішення на деякий час, або порадьтеся з тими, кому довіряєте. У любові вас чекають тільки приємні емоції.
Рак
Сьогодні інтуїція дає погані поради. А неуважність і зовсім не дає вам зробити що-небудь правильно і чітко. Так що краще перевіряти всю роботу і виправляти помилки. Тим же, хто не накопичує проблеми, а вирішує тут і зараз, взагалі дуже пощастить – зірки дадуть шанс відпочити або пошлють несподівані гроші. Частіше спілкуйтеся і знайомтеся в цей день – так ви зможете знайти собі нову любов, вірних друзів та партнерів.
Лев
Чоловікам-Левам спілкування з прекрасною статтю допоможе відновити впевненість у своїх силах, позбутися від накопичених негативних емоцій. Бережіться – зірки попереджають про можливий швидкий розрив ваших відносин з партнеркою. Жінкам-Левам зірки обіцяють зміни, які збільшать шанси на успіх або підвищать матеріальний добробут.
Діва
Ризик вам зараз протипоказаний. Крім того, не варто брати на себе занадто багато. Зупиніться, подивіться навколо себе, придивіться до тих, хто вас оточує. Не виключено, що у вашому оточенні є люди, від яких не варто чекати нічого хорошого. Постарайтеся поступово від них відійти.
Терези
Сьогодні кожен норовить розпорядитися вашими грошима. Контролюйте чужі дії, щоб вони не позначилися на ваших фінансах. Налаштовуйтеся на те, що цей тиждень буде дуже активним. Доведеться з'ясовувати свої і чужі проблеми, намагатися встигнути багато за короткий період і вибрати важливу новину з потоку інформації. Спробуйте все ж скинути з себе половину справ і займіться тим, що цікаво саме вам, щоб цей день не сприймався як робочий.
Скорпіон
День пов'язаний зі змінами в особистому житті – неміцні зв'язки розірвуться. Багато хто буде відчувати незадоволеність своїми партнерами, особливо якщо ті не відповідають вашим підвищеним вимогам. Можливо, що дехто зустріне свою долю.
Стрілець
Уникайте конфліктів. Внутрішня гармонія дозволить вам впоратися з будь-чим, навіть з найскладнішою справою. Зірки радять більше уваги приділити домашнім клопотам і близьким людям. Гарний час для завершення справ, розпочатих раніше.
Козеріг
Не варто гнатися за двома зайцями, краще виберіть те, що для вас важливіше і цікавіше. Дивіться наперед і влаштовуйте майбутнє за всіма канонами свого індивідуального щастя. Обставини можуть ставити палки в колеса ваших планів, але в цьому немає нічого поганого – ви зможете виплутатися з будь-якої історії. З ранку до вечора тримайте себе в бойовій готовності, щоб відбивати проблеми швидко і легко.
Водолій
Сприятливий день. Під особливим покровительством перебувають люди, які займаються творчістю і вихованням. Щедро діліться з оточуючими душевним теплом. Ваша присутність в суспільстві буде діяти на людей заспокійливо. Сприятливий день для вирішення сімейних проблем. Сьогодні до вас повернуться давно забуті почуття. У сім'ї пануватиме ніжність і любов.
Риби
У цей день все у вас буде виходити, і ви залишитеся задоволені собою. Не виключено, що на роботі колеги допоможуть у втіленні планів, але і ви своєю чергою постарайтеся не підводити їх. У любові також не буде ніяких розчарувань, можливі навіть приємні звістки і сюрпризи. Будьте обережні зі спиртними напоями.
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