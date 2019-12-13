Гороскоп на 14 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні краще діяти в безпечному середовищі і знайомих рамках, а вкладатися в те, що реально необхідно, душевно близьке і дороге. День допомагає дотримуватися розумного порядку у побуті, балансу інтересів в ділових відносинах, Для конкретних акцій будь-якого призначення бажано вибрати першу половину доби. Залишок дня добре провести в захищеній затишній атмосфері, при цьому душевне благополуччя може виявитися важливішим за фізичний комфорт.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 14 грудня 2019

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Сьогодні уваги Овнів вимагає власність, житло, домашня атмосфера, улюблена професія або сімейний бізнес. День розпочнеться з вибору варіанта, прийняття рішення. Мотивом для дій буде прив'язаність до місця або близьким. Вдалий момент для робіт з благоустрою побуту і території, встановлення сигналізації.

Тельцям 14 грудня слід розраховувати лише на себе. Ні родичі, ні сусіди, ні хто-небудь з найближчих друзів не зможе підказати відповідь на питання, яке викликає особливу напруженість. Протягом дня слід згадати про те, що постійно переносили на потім. Рекомендується частіше думати про те, що не можна виміряти грошима (про душу, про любов або про дружбу).

Вас чекають приємні зустрічі зі старими друзями або просто хорошими знайомими. Можуть зав'язатися нові стосунки.

Сьогодні Ракам дасть початковий імпульс азарт, бажання перевершити, довести, стати "гідним більшого", або просунути своїх дітей, підопічних. Діяти при цьому краще у власному ритмі, не копіюючи чужий стиль. Темп, напрямок і величину навантажень підкаже інтуїція. Завдання спрощується, якщо ви добре знаєте можливості свого організму або слабкі місця свого проєкту.

Леви в цей день ризикують не вгадати з подарунком для якоїсь складної людини. Буде розумно передоручити це питання комусь іншому, знявши з себе будь-якого роду відповідальність. Субота має всі шанси принести яскраві емоції тим, хто шукає кохання. Є висока ймовірність, що зовсім несподівано відбудеться доленосна зустріч. Левам, схильним до азарту, можна зробити ставку на тоталізаторі, попередньо прорахувавши найвигідніші коефіцієнти.

Діви, розташування планет на сьогоднішню добу обіцяє бути вдалим, і багато представників вашого знаку відчують себе щасливчиками.

Сьогодні для Терезів особливо актуальна тема будинку, сім'ї або кар'єри, відповідальності за близькими. Може допомогти протекція, але ще важливіше "уболівати" за справу, як за своє. Варто зробити щось заради головної мети: віддача буде не тільки моральною, а й цілком матеріальною. Можна отримати додатковий заробіток, грошову підтримку, компенсацію або відновити якийсь баланс.

Скорпіонів сьогодні може збентежити чиєсь прохання або питання. Швидше за все, звернеться за допомогою людина, яка вже не раз вражала своєю невдячністю (грубістю, хамством). Врятує цю суботу поїздка до друзів, побачення в якомусь романтичному місці, заняття спортом, активні ігри з дітьми або турбота про своє самопочуття. Останній пункт особливо важливий для тих, хто недавно пережив сильний стрес або втомився від напруженої роботи.

Стрільці, будь-яка діяльність може стати успішною, головне – позитивний настрій. Прислухайтеся до порад від зрок і не забувайте про вірну помічницю-інтуїцію – внутрішній голос сьогодні не обманює.

День гарний для співпраці і взаємодопомоги, за умови взаємного прийняття, перш за все, душевного. Не варто переконувати когось красномовством. Ваш авторитет в чужих очах зміцнить позитивний емоційний резонанс, кровна спорідненість, спільність минулого або переконань.

Водоліїв в цей день будуть засуджувати за надто зухвалий наряд, за фривольну поведінку або зайве вільнодумство. Бажання виділитися з сірого натовпу буде набагато сильніше, ніж потенційна критика. Слід залишатися собою навіть в момент, коли на вас спробує натиснути особа, наділена владою (великим сімейним авторитетом). В цілому ж субота – оптимальний момент для флірту, нових знайомств, для пошуків свого справжнього "Я" і нових творчих захоплень.

На цьому етапі на роботі можуть виникнути конфлікти, і вас спробують в них втягнути. Постарайтеся не приймати чию-небудь сторону, займіть нейтральну позицію. Інакше ви можете потрапити під гарячу руку людині, яка налаштована проти вас.

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