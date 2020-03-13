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Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

День спонукає до балакучості, зайвих питань та висловлювань. Багатослівність здатне затьмарити істину, а не висвітлити її. Корисний ефект дня полягає в отриманні додаткових фактів та відновлення контактів. Корисно переглянути багаж знань і комунікаційних навичок. Пізнавальні зустрічі з колишніми знайомими, поїздки по забутих місцях.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 14 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Сьогодні зірки радять Овнам зайнятися складною системною роботою з елементом секретності. Краще, якщо вона виявиться знайомою, наприклад, буде входити в список професійних обов'язків. Важлива техніка безпеки. Це день, коли ніщо не відбувається просто так. Для просування в кар'єрі корисно надати приватну послугу важливій людині. Любовним успіхам допоможе грамотна політика в інтимній сфері.

Телець

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Зірки застерігають від активних дій у сфері професійної діяльності. Цей день пов'язаний з перетвореннями космічних енергій, тому може виявитися важким, привести до небажаних наслідків через ваше бажання йти на поводу пристрастей. Постарайтеся сконцентруватися на позитивних думках, відмовитися від марнославства та егоїзму. Можливо, від вас чекають допомоги співробітники, друзі або родичі.

Близнюки

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Гороскоп на 14 березня говорить, що сьогодні Близнюкам найбільше пощастить, якщо ви підете в далеку дорогу. Прихопіть у відпустку свою другу половинку – це зробить ваші відносини яскравішими. Якщо ви самотні, то в подорожі ви якраз почнете новий роман.

Рак

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Сьогодні життя йде назустріч бажанням Раків: "стелить соломку" в потрібних місцях в потрібний час. Можна не турбуватися за хід запланованого заходу, покластися на порядність партнера або благородство противника. Буде встановлено належний контроль за дітьми. Зірки радять довіритися долі і не порушувати хід речей, в тому числі, непотрібними розмовами і зайвою відвертістю.

Лев

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Сьогодні корисне спілкування в колективі і активний відпочинок серед однодумців. Ваші великодушність, теплота і щедрість пожвавлять будь-яку компанію, вселять в оточуючих оптимізм і віру в майбутнє. Не виключене нове захоплення, яке буде, на жаль, короткочасним. Не зловживайте спиртними напоями.

Діва

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Гороскоп на сьогодні говорить, що Дівам потрібно з самого ранку скласти список справ на день. Вплив зірок буде таким, що ви без плану не зможете себе організувати. Почнете відразу кілька справ, а потім жодну не закінчите, ще й до біса втомитеся до вечора.

Терези

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні одним з важливих якостей для Терезів стане хазяйновитість. Будь-якими роботами краще займатися за планом. Успіх буде досягнутий за рахунок вмілого розпорядження старими речами або спільними ресурсами. У цей день можна вдало продати залежаний товар або вигідно придбати старі інструменти. Розчистити додаткову територію або оптимізувати простір допоможе позбавлення від мотлоху.

Скорпіон

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
День сприятливий для ділових знайомств. Однак, не поспішайте приймати всі пропозиції, оскільки багато хто з них згодом можуть виявитися збитковими. Будьте терплячі і уважні до близьких – можливі ускладнення у відносинах з дітьми.

Стрілець

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільцям потрібно бути дуже хитрими і моторними. Доля складається так, що ви зможете отримати дуже багато. Довгоочікуваний приз майже у вас в кишені. Залишилося лише трохи підштовхнути обставини.

Козеріг

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Сьогодні доля охороняє Козерогів, але вони недовірливі і всюди підозрюють підступ, в тому числі, в нововведеннях. Зірки підказують, що на цю добу ви можете безбоязно планувати будь-які свої справи, за умови, що заздалегідь все продумали. Не варто питати поради у друзів, шукати інформаційну підтримку. Небажані випадкові тусовки, активні переговори, знайомства.

Водолій

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Будьте готові до того, що хто-небудь з ранку зіпсує вам настрій на весь день. Постарайтеся не призначати на першу половину дня зустрічей і візитів. Через емоційно-напружений фон вам буде вкрай складно знайти спільну мову з родичами і близькими людьми. Справитися з поганим настроєм допоможе почуття гумору. Хороший відпочинок і повноцінний сон додадуть вам бадьорості і оптимізму.

Риби

Гороскоп на 14 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Сьогодні Рибам буде щастити в знайомствах і в набутті нових друзів та корисних зв'язків. Ваша посмішка сьогодні зачарує багатьох. Не виключено, що ви зустрінете свою любов. А цей день вам запам'ятається через одну радісну подію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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