Гороскоп на березень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на березень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають у третій місяць року!

Зодіакальний гороскоп на березень: чого очікувати у другий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував третій місяць 2020 року, вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

Гороскоп на місяць березень 2020

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 2, 6, 14, 28

Несприятливі дні: 12, 18, 24, 31

Місяць переоцінок та кардинальних змін віщують небесні стихії Овну. Депресивний стан і гнітюча напруга у стосунках з колегами скреснуть значно швидше, ніж ви усвідомите помилковість власних думок. На зміну труднощам прийде суцільна гармонія, яка додасть впевненості і остаточно переконає: кожен фініш – це завжди новий старт. Ваш вірний супутник у березні і джерело надпотрібної енергії – Сонце – допомагатиме підкорювати нові вершини. Астрологи закликають не роботи передчасних висновків про тих, хто попри все лишається близьким та потрібним вам. Дозвольте їм бути почутими і говоріть самі. Замовчування проблемних ситуацій з’їдатиме вас із середини. Це неминуче призведе до депресії та апатії. Інколи дуже важливо зважитися на перший крок у відносинах, навіть, якщо він буде останній. Особисте життя у березні нарешті не потребуватиме цілодобових роздумів, чи не помилилися ви у людині, яку кохаєте. Її погляд та вчинки будуть красномовнішими за будь-які слова – ви таки не помилялися.

Сприятливі дні: 1, 9, 21, 29

Несприятливі дні: 6, 11, 18, 27

Цілеспрямованим та впевненим Тельцям перший місяць весни обіцяє бути надзвичайно щасливим. У березні вам не доведеться задаватися вічним питанням, який, врешті, результат докладених зусиль. Кар’єрний ріст та збільшення грошового капіталу будуть надто вичерпною відповіддю. Утім, зупинятися на пів шляху точно не варто. Не досягнутого значно більше, ніж того, що вдалося реалізувати. У стосунках з колегами астрологи радять фільтрувати почуту інформацію, а окрему – впевнено ділити на два. Ваші недруги на роботі понад усе прагнуть посіяти зерно непорозумінь з тими, хто підтримує та радіє кожному вашому успіху.

У амурні справи вашого життя зухвало втрутиться Венера, яка покладе кінець самотності та любовним розчарування. Тож на початок нової історії довжиною в життя можна розраховувати.

Сприятливі дні: 4, 11, 24, 31

Несприятливі дні: 2, 8, 16, 29

Місяць, який позбавлений будь-яких змін, таким називають березень астрологи для цих зодіакальних представників. Утім, не варто ігнорувати натяків долі, що покликані змінити ваше життя у майбутньому. Кожну втрачену можливість не повернути. Діяти варто тут і зараз. У березні астрологи радять зайнятися саморозвитком та краще пізнати себе. Самоаналіз допоможе визначитися з подальшими життєвими орієнтирами. У стосунках з близькими уникайте конфліктних ситуацій. Дійти порозуміння вам, на жаль, не вдасться. Такі обговорення, де дійти згоди досить складно, відкладіть до кращих часів.

Особливих змін на любовному фронті та доленосних зустрічей березень вам не подарує. Краще проводьте більше часу з тими, кого любите та цінуєте.

Сприятливі дні: 6, 15, 21, 27

Несприятливі дні: 4, 10, 25, 31

По-справжньому весняний період очікує на Раків у березні. Легкість у вирішенні поставлених завдань, гармонія у стосунках з близькими та підтримка друзів стануть визначальними у вашому житті. Професійна сфера дещо відрізнятиметься у березні: непорозуміння з колегами на фоні позиційних та професійних розбіжностей напружуватимуть вас. Астрологи радять критично оцінювати ситуацію і не керуватися емоціями. Покласти край непорозумінням допоможе компроміс. І не варто чекати на перший з боку колег. Робіть його першими.

Особисте життя здаватиметься казкою, але лише у сімейних Раків. Іншим головне – не провокувати конфлікти й не піддаватися на провокації, адже цим ви лише погіршити становище.

Сприятливі дні: 8, 12, 22, 29

Несприятливі дні: 1, 6, 10, 30

Амбітним та імпульсивним Левам у березні доведеться несолодко. У вашому житті з’являться ті люди, які постійно випробовуватимуть ваше терпіння та контрольованість – не лише емоційну, а й фізичну. Астрологи наполегливо радять не піддаватися на провокації і усіляко ігнорувати такі закиди, адже втрати те, до чого ви так старанно йшли можна одним словом або дією. Дозвольте собі у березні просто відпочити. Ми не про той відпочинок, який минає у пошуках нових життєвих стратегій, а про справжній, без права на роботу або думок про неї.

Особисте життя у березні скидатиметься на казку. Утім, втрачати голови не слід. Критично оцінюйте почуте і не дайте себе ошукати.

Сприятливі дні: 4, 7, 19, 25

Несприятливі дні: 1, 11, 24, 28

Акумулювати зусилля та проаналізувати подальші життєві кроки – саме це доведеться зробити Дівам в перший місяць весни. Астрологи не радять братися за кілька справ одразу розраховуючи на успішність кожної. Зорієнтуйте свою увагу на щось одне, але справді вагоме. Попри мінливий настрій у стосунках з близькими людьми, не дозвольте дрібницям зруйнувати довіру та щирість відносин. Повернути це буде досить непросто, але можливо.

Уразливою стороною у березні буде особисте життя. Постійні чвари, непорозуміння, безпідставні ревнощі та взаємні звинувачення – це, власне, те, від чого потерпатиме ваш союз.

Сприятливі дні: 1, 7, 18, 26

Несприятливі дні: 4, 10, 19, 28

Місяць позитивних емоцій та доленосних зустрічей, – саме таким буде березень для Терезів. У робочій сфері поставлені завдання будуть вирішуватися оперативно та результативно. Однак делегувати комусь іншому власні повноваження не варто – фінал буде невтішним. У березні саме час для мандрівок, адже атмосфера досить сприятлива. Сподіваємося, що такою буде й погода.

Амурні справи точно не обійдуть вас стороною. Раптові зустрічі будуть значно вагомішими, ніж може здаватися.

Сприятливі дні: 2, 6, 10, 28

Несприятливі дні: 7, 15, 19, 20

Надзвичайно сприятливий місяць прогнозують астрологи Скорпіонам. Життєві труднощі та фінансові проблеми, які довгий час здавалися перманентним явище, підуть у небуття. Сонце – ваш березневий покровитель, допоможе впоратися з негараздами. На брак енергії та сил жалітися точно не доведеться. Досить успішною буде і робоча сфера. Нові кар’єрні сходинки допоможуть віднайти життєву стабільність та збільшити грошовий капітал. Утім, не варто забувати про відпочинок та спілкування з тими, хто наповнює вас.

У справах амурних на кардинальні зміни розраховувати не варто.

Сприятливі дні: 1, 12, 19, 23

Несприятливі дні: 2, 8, 16, 31

Складний період прогнозують астрологи Стрільцям, адже робота вимагатиме постійної самодисципліни та організованості. Щоб не потонути у рутині і не потерпати від емоційного вигорання астрологи радять навчитися балансувати між роботою та особистим життям. Подібне вміння точно знадобиться в перспективі. Перший місяць весни – сприятливий час для далеких мандрівок та міні вікендів. Зібратися з думками та на якийсь час забути про потребу кудись бігти буде вкрай корисно.

Астрологи стримані у висловлюваннях щодо особистого життя Стрільців у березні. Проте, саме весна час для таких важливих зізнань та романтичних вчинків.

Сприятливі дні: 4, 10, 22, 31

Несприятливі дні: 8, 16, 26, 30

Удачливий період очікує Козерогів у березні. Успіхи в діловій та фінансовій сферах сприятимуть подальшим життєвим перемогам. Для бізнесових Козерогів перший місяць весни здаватиметься надуспішним. Постійні ділові перемовини, вигідні пропозиції, підписання важливих документів не викликатимуть сумнівів. Однак втрачати пильність астрологи не радять. Підступ з боку бізнес-партнерів може бути раптовим та непередбаченим. Щоб попередити можливі ризики, слід довіряти, але перевіряти.

Особисте життя у березні потребуватиме паузи, але тільки для того, щоб визначитися у стосунках і розібратися передусім з собою. Венера, звичайно, допоможе прийняти вам правильне рішення, але і ви долучіться до цього доленосного процесу. Обирайте серцем, але й не забувайте про розум.

Сприятливі дні: 3, 17, 20, 28

Несприятливі дні: 7, 19, 24, 31

Невимушений місяць очікує на цього зодіакального представника. Саме у березні, як стверджують астрологи, ви усвідомите важливість зроблених кроків у минулому. Успіх та інтуїція у перший місяць весни будуть на вашій стороні, тому на збільшення грошового капіталу можна розраховувати. Однак астрологи радять не хапатися за кілька справ одразу – це точно дестабілізує ваше життя та позначиться на здоров’ї. Оберіть лише один вектор руху, і вдосконалюйте бажану сферу.

За особисте життя Водолія у березні відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме. Самотнім представникам цього знаку Зодіаку сумувати також не доведеться. Хтозна, можливо, перший місяць весни стане місяцем зустрічі вашого першого кохання.

Сприятливі дні: 1, 12, 24, 31

Несприятливі дні: 6, 18, 20, 27

Перший місяць весни буде дивувати Риб абсолютним спокоєм та взаєморозумінням у колі близьких людей. Гра на контрастах – порівнюючи з місяцем попереднім, не даватиме вам спокою. Затишшя перед бурею, – подумаєте ви. Але нічого подібного. Просто модерувати всіма процесами вашого життя у березні буде Меркурій. Він потурбується, щоб "погода" у домі була сприятливою.

Особисте життя у березні буде вражати своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера – підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

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