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Гороскоп на 14 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Гороскоп на сьогодні, 14 березня, говорить нам про те, що цей день варто присвятити спілкуванню на максимум. Чим більше соціальних зв’язків – тим краще! Вони принесуть вам радість і успіх.
Постарайтеся максимально ефективно використати першу половину дня: це дуже продуктивний час, коли можна добитися відмінних результатів, прикладаючи при цьому мінімально зусиль. Сьогодні все буде складається якнайкраще – хороші ідеї з’являтимуться вчасно, а люди, з якими ви хотіли поспілкуватися, несподівано нагадають про себе. Друга половина дня буде більш спокійною, але вона також буде сповнена позитивними емоціями і приємними сюрпризами.
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для вас день почнеться вдало. Можливий навіть романтичний епізод, тому є шанс комусь сподобатися. Відкриються непогані перспективи на роботі, але будуть і неминучі жорсткі обмеження та дратівливі бар'єри. Тому приймайте рішення лише після того, коли все добре обдумали. А не випустити багатообіцяючу ситуацію з-під контролю допоможуть витримка і цілеспрямованість. Зірки радять проявити дипломатичність і великодушність, уникати агресивності.
Телець
У першій половині дня керівник попросить про особисту послугу. Вам потрібно старанно виконати поставлене завдання і ні з ким не обговорювати свої дії. Під час виконання дорученого завдання можна піддатися натхненню, обстановці, випадковому пориву та чужому прикладу. Досвід виявиться корисним в будь-якому випадку, однак експеримент повинен бути коротким, щоб в разі невдачі можна було швидко виправити становище. Однак не варто починати в цю добу важливі проекти і запровджувати будь-які радикальні нововведення на постійній основі
Близнюки
День дарує Близнюкам свободу вибору, але лише частково. Сьогодні можна активніше демонструвати свої нові інтереси і симпатії, ділитися планами на майбутнє, але краще робити це в неформальній обстановці, серед друзів. Можна дозволити собі бути романтиком. Небажано виступати новатором в буль-якій офіційній сфері. Цей день також варто присвятити самоосвіті і роботі з інформацією. І не забудьте подбати про рішення фінансових питань.
Рак
Хороший день, так що будуйте грандіозні плани, реалізуйте сміливі ідеї і не сумнівайтеся в успіху. В роботі намагайтеся дотримуватися комфортного ритму, не дозволяйте колегам і партнерам ні квапити, ні затримувати вас. На користь піде будь-яка зміна обстановки. Вас чекають приємні зустрічі, чудовий відпочинок в хорошій компанії. Є ймовірність нових романтичних захоплень.
Лев
День додасть Левам оптимізму, внесе більше романтики і в любовні відносини, і в додаткову нематеріальну вигоду, в співробітництво. Вам стане простіше викликати дружню симпатію, в тому числі у людей здалеку, впливових осіб, представників інших національностей. Однак це не позбавить вас від деяких проблем, наприклад, від культурного бар'єру, бюрократичних перепон або перешкод правового характеру.
Діва
У цей день зірки вам радять залишатися оптимістами за будь-якої погоди. Для подолання бар'єру, що несподівано виник, вам буде вкрай важливо перебувати в бадьорому настрої, щиро вірити в себе та в правоту своєї справи. Традиційні правила, підказані досвідом, сьогодні можуть виявитися не зовсім доречні, не варто боятися піти коротшим, зате ефективним шляхом.
Терези
Сьогодні Терезам краще віддати ініціативу іншим людям, але прийнявши запобіжні заходи. Зірки не радять укладати договір або офіційний союз, набагато ефективнішим буде вільне партнерство на базі взаємної поваги, симпатії і дружби. Ви можете не сумніватися в лояльності до себе особисто, але вам варто проявити трохи більше обережності, якщо йдеться про ваший будинок, сім'ю або про професію.
Скорпіон
У першій половині дня вас чекає важлива зустріч з впливовою людиною. Укласти угоду допоможе інтуїтивне рішення. У другій половині дня ви отримаєте велику суму грошей. Намагайтеся раціонально розподілити кошти і утриматися від великих придбань. Увечері романтична вечеря принесе приємні емоції.
Стрілець
День гарний для Скорпіонів, які люблять свою справу і з радістю займаються навіть її рутинною частиною. Позитивний імпульс отримають ті, хто приступив до нової роботи або до лікування хвороби: сьогоднішній заряд натхнення допоможе адаптуватися до обстановки, обзавестися новими друзями і симпатіями. Непоганий момент і для сюрпризу партнеру. Сприятлива доба для тих, хто любить і тримає вдома тварин.
Козеріг
Козерогам день може принести зміни в будинку та побуті. Можливі оригінальні придбання, несподівані подарунки та нововведення. Зміни однозначно будуть позитивними і викличуть у вас неймовірні емоції.. Важливо вміти радіти сюрпризм і мінімізувати побічні ефекти від них. Не варто починати боротьбу з системою або традицією: ви ж від цього і постраждаєте.
Водолій
Сьогодні постарайся бути яскравими і привабливими. Ваша чарівність допоможе досягти потрібного результату на переговорах. У другій половині дня відмовтеся від співпраці з ненадійними партнерами. Ризикувати в цей день не варто, можуть виникнути фінансові проблеми. Увечері вас чекає зустріч з людиною з минулого, яка тебе надихне на нові звершення.
Риби
Риби можуть використовувати це день для оригінальних придбань. Умовою успішного вибору буде об'єктивність, зараз вам не варто покладатися на власні судження. Бажано бути стратегом, зважити всі "за" і "проти". Якщо справа стосується важливого питання, знайти баланс буде необхідно. Саме він дозволить вам заощадити на чомусь одному, щоб придбати щось інше без шкоди для майбутніх планів.
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