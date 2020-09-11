Гороскоп на 12 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Нервозність, метушня та поспіх у цей день шкодять. Протягом дня атмосфера загостриться. Зростає ризик аварійних ситуацій. Може вимагатися термінова допомога або активний захист. Бажана обережність у будь-яких справах, а також у поїздках.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 12 вересня 2020

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Для Овнів цей день розбіжностей. Якщо він виявився робочим, напруженість пошириться на виробничі відносини і службові контакти. Вектор розвитку подій багато в чому залежить від вас. Якщо ви зробили вибір на користь дипломатії, все обмежиться продуктивною розмовою, а якщо на користь агресії, буде зроблено крок до бурхливої сварки.

Цей день несе з собою труднощі і клопоти. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку від близької людини, яка може кардинально змінити ваше нинішнє становище. Ви будете почувати себе добре і спокійно. День вельми сприятливий для занять спортом і будь-якої фізичної роботи.

У цей день можуть надійти привабливі пропозиції. Зараз особливо вдумливо зважуйте всі "за" і "проти" перед тим, як приймете важливе рішення. Не сперечайтеся з рідними, особливо з людьми старшого покоління. У цей період ваш гострий язичок може вам нашкодити: за різкі висловлювання доведеться довго розплачуватися.

Сьогодні Раки уразливі для зовнішніх атак, а часом і відверто беззахисні перед ними. Найважче може переноситися психологічний пресинг від партнера або начальника, невдача в бізнесі, професійні поразки, обмеження в правах, знецінення будь-ким ваших ідеалів або авторитету, відсутність делікатності з боку близьких. Не рекомендується проявляти ініціативу і з'ясовувати відносини.

Потрібно бути уважним і обережним в будь-якій справі. Зірки рекомендують стримати свою владність і не намагатися прагнути до лідерства в спільних заходах і колективних діях. Як й раніше існує небезпека для здоров'я. Постарайтеся уникнути присутності в місцях масового скупчення народу.

Досить суперечливий період. Імовірно пов'язаний з цькуванням та переслідуваннями. Можливі ревнощі і заздрість з боку партнерів. Краще проявити обережність і не починати нових справ.

Терезам сьогодні буде властива цілеспрямованість, яку вони не стануть демонструвати без приводу. Контрольним моментом стане загроза життєво важливої мети. Навіть боязкі, слабкі і дуже дипломатичні представники цього знаку Зодіаку у цю добу здатні відчайдушно захищати те, що їм дороге: свою родину, будинок, національні цінності, улюблений професійний проєкт, законну частину володінь або спадщини, кар'єрні досягнення.

Спокійний робочий день. Планомірна діяльність на роботі призведе до невеликих, але перспективних змін. Цю ситуацію потрібно використовувати для спокійного завершення розпочатих робіт. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми, обдумувати кожен крок.

На роботі можуть виникнути непередбачені труднощі. Коли вам здасться, що успіх дуже близький, на шляху будуть виростати гори перешкод, що заважають здійсненню планів. Не впадайте у відчай, скоро цей період пройде, і удача повернеться до вас. Поки ж намагайтеся не братися за нові проєкти.

Сьогодні Козерогам не варто проявляти ініціативу. Небезпечно розслаблятися: попри досвід і проникливість, ви можете недооцінити подвійне дно ситуації. Зараз складно вести чесну гру, в хід йдуть хитрі маневри.

День пов'язаний з будівництвом, оновленням, накопиченням. Сприятлива зміна місця проживання, ремонт, великі перестановки вдома й в офісі. Але постарайтеся економніше розпоряджатися фінансами, обсяг витрат може перевищити доходи.

Події будуть розвиватися не зовсім так, як ви цього хочете. Вплинути на їхній хід вам навряд чи вдасться. Краще не втручайтеся в процес – велика частина неприємностей зникне сама собою. Не давайте самі ніяких обіцянок і не дуже вірте на слово оточуючим.

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