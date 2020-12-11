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Гороскоп на 12 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні не вдасться швидко вирішити усі робочі справи, щоб раніше вернутися додому. Кінець робочого тижня вимагатиме негайного закінчення усіх проєктів.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Агресивність і пристрасть до лідерства можуть ускладнити відносини з партнерами і колегами. У цей день ви не будете схильні рахуватися з іншими. Хибна впевненість у хибності думки оточуючих вас людей та егоцентризм, можуть призвести до фінансових втрат або великого скандалу.
Телець
Цей період буде схожий на іспит, і від того, як ви його здасте, залежать подальші події. Уникайте кардинальних змін в будь-яких областях діяльності, позаяк для цього час зараз не найкращий. Постарайтеся не конфліктувати з тими, кого любите.
Близнюки
День пасивний. Сьогодні навколишній світ ніби відображає вашу внутрішню сутність. Відмовтеся від спілкування з неприємними вам людьми. Стримуйте свою надмірну турботу про близьких. Як не дивно, це може дати привід для неприємностей. Будьте обережнішими і стриманіше у фінансових справах.
Рак
У багатьох справах ви будете самі собі голова, тому і діяти можна відповідним чином. В найближчий день вас очікують зустрічі зі старими друзями. Можливо, саме зараз вдасться зав'язати нові ділові знайомства. Щонайменше, нудьгувати не доведеться.
Лев
Не квапте події, інакше можете зробити серйозну помилку в сфері професійної діяльності або в особистому житті. Самовпевненість в поєднанні з довірливістю можуть призвести до фінансових втрат або великого скандалу. Велика ймовірність проблем з начальством: не виключено, що вам доведеться шукати іншу роботу.
Діва
У професійних справах зараз постарайтеся не проявляти особливої прудкості і зайвої ініціативи. Ви можете наштовхнутися на нерозуміння і несхвалення. Але в той самий час не відмовляйтеся протягнути руку допомоги, якщо про це попросять. Вдалий час для нових ділових і романтичних знайомств.
Терези
День буде дуже сприятливий для угод, укладання договорів, для відряджень. Для досягнення успіху зірки радять утриматися від експериментів і діяти старими, давно перевіреними способами. Не звертайте уваги на дрібні неприємності – пройде час, і все владнається. Посилиться інтуїція. Можливі віщі сни.
Скорпіон
Якщо ви задумали важливі справи, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги або візьміть відповідальність у прийнятті рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, ви почнете допускати помилки. Для з'ясування відносин з коханою людиною зараз час невідповідний.
Стрілець
Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростають творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей день – початок вашого творчого підйому, проте обставини можуть скластися дуже невдало через ваше потурання власним слабкостям. Душевна рівновага, емоційна щедрість допоможуть зломити негативні тенденції дня.
Козеріг
Слід проявити максимум дипломатії і тактовності. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся попросити про це. Не втрачайте шанс розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. День буде гармонійним і для всього, що стосується любові.
Водолій
День сприятливий для короткочасних поїздок і ділових зустрічей. У спілкуванні з діловими партнерами слід правильно вибрати момент, щоб розставити необхідні акценти. Займіться плануванням своєї діяльності, в результаті якої ймовірне поліпшення соціального становища. Не відмовляйтеся від допомоги друзів і колег, інакше ймовірність успіху буде дорівнює нулю. Хороший день для представників творчих професій. Ймовірно, що творча активність принесе довгоочікувані результати.
Риби
Зараз вам може пощастити в любові, особливо якщо ви не обтяжені сімейними узами. Тільки постарайтеся справити хороше враження на свого нового знайомого і не відштовхувати похмурим виглядом або незрозумілими речами.
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