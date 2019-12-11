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Гороскоп на 12 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Старт другої половини тижня принесе деяким знакам Зодіаку трішки клопотів, адже вони надто довго відкладали питання підготовки до свят. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде настільки легким, наскільки вони самі побажають. Якщо ви вирішите цілісінький день провести вдома за переглядом "Гаррі Поттера" – не відмовляйте собі. Втім, якщо у вас є низка задумів на цей день – гайда їх втілювати у життя. Головне – набратися терпіння, позитивних емоцій, а також добряче одягнутися, аби не змерзнути!
Телець
Для Тельців цей день буде надзвичайно легким і водночас продуктивним. Усе, за що ви братиметеся, буде виходити на УРА! А от клопотів і турбот, пов'язаних із роботою ви просто не зауважуватимете, адже вони будуть настільки несуттєвими. Не забувайте про підтримку колег, які залюбки допоможуть вам не лише у робочих питаннях!
Близнюки
Близнюкам слід присвятити якомога більше уваги власному здоров'ю. Цілком імовірно, що вас щось турбує, але ви недостатньо уваги приділяєте маленькій проблемі, яка може вирости у справжню халепу. Якщо ж вас нічого не турбує – відпочивайте і не налаштовуйтесь на негатив.
Рак
Ракам у четвер слід присвятити максимум уваги саморозвитку. Використайте кожну мить не лише на роботі, а й вдома для того, аби досягнути бажаних результатів у сфері, яка вас надихає і приносить неабияке задоволення. Головне – не розпорошуватися та правильно розставляти пріоритети!
Лев
Леви сьогодні зможуть сповна відпочити від турбот і клопотів, які сипалися на вас градом протягом першої половини тижня. Розслабтесь і просто пливіть за течією. Іноді це дуже корисно робити. Вечір зорі рекомендують присвятити рідним і близьким, які з радістю знайдуть для вас трішки вільного часу.
Діва
У четвер Дівам потрібно присвятити якомога більше часу роботі, адже у першу половину тижня ви відверто били байдики. Аби не засиджуватися перед святами в офісі слід закрити усі-усі хвости. Якщо ж ви цього не зробите – будьте готовими до того, що доведеться провести якомога більше часу не лише в офісі, а й вдома за робочими завданнями!
Терези
Зорі рекомендують Терезам присвятити якомога більше часу рідним і близьким. Якщо ж вам здається, що ви й так надто багато часу їм приділяєте, то вам так тільки здається, адже уваги й турботи багато не буває. Підготуйте якийсь гарний і затишний вечір, який сподобається усім. Запасіться смаколиками та настільними іграми. Таке проведення часу дозволить по новому глянути на тих, кого ви знаєте, як облуплених!
Скорпіон
У четвер Скорпіонам слід максимально акумулювати енергію, яка вам однозначно знадобиться на всі наступні дні. Спробуйте не перевиснажуватися та не братися за всі завдання відразу. Закручуйте "хвости" по одному, аби в них не заплутатися. Якщо ж за вами таких грішків немає – присвятіть час відпочинку та тотальному релаксу, адже це теж іноді потрібно робити!
Стрілець
У цей день Стрільцям слід бути максимально обережними на дорозі. Цілком імовірно, що слизька дорога та невчасно змінена гума на автомобілі можуть зіграти з вами злий жарт. Якщо ж ви вирішите пересуватися громадським транспортом – тримайтесь за поручні і не забувайте про можливий травматизм. Зорі віщують можливий похід до травмпункту, але цього можна уникнути, якщо берегти себе!
Козеріг
Четвер для Козерогів буде ідеальним днем для нових починань. Візьміться нарешті за справу, яка надихає вас, але ви не наважувалися зробити перший крок. Не забувайте про те, що рідні та близькі завжди підтримають вас у ваших починаннях. А переживання слід відкинути вбік, адже вони суттєво заважатимуть вас реалізувати задумане!
Водолій
Водоліям слід налаштуватися на позитив з самісінького ранку. Наберіться сил та терпіння та впевнено беріться до роботи. Закривши всі "хвости" ви зможете присвятити трішки часу питанням, які ви відкладали на завтра. Вечір же присвятіть коханій людині: організуйте романтичну вечерю або ж просто перегляд якогось затишного фільму, який потішить вас обох!
Риби
Дорогі Риби, на вас очікує справжній фонтан з несподіванок і приємних новин. Головне – не втратити голову від радості, адже у цей день здійснюватимуться ваші маленькі і не дуже заповітні мрії. Тримайте хвіст пістолетом і пам'ятайте про хороший настрій. Він вам однозначно знадобиться у цей день!
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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