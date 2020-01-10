Гороскоп на 11 січня 2020: яких знаків Зодіаку чекає приємний сюрприз

Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день змусить більшість знаків Зодіаку заново переживати недавні емоції. Вечір подарує прилив енергії, який може прийняти форму спортивного або ігрового азарту, креативного зльоту або любовного запалу. Зросте активність, винахідливість. Імпульсом до дії послужить непередбачене нововведення або незвичайна обстановка. Може з'явитися тяга до експерименту.

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Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2020

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Овнам сьогодні не варто відмовлятися від розмови з близькими і начальством. А також з людьми, що впливають на їхнє житло, статус або територію. Подією дня може стати сімейна рада, нарада, оформлення документа. Неважливо, відбувається спілкування особисто чи на відстані. Намагайтеся підтримувати зв'язок, якщо перебуваєте далеко від дому: у відрядженні, подорожі, еміграції.

Для чоловіків перевантаження і нервова напруга можуть стати причиною стресів і захворювань. Їм слід звернути більше уваги на стан свого здоров'я, точніше дотримуватися режиму відпочинку і сну.

В цей період бажано не відмовлятися від відряджень – в поїздках вас чекає маса знайомств, можливо, ви подружитеся з впливовими людьми. На любовному небосхилі не все так просто – обранець перетвориться в ревнивця.

Сьогодні головний мотив Раків – дотримати свій особистий інтерес. У відносинах доведеться знайти баланс між автономністю і залежністю. Може стати випробуванням візит, нарада, консультація, співбесіда, узгодження пунктів договору. Можливо, вам доведеться пройти суворий фільтр (тест, контроль, відбір), зіткнутися з чужою холодністю, нерозумінням, суворою оцінкою, жорсткою критикою або ультиматумом.

День несе подвійну характеристику. У першій половині дня вірогідні бажані зустрічі і контакти, приємні новини, компліменти. Гарний настрій дозволить активно включитися в партнерські відносини, зміцнити особисті зв'язки, розширити коло спілкування. Проблеми можуть виникнути тільки через марнославство.

У цей період вам варто побоюватися незручних ситуацій. А їх буде достатньо! Спробуйте посміятися разом з іншими, щоб скинути напругу. Непростий час для тих, хто працює з людьми. Настрій буде залишати бажати кращого, так що ввічливістю ви відрізнятися не будете.

Терези аж до ночі залишаться заручниками своїх цілей і статусу. Диктувати лінію поведінки може сімейний обов'язок, національна гордість, професійне честолюбство. Чи не найлегший день, якщо ви прагнете зробити кар'єру: в цьому випадку, вам непросто знайти баланс між роботою і домом. Обов'язки перед близькими або інші нюанси приватного життя можуть відчуватися вами як "гирі на ногах".

Сатанинський день, який несе ілюзії і омани. Намагайтеся їм не піддаватися. Проженіть зі свого серця заздрість і злість. Заспокойтеся, оскільки невмотивовані страхи несприятливо діють на багато систем організму. Можливе загострення або виникнення захворювань.

Цей період може принести Стрільцям бажання розширити свої життєві сфери, вийти за межі звичного. Деякі з представників цього знака відправляться в подорож, інші, можливо, почнуть сміливу і навіть ризиковану справу. Намагайтеся уникати занадто авантюрних проєктів, особливо якщо справа має відношення до фінансів або юридичних питань. В цей час великий ризик здійснення протизаконних дій. Використовуйте цей час для занять творчістю або спортом.

Козероги сьогодні потребують зворотного зв'язку, але в діалогах тримають інтригу, що є для оточуючих таємницею за сімома замками. Головною причиною може стати небажання показати свою вразливість, але можливі й інші мотиви: комплекси, звички, страх, нездужання, мізантропія, низька самооцінка.

День може бути дуже важким. Для літніх Водоліїв перевантаження і нервова напруга можуть стати причиною стресів і захворювань. Їм слід вжити всіх заходів безпеки, щоб уникнути серйозних захворювань. Особисте життя в багатьох Водоліїв складеться невдало – у закоханих і подружжя вірогідні серйозні сварки.

Період побудови кар'єри і реалізації довгострокових планів. Добре, якщо плани ці були складені і детально обдумані задовго до цього дня. Тоді ви можете з успіхом продовжувати розпочате. Можна повертатися до раніше відкладених проєктів. Не варто починати нову справу, шукати нову роботу. Можливі загрози для вашої репутації.

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