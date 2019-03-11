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Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Точний гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019 року – представники деяких знаків Зодіаку отримають довгоочікувані новини, а от декому доведеться довго очікувати на позитивні зміни. Дізнайтеся, що прогнозують зірки саме вам!
Гороскоп на 11 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку багато емоцій, проте для не для всіх вони будуть позитивними. І якщо для Раків, до прикладу, це будуть приємні переживання, то Дівам доведеться не зовсім солодко. Читайте, що приготували вам зірки сьогодні!
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Гороскоп на сьогодні, 11 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Кажуть, що понеділок – важкий день, але вас це не стосується. Приготуйтеся до того, що час пролетить дуже швидко. Ввечері ви будете трохи втомлені, проте це буде приємна втома, адже сьогодні ваше друге ім'я – продуктивність! Ви встигнете і попрацювати, і розібратися з домашніми справами, і на прогулянку вийти. Зорі радять завершити день у приємній компанії за горнятком запашної кави, трав'яного чаю або солодкого какао.
Телець
Ви забагато працюєте! Пам’ятайте, що не варто брати на себе всі справи світу. Сьогодні радимо приділити час собі: зайнятися хобі, піти в кіно чи театр, зустрітися з друзями в кафе чи караоке. На крайній випадок зробіть собі лінивий день у ліжку зі смаколиками під перегляд улюбленого серіалу. А за роботу не переживайте, вас і так цінує керівництво!
Близнюки
Ви будете літати у хмарах і не зможете налаштуватися на нормальну працю. Можуть виникнути скарги зі сторони керівництва на те, що ви гальмуєте роботу. Сприймайте усі зауваження спокійно, не доводьте ситуацію до сварок. Сьогодні просто не ваш день!
Рак
День-сюрприз! Ви не знаєте, що очікувати наступної хвилини, але такий шалений темп вам тільки на користь. Сьогоднішні зустрічі будуть корисні у майбутньому. Якщо вам пропонують піти на каву чи пиво, не відмовляйтеся й проведіть час із задоволенням!
Лев
Леви сьогодні на висоті! Ваша посмішка говорить сама за себе. Чудовий настрій, заразний сміх, вогник в очах підкорює усіх довколишнім, навіть незнайомців на вулиці. Не будьте жадібними, діліться позитивом і пам'ятайте, що все повертається!
Діва
Дівам сьогодні доведеться тримати себе в руках. Конфлікти вам ні до чого. Якщо ви все ж не втримаєте свій гнів, то вибачтеся негайно, потім буде занадто пізно виправляти ситуацію. Навчіться контролювати свої емоції.
Терези
Видається, що ви зовсім забули про справжні розваги. Зорі радять прогулятися парком, влаштувати вечір настільних ігор або сімейну вечерю. Не варто відвідувати шумні вечірки, нічого корисного вони вам не дадуть.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні у зоні ризику. Купідон полює на вас, аби підстрелити. Оминайте його підступні стріли – короткострокове амурне захоплення тільки ранить ваше серце. Якщо вас все ж таки зачепило, то не беріть близько до душі.
Стрілець
Зорі радять Стрільцям займатися домашніми справами: полагодьте кран, вбийте цвях під картину, поприбирайте, розберіть мотлох. Очистіть свій простір, щоб нічого не заважало.
Козеріг
Козероги отримають важливу звістку, на яку давно чекали. Радійте, проте не дуже сильно, адже поруч є заздрісники, які бажають вам зла. У вас велике коло спілкування, тому ви не зможете вирахувати, хто саме вам недруг. Будьте пильні, коли спілкуєтеся з людьми!
Водолій
Приділіть цей день плануванню відпочинку: на вихідних поїдьте на природу або візьміть відпустку та придбайте квитки на Гаваї, наприклад. Також можете організувати культурне дозвілля: похід в театр, на виставку або в музей. Не переймайтеся фінансовими справами, адже хороші емоції та незабутні враження безцінні!
Риби
Бережіть здоров'я! Пам’ятайте, що ви у себе одні такі, не потрібно перейматися через дрібниці. Усі життєві негаразди минають, а психіка крихка, тому просто не звертайте увагу. Рибам потрібен ромашковий чай, плед та обіймашки.
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