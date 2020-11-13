Гороскоп на п'ятницю, 13-е: яким знакам Зодіаку не пощастить у цей день

П'ятниця, 13-е лякає багатьох людей, а деякі, навпаки, вважають цю дату своїм талісманом. Проте астрологи назвали три знаки Зодіаку, які найчастіше стикаються з неприємностями або ж зі складністю сприймають різні непрості ситуації.

Близнюки

Близнюки часто й самі вважають себе невдахами. А все тому, що часто закриваються від щастя, яке йде їм назустріч. Астрологи рекомендують частіше виходити із зони комфорту, та й взагалі виходити до людей. Ці завзяті домосіди часто вважають за краще відсидітися замість того, щоб ризикнути і випробувати удачу. І навряд чи вони зважаться зробити це, коли на календарі п'ятниця, 13-е.

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Водолій

На жаль, Водолії – не найщасливіші люди на світі, тому що часто вони дуже тривожні і занадто зациклені на своїй проблемі. Ці люди часто обирають найкоротший і водночас найважчий шлях. А на прямому і складному шляху Водолії ризикують просто не розглянути удачу, оскільки не повірять в неї, і просто продовжать свій важкий шлях. Вони не люблять зміни і спонтанність, тому п'ятниця, 13-е часто їх просто лякає.

Діва

Це ще один земний знак, який не звик отримувати все і відразу, а очікування Дів часом занадто критичне, щоб можна було притягати везіння і удачу. Представники цього знака можуть виявитися не занадто моторними і швидкими, коли треба, або будуть довго думати, перш ніж прийняти якесь рішення, не дуже будуть довіряти інтуїтивним підказкам в потрібний момент.

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