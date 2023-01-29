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Гороскоп на лютий 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
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Гороскоп на лютий 2023 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в третій місяць зими!
Дізнайтесь, що підготував для вас третій місяць зими – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на лютий 2023 року.
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Гороскоп на місяць лютий 2023
Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на лютий:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні:
2, 15, 28
- Несприятливі дні:
6, 11, 20
У лютому 2023 року на Овнів чекає маса пригод та приємних новин. Не обійдеться і без романтики – навіть самотні представники знаку матимуть змогу зустріти свою другу половинку. Варто налаштуватися на позитив. Тоді жодні проблеми не зможуть зігнати з вашого обличчя безтурботну та радісну посмішку. Тим більше, що приводів для цього у вас ще буде достатньо.
Телець
- Сприятливі дні:
1, 7, 19
- Несприятливі дні:
3, 18, 22
Песимізм, із яким ви розпочали цей рік, зникне вже на початку лютого. Вам слід проявити ініціативу, адже проблеми нікуди не зникнуть доти, поки ви просто сидітимете, склавши руки. Ви не в тому становищі, щоб вам приносили все готове – почніть працювати й ваші справи дуже швидко підуть в гору. Це стосується як особистого, так і ділового життя. Знайти нових партнерів, завести ділові зв'язки та підкорити серце другої половинки можна лише старанною працею.
Близнюки
- Сприятливі дні:
8, 10, 25
- Несприятливі дні:
7, 13, 27
Частина проблем, які турбують вас сьогодні, розв'яжуться без вашої участі, тоді як для подолання інших труднощів доведеться докласти чимало зусиль. Не варто переживати через дрібниці, адже вони можуть розвіяти вашу увагу, не дати побачити важливі речі, на яких зараз потрібно сконцентруватися. У лютому 2023 року Близнюкам слід більше часу проводити в колі близьких друзів і відмовитися від спілкування з тими, хто вносить хаос у ваше життя.
Рак
- Сприятливі дні:
2, 16, 24
- Несприятливі дні:
10, 18, 26
У цей час року ви зможете подолати багато труднощів, якщо станете з упевненістю дивитися у завтрашній день. У лютому ви можете багато часу проводити у спогадах, літати у хмарах. Проте за таку мрійливість, господар року може жорстко покарати вас. Саме тому Ракам слід негайно перестати сумувати та думати – почніть рішучі дії.
Лев
- Сприятливі дні:
6, 12, 21
- Несприятливі дні:
20, 26, 28
Взимку Левам доведеться проявити всю свою наполегливість і цілеспрямованість, адже перед ними будуть відкриті численні можливості. Головне при цьому не упустити свій шанс і довести до кінця всі задуми. Львів чекає на фінансовий добробут лише у випадку, якщо вони будуть достатньо впевнені у своїх силах.
Діва
- Сприятливі дні:
5, 10, 17
- Несприятливі дні:
11, 16, 22
У лютому 2023 року ніхто не зможе збити Діву з курсу. Якщо представники знака намітять траєкторію свого руху та розвитку, то їм будуть байдуже будь-які труднощі та проблеми, а всі конкуренти будуть нещадно знищені. Однак якщо ви належите до Дів, які віддають перевагу відпочинку, ніж інтенсивній роботі, то зараз саме час позбавитися лінощів, зробити ряд активних і кардинальних кроків для поліпшення власного добробуту. Якщо щось не вийде з першого разу, не впадайте у відчай, адже потенційний результат вартий кількох спроб.
Терези
- Сприятливі дні:
1, 17, 23
- Несприятливі дні:
3, 9, 10
Деяке розслаблення після спокійного січня може ввести Терезів в оману і призвести до надмірної та зайвої розслабленості у всіх важливих життєвих сферах. У ділових питаннях цього варто уникати за будь-яку ціну. Даний період дуже знаковий для Терезів, які працюють, і несвоєчасне включення в робочий процес загрожує як мінімум втратою сприятливого курсу, а в гіршому випадку, може викликати невдоволення керівництва з далекосяжними наслідками. Вам варто докласти багато зусиль, щоб сконцентруватися на дійсно важливих питаннях, вірте в себе та свої здібності.
Скорпіон
- Сприятливі дні:
8, 11, 26
- Несприятливі дні:
3, 19, 22
У лютому 2023 року Скорпіонові може знадобитися всебічна допомога та підтримка. Для її отримання ви можете звернутися до близьких та дорогих людей. Вони радо допоможуть вам у розв'язанні всіх питань, які можуть виникати. Для того, щоб досягти успіху, Скорпіонам слід почати виходити з особистої зони комфорту, аури тиші та спокою, якою вони постаралися оточити себе. Тільки в такому випадку на вас чекає успіх у всіх справах. Виконуйте чітко встановлений графік, плануйте свої витрати на деякий час вперед. Так ви зможете не лише покращити своє фінансове становище, а й стабілізувати емоційний стан.
Стрілець
- Сприятливі дні:
2, 14, 26
- Несприятливі дні:
4, 15, 20
У лютому 2023 року Стрільцям не потрібно розраховувати на безтурботне та легке життя. Вам доведеться подолати чимало проблем у спілкуванні з родичами та друзями. Частина вашого кола спілкування може образитися на вас через ваш спосіб життя. Не слід злитися на них за це, адже вони хочуть вам добра. Вам слід боротися з депресією всіма силами, адже у лютому, після закінчення зими, вона може захлеснути з новою силою. Якщо є така можливість, то найкращим рішенням буде вирушити в подорож, прихопивши з собою близьку людину.
Козеріг
- Сприятливі дні:
2, 18, 27
- Несприятливі дні:
10, 13, 23
Лютий 2023 року для Козерогів стане доленосним місяцем. Якщо торік ви були в опалі удачі у всіх сферах життя, то зараз можете чекати підйому як свого фінансового, так і особистого. Самотні представники знаку можуть знайти своє кохання, тоді як ті Козероги, які мріяли про фінансову незалежність, відкриють свою справу і вигідно інвестують гроші. Вам слід прагнути отримання пасивного доходу.
Водолій
- Сприятливі дні:
7, 11, 24
- Несприятливі дні:
1, 17, 28
Місяць обіцяє пройти в атмосфері свят та веселощів. Водоліям часто пропонуватимуть варіанти цікавого дозвілля, не відмовляйтеся, а сміливо прямуйте в потік життя. Це також сприятиме вашій творчій активності та успіхам на роботі. Можливі розлади у шлюбних та любовних стосунках. Впевнені у своєму виборі Водолії з успіхом пройдуть усі випробування, для інших є великий ризик розлучень. Взаємини з батьками будуть як ніколи теплими та щирими, є шанс відкрити своє серце близьким людям та почути такі бажані слова схвалення та підтримки.
Риби
- Сприятливі дні:
10, 13, 17
- Несприятливі дні:
6, 20, 28
На початку місяця ви відчуєте, що з ваших плечей впала велика ноша. Звичайно, залишаться невирішені завдання і дрібні клопоти, але ви зможете непогано відпочити та закласти курс подальших дій. Постарайтеся знаходити час для розв'язання особистих питань та питань, пов'язаних із добробутом сім'ї. Не пропустіть можливість розкрити свою чутливість і не бійтеся сміливо говорити про свої бажання, протилежна стать сприятиме досягненню ваших цілей.
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