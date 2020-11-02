Гороскоп на листопад 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на листопад 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки чекають вас у третій місяць осені!

Зодіакальний гороскоп на листопад, чого очікувати в одинадцятий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував третій місяць осені 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць листопад 2020

Третій місяць осені продовжує осінню пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у листопаді, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у листопаді.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на листопад:

Сприятливі дні: 4, 7, 19, 30

4, 7, 19, 30 Несприятливі дні: 1, 11, 22, 27

Овни, листопад стане періодом для роздумів про власне життя. Швидше за все, трапиться щось, що стане найсильнішою мотивацією змінити себе і своє життя. У листопаді Овни (особливо жінки) гостро відчують бажання кардинально змінити все: свої принципи, погляди, моральні підвалини, переконання, і навіть більшу частину свого оточення. Перш за все, зміни відбудуться всередині, десь у підсвідомості представників цього знака, а вже тільки потім почне поступово змінюватися навколишнє середовище. Вкрай не рекомендується відкривати свою душу першому-ліпшому. Та й тих, кого нібито вони давно і добре знають, теж не варто підпускати надто близько і ділитися з ними своїми тривогами. Адже ніхто не зможе вас боляче ранити, якщо не знає вашого хворого місця. Будьте уважні, і не варто беззастережно довіряти людям. Нехай обережність і уважність не залишить вас навіть в спілкуванні з друзями.

Сприятливі дні: 8, 13, 21, 29

8, 13, 21, 29 Несприятливі дні: 3, 7, 10, 25

Тельці, у листопаді потрібно буде проявити всю свою рішучість і розважливість, якщо хочете домогтися свого і здійснити свої плани. Зробити це буде не так просто – можливі слабкість і занепад сил, а також апатія і лінь. Тельці весь час намагаються вдосконалюватися, але не для того, щоб відвоювати своє місце під сонцем і щось комусь довести. Зовсім навпаки, їм важливо це виключно для самих себе, для підвищення самооцінки, самоповаги. Є тільки "сьогодні", і від того, як ви проживете це "сьогодні", залежить, яким буде ваше майбутнє.

Той, хто давно і безнадійно шукав роботу, можливо, отримає пропозицію або самостійно знайде щось більш-менш відповідне, але з перспективою кар'єрного росту. У будь-якому випадку, розташування планет в цей період буде сприяти появі нових, додаткових джерел доходу, хоч і велика частина з них буде тільки разовими та незначними. Все ж краще хоч щось, ніж зовсім нічого.

Сприятливі дні: 7, 15, 20, 24

7, 15, 20, 24 Несприятливі дні: 2, 12, 18, 28

Близнюки, листопад видасться продуктивним. З безлічі цілей доведеться вибрати одну, просто щоб не розриватися в метаннях в усіх напрямках. Буде непросто вибрати щось одне, визначитися, адже вибираючи якусь одну мету, Близнюкам доведеться пожертвувати іншими планами. Але тут головне – вчасно усвідомити, що ще ніколи та нікому не вдавалося всидіти на двох стільцях відразу. У цьому місяці належить пересилити себе і розв'язувати ті питання, від вирішення яких і буде залежати подальший розвиток подій.

В особистому житті Близнюків в листопаді все буде складатися добре. Єдине – слід більше уваги приділити зміцненню імунітету і внести в раціон своєї родини більше свіжих фруктів і овочів. Кінець осені, настання холодів – все це сприяє меланхолії та навіть депресивному стану. А солодощі та фрукти, збагачені вітамінами, теплий чай з малиновим варенням повернуть прекрасний настрій і яскраві фарби у життя, і захистять від простудних захворювань.

Сприятливі дні: 1, 9, 12, 27

1, 9, 12, 27 Несприятливі дні: 5, 16, 17, 20

Раки, в листопаді доведеться переглянути своє ставлення до навколишніх і того, що відбувається навколо. Це потягне і зміну в стилі життя і навіть відмову від спілкування з деякими близькими або друзями. Але провести таку серйозну "життєву реформу" не вийде доти, поки ви не позбудетеся рожевих окулярів і нав'язаних ззовні помилкових переконань. Раки стануть більш доброзичливими, їм буде легше йти на контакт, не чекаючи каверзи або зради. Психіка поступово відновиться і Раки позбудуться зайвої емоційності.

У цей період будуть виникати такі моменти, коли захочеться розповісти про наболіле, вилити душу, поділитися своїми переживаннями. Не поспішайте це робити, якими б сильними ці бажання та потреба не були. Є маса способів, як заспокоїти бурю. Все те, що відбувається всередині – перечекати, описати всі свої почуття до найдрібніших подробиць на папері, перемикнутися на щось приємне, розвіятися. Але якщо жоден з цих методів не підходить, то краще поговорити про це з найближчими (родичами або друзями), яких ви знаєте дуже давно і довіряєте їм.

Сприятливі дні: 9, 10, 14, 23

9, 10, 14, 23 Несприятливі дні: 1, 6, 18, 30

Леви, в останньому місяці осені зірки радять вам більшу частину свого часу провести в сім'ї серед близьких і коханих. Сім'я стане тим джерелом енергії та натхнення, якого так не вистачало останнім часом. Віддавши перевагу сім'ї, Леви зможуть зарядитися енергією, життя стане більш осмисленим. Така потужна група підтримки найрідніших і дорогих серцю людей вселить упевненість, підвищить самооцінку і в рази збільшить продуктивність у професійній сфері.

Велику частину часу Леви проводитимуть на роботі, але не з метою вислужитися або заслужити хороші преміальні, а з метою упорядковувати всі свої справи, підігнати "хвости", реалізувати ще кілька нових ідей і подивитися, що з цього вийде. У цей період Леви можливо багато часу проводитимуть в роз'їздах. Відрядження, поїздки з метою придивитися до нового місця тощо. Активність Левів в цей період зросте і вони відчують потребу зробити багато, встигнути скрізь і не забути про дітей і їхні справи.

Сприятливі дні: 3, 13, 23, 30

3, 13, 23, 30 Несприятливі дні: 6, 15, 19, 28

Діви, у листопаді подивіться на своє життя під іншим кутом. Відбудеться якесь осяяння, випадок, внаслідок якого Діви стануть сміливішими та відважнішими, тому проблеми здадуться сущими дрібницями. Весь час доведеться тримати "руку на пульсі", щоб ніяка неприємність не змогла вибити ґрунт з-під ніг. Щастя знецінюється, якщо воно повністю оточує людину протягом тривалого періоду. Зірки радять Дівам перестати ділити все на біле і чорне. Озирніться навколо – стільки приємних яскравих кольорів і відтінків.

Довіртеся своїм новим внутрішнім відчуттям. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, до своїх бажань, і йдіть назустріч своїм цілям, а не намагайтеся сподобатися і догодити всім і кожному. Проявіть свою індивідуальність. Дівам варто ще попрацювати над собою, але це можна відсунути на майбутнє, не всі досягнення відбуваються відразу, просувайтеся поступово крок за кроком. А поки слід закріпити те, чого ви вже змогли досягти.

Сприятливі дні: 4, 12, 27, 29

4, 12, 27, 29 Несприятливі дні: 2, 7, 11, 25

Терези, у листопаді прислухайтеся до власних відчуттів і думок, перестаньте підлаштовуватися під когось або щось і почніть перебудову життя так, як вам самим видається правильним. Це буде нелегко, оскільки більшість представників цього знака відчайдушно намагаються догодити всім навколо. Те, що може для одних бути благом, для інших – справжня кара, тому не варто постійно робити добро, а доведеться почати процес виховання близьких і рідних. Близькі поступово звикнуть до того, що "їздити" на вас тепер не виходить.

Зірки радять Терезам в цей період постаратися не братися за виконання важливих справ, а зайнятися розв'язанням поточних повсякденних дрібних проблем і завдань. Таким чином від вас користі більше буде, та й з'явиться можливість розвантажити трохи думки, зняти напругу і розслабитися, оскільки велика частина повсякденних турбот буде вирішуватися "на автоматі". Дозвілля в цей період краще проводити в приємному товаристві позитивних людей.

Сприятливі дні: 3, 6, 15, 21

3, 6, 15, 21 Несприятливі дні: 13, 20, 27, 30

Скорпіони, потрібно в цей період здійснювати свої бажання, хоча б дрібні, шукати нові джерела отримання задоволення. Ще варто уважно стежити за своїм здоров'ям, уважно водити автомобіль, уникати будь-яких ризикованих авантюр фінансового характеру та виключити екстремальні види спорту і відпочинку. Починаючи з перших днів місяця, Скорпіони повинні докласти максимум зусиль і дати волю своїй фантазії, щоб зробити так, щоб кожен прожитий день вносив сенс у життя. Тільки так треба позбуватися нав'язливих сумних думок і ностальгії за минулими радісними моментами.

Зірки радять Скорпіонам зібратися з духом і спрямувати всі свої сили на те, щоб не упустити цей момент, ті можливості і той шанс, який є зараз. Пора розірвати замкнене коло і почати радіти життю, цінувати те, що маєте. У цей період потрібно подбати про свій душевний стан, до речі, це можна зробити через заняття фізкультурою або спортом.

Сприятливі дні: 1, 5, 14, 23

1, 5, 14, 23 Несприятливі дні: 7, 19, 25, 29

Стрільці, у листопаді можете покластися на своїх близьких і родичів. Не соромтеся говорити їм про свої проблеми і просити про допомогу. Вони, може і не з радістю, але все ж вам допоможуть. Роботи в цей період буде досить багато, а ось часу на її виконання мало. Не варто думати, що, якщо ви просите про допомогу інших, то перекладаєте свої обов'язки на них, обтяжуючи їх тим самим. Зовсім ні. Люди, які вас оточують, щиро бажають допомогти, тому нерозумно відмовлятися.

Саме від своїх коханих і рідних людей Стрільці будуть заряджатися енергією і оптимізмом, що додасть їм сил і безстрашності. У цей період їх чекає зустріч з людиною, яка в найближчому майбутньому тісно впишеться в їх життя, стане важливою і невіддільною її частиною. Це може бути як нова любов, так і новий вірний і відданий друг, можливо ви вступите в альянс з новим покровителем.

Сприятливі дні: 11, 12, 29, 30

11, 12, 29, 30 Несприятливі дні: 8, 13, 17, 26

Козероги, в останній місяць осені потрібно бути передбачливими та обережними. Потрібно стежити за тим, що і кому говорите, оскільки все сказане може бути інтерпретовано зовсім по-іншому і слова зіграють злий жарт. Намагайтеся не заводитися через дрібниці, а вже якщо завелися, то не вживати образливих і грубих слів. Те, що здається правдою, яку обов'язково необхідно сказати, говорити не варто. Якщо правда заподіює біль опонентові, то це взагалі не правда, а просто хамство.

Козероги багато часу проводитимуть поза домом, в колі друзів, знайомих, колег і родичів. Майже кожен день у них буде відбуватися щось важливе, якийсь захід. Таке насичене життя злегка виб'є зі звичної колії представників цього знака. Їм буде не вистачати свого затишного гніздечка, усамітнення, тому ближче до закінчення місяця вони почнуть менш охоче брати участь в різних гучних заходах, і за будь-якої можливості будуть прагнути втекти.

Сприятливі дні: 1, 10, 24, 28

1, 10, 24, 28 Несприятливі дні: 5, 9, 19, 21

Водолії, якщо в листопаді не візьмете себе в руки і не сконцентруєтеся на головному, то можете зазнати збитків як на роботі, так і в особистому житті. Вам гостро бракуватиме яскравих подій, а виправити це можна буде тільки двома методами. Можна самостійно урізноманітнити своє життя і знайти якомога більше позитивних моментів в звичному способі життя, а можна і змінити роботу, але міняти місце проживання не варто. На кардинальні зміни зважиться далеко не кожен, та й немає гарантії, що нова робота буде краще, ніж попередня. Ретельно все обміркуйте перед прийняттям рішення.

Будьте готові до того, що ваші плани порушуватимуться різними непередбаченими подіями, а деякі уявні друзі будуть сильно вас дратувати. Від вас потрібно трошки терпіння, і ви зможете розгледіти справжню сутність тих, кого довгий час впускали в свій будинок, ділили тарілку з супом навпіл. Також Водоліям потрібно буде проявити трохи мудрості і стати більш розсудливими. Ні в якому разі не варто панікувати.

Сприятливі дні: 4, 6, 10, 24

4, 6, 10, 24 Несприятливі дні: 8, 11, 23, 26

Риби, велику частину місяця ви будете вдома і на роботі, але час цей буде досить насиченим і проведете ви його з користю. У цей період Риби активно будуть зайняті саморозвитком. Можливо, хтось буде опановувати нову професію, вивчати нову мову, читати професійну літературу. Не менш ефективним методом отримання нових знань і навичок стане активне спілкування з різними людьми, зокрема з тими, хто вже багато чого досяг у цьому житті. Прийшов час здійснювати свої мрії.

З грошима проблем бути не повинно, тому фінансові справи відійдуть на задній план. Риби стануть більше часу проводити в колі сім'ї, намагатися кожну вільну хвилину присвячувати своєму здоров'ю. Для молодих і сімейних Риб саме час відвідати батьків і взяти активну участь у вихованні своїх дітей. Проаналізуйте свої виховні звички.

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