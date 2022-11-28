Гороскоп на грудень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на грудень 2022 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей перший місяць зими!

Дізнайтесь, що підготував для вас перший місяць зими – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на грудень 2022 року.

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Гороскоп на місяць грудень 2022

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на грудень:

Сприятливі дні: 8, 10, 15 Несприятливі дні: 12, 13, 19 У грудні Овнам здаватиметься, що вони сповнені енергії та сил. Під кінець року ви зрозумієте, що сильно видихнулися і потребуєте зміни "декорацій". Гороскоп радить вам не витрачати дорогоцінний час на марне спілкування, і тим більше не лізти в чужі конфлікти. Місяць принесе вам багато нових знайомств, проте не всі будуть перспективними та корисними. Підсумуйте і починайте думати про майбутнє.

Сприятливі дні: 7, 10, 25 Несприятливі дні: 24, 30, 31

Для Тельців грудень виявиться дуже енергійним місяцем. Ви багато встигнете, як у роботі, так і в особистому житті. Зірки радять скористатися моментом та зробити відважний крок. Ваша чарівність і комунікабельність допоможуть досягти нових висот і вразять навколишніх.

Сприятливі дні: 8, 16, 23 Несприятливі дні: 4, 15, 26

Для Близнюків грудень буде активним місяцем з усякого погляду. Настає низка здогадів, одкровень і креативних ідей. Крім того, посилиться ваш вплив на навколишніх, що дуже допоможе в кар'єрному зростанні. Намагайтеся бути м'якшими щодо близьких людей, які вас люблять, але не утримуйте того, що вам вже не потрібно. Важливо зберегти отриману інформацію та правильно її використовувати надалі. Збережіть свіжі думки та нові ідеї, щоб повернутися до них, коли настане час втілювати задумане.

Сприятливі дні: 6, 14, 21 Несприятливі дні: 12, 24, 30

Не бійтеся починати життя з чистого листа. Ймовірно, що зараз ви прийдете до найважливішого рішення у вашому житті. Багато хто кардинально змінить перебіг долі, залишивши позаду тягар негативу. Зірки направляють вас до того, щоб ви пізнали справжню життєву насолоду, не пропустіть шанс стати щасливою людиною.

Сприятливі дні: 7, 18, 20 Несприятливі дні: 3, 5, 31

Леви мають зайнятися розв'язанням давніх проблем. Подумайте з ким необхідно налагодити контакти, щоб очистити своє сумління. Ймовірно, ви станете ініціатором примирення, що дуже похвально. Не залишайте проблеми не розв'язаними, у вас будуть і час, і сили, щоб змінити все на краще. А ось лінощі доведеться відкинути.

Сприятливі дні: 16, 24, 27 Несприятливі дні: 8, 14, 25 Діви ловитимуть момент і насолоджуватимуться прекрасним. На вас чекають приємні зміни в особистому житті та зміни умов навколо. Приймайте все це вам з вдячністю. Якщо під кінець року нахлине ностальгія, то вирушайте у мініподорож. Приїзд родичів здалеку підніме настрій і нагадає про сімейні цінності.

Сприятливі дні: 5, 22, 31 Несприятливі дні: 26, 27, 28

Терезам потрібен відпочинок. У грудні ви відчуєте сильну втому від усього. Це результат вашої щільної роботи протягом усього року. Тепер подумайте про те, як вам відновитися і розслабитися. Гарного настрою додадуть зустрічі з друзями. З кимось із близьких на вас чекає непроста розмова.

Сприятливі дні: 5, 19, 27 Несприятливі дні: 4, 18, 23

Скорпіони налаштовані оптимістично та йдуть до своєї мети, не повертаючи зі шляху. Можуть виникнути непередбачені обставини, але вони вас анітрохи не збентежать. Проблеми зі здоров'ям змусять змінити плани. Єдине, що вас по-справжньому хвилюватиме – це стосунки, які вимагають багато сил та часу.

Сприятливі дні: 3, 19, 21 Несприятливі дні: 4, 20, 23

У грудні Стрільці дозволять собі вийти за рамки дозволеного, будуть на ходу змінювати правила гри й змістять належні для них раніше норми. Вам важливо пристосовуватись до будь-якої ситуації навчиться виходити із зони комфорту. Якщо вам вдасться впоратися з новою течією, то в майбутньому відкриєте масу перспектив.

Сприятливі дні: 1, 11, 22 Несприятливі дні: 3, 10, 21

Козерогам вдасться розширити межі можливого за допомогою залучення справ справжніх професіоналів. Ви зможете навчити багатьох чогось нового. Для деяких людей ви станете реальним авторитетом. Чесні стосунки з людьми та чіткість поставлених завдань дозволить вам подолати навіть найскладніший шлях. Не варто зважати на те, що говорять за спиною.

Сприятливі дні: 3, 22, 30 Несприятливі дні: 5, 20, 27

У грудні Водоліям вдасться досягти багато чого, якщо, звичайно, станете більш ризикованим у судженнях і справах. Має бути відкинути багато зайвого і створити фокус для важливого. Вам потрібно сприймати себе серйозно та будувати справи у чіткому напрямку. Не бійтеся радикальних заходів, зараз вони будуть потрібні як ніколи раніше.

Сприятливі дні: 6, 13, 17 Несприятливі дні: 25, 26, 28

У грудні Риби будуть дуже динамічні та працездатні. Вам вдасться закінчити важливі справи та закріпити свої досягнення. Уникайте авантюр та невиправданого ризику, а ось вдалі збіги обставин не ігноруйте, беріть від них максимум. Ви зможете втілити у життя давню мрію.

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