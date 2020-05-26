На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на червень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
- 37
Гороскоп на червень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в перший місяць літа!
Зодіакальний гороскоп на червень, чого очікувати у шостий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць літа 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.
І ще: Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся
Гороскоп на місяць червень 2020
Перший місяць літа розпочинає нову пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у червні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у червні.
Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 5, 9, 25, 26
- Несприятливі дні: 1, 6, 10, 27
Овни, у цей період не можна починати глобальні проєкти, можна тільки планувати та обмірковувати. Підписувати великі контракти теж не можна. Не бажано подорожувати, а ще відрядження і переїзди будуть несприятливі у цей час. Позичати гроші комусь або займати у когось в борг не можна, адже високий ризик неповернення цих фінансів. Попереду період сильних соціальних потрясінь і хвилювань.
Через ретроградну Венеру очікуйте складності у стосунках з коханими – вони триватимуть до кінця червня. Конфлікти будуть тягнутися, невизначеності в стосунках теж будуть, вийти з деструктивних взаємин буде вкрай складно до настання липня. А ось ще більше зіпсувати відносини з коханою людиною Овни зможуть легко, якщо не будуть стримувати свої емоції.
Телець
- Сприятливі дні: 6, 20, 28, 29
- Несприятливі дні: 2, 4, 12, 30
Тельці, вам все ж таки доведеться перебороти напади ліні та почати вести здоровий спосіб життя. Перший час буде трохи важко, але досить швидко Тельці увійдуть у смак і вже не захочуть повертатися до колишнього способу життя. З настанням літа і тепла настрій Тельців буде поліпшуватися, натхнення і мотивація збільшуватися.
Повернути натхнення і мотивувати на нові звершення представників цього знаку зможуть їх рідні та близькі або ж кохана людина. Все залежить від того, чиєї підтримки Тельці зараз потребують. Може не відразу, але ви отримаєте і любов і турботу від тих, кому ви подаруєте своє тепло і турботу. Вільним Тельцям слід подбати про тих, кому гірше, ніж вам.
Близнюки
- Сприятливі дні: 3, 11, 19, 24
- Несприятливі дні: 10, 13, 21, 27
Близнюки, вам не доведеться думати та шукати розв'язання фінансових проблем, намагатися виправити ситуацію на роботі або в родині так, як іншим знакам Зодіаку цього місяця. Більшу частину вільного часу Близнюкам в червні варто приділити виконанню домашніх обов'язків і спілкуванню з дітьми та партнером. Поясніть домашнім, що робота, яку потрібно буде виконувати – це не нудний обов'язок, а можливість допомогти один одному в сім'ї та подарувати свою турботу.
Якоюсь мірою зміна ролей буде вас забавляти, чим ще більше розпалить бажання почати кардинально міняти стиль свого життя. У цей період самооцінка підніметься, ви станете більш впевненими в собі, і, можливо, навіть заспокоїте розхитані попереднім весняним періодом нерви.
Рак
- Сприятливі дні: 4, 5, 21, 28
- Несприятливі дні: 6, 13, 16, 20
Раки, позитивний настрій і віра в себе – найголовніше знаряддя представників цього знака в процесі досягнення цілей. Попри те, що весна тільки закінчилася і ще ціле літо попереду, Раки будуть дорожити кожною хвилиною, тому планувати свій час вони почнуть вже з перших днів цього місяця. Тактика правильна, і стратегія не квапити події, і не поспішати жити, а плавно рухатися до своїх глобальних життєвих цілей буде дієвою.
У цей період Раки зрозуміють, що більша частина тих проблем, які раніше не давали їм розслабитися і спокійно жити, були простою ілюзією, створеною самими ж ними, і не коштувала всіх психологічних витрат. А в особистому житті прояснюється, перспективи розвитку відносин стануть абсолютно зрозумілі Ракам.
Лев
- Сприятливі дні: 9, 17, 27, 30
- Несприятливі дні: 1, 18, 25, 29
Емоційні Леви зустрінуть літо в прекрасному настрої. У них все буде виходити, хоча і не відразу, але удача і зараз не покине Левів. Якщо ви хочете, щоб все йшло за планом, вам доведеться навчитися стримувати свої почуття та емоції, не дозволяти їм управляти собою. Леви творчих професій в червні можуть відчувати занепад сил і підвищену дратівливість.
У цей період у них буде більше часу і бажання для налагодження відносин з рідними та близькими, а також для вибудовування відносин з представниками протилежної статі. Сімейним Левам слід поставити сім'ю в якості головного пріоритету і постаратися більше приділяти уваги своєму партнеру та дітям.
Діва
- Сприятливі дні: 8, 11, 15, 23
- Несприятливі дні: 6, 9, 22, 26
Діви, ви будете відчувати деяку напруженість і очікування майбутніх змін буде вас обтяжувати. Надія, що криза мине – не виправдається. Дівам складно адаптуватися до всіх змін в житті, вони вважають за краще сталість і ясність, але доведеться пристосовуватися і їм до змінених умов життя. Тверезо оцінюйте свої можливості, перед тим, як приймати важливі рішення.
Практично всі думки Дів будуть зайняті мріями про майбутнє з коханою людиною. Але, не все райдужно буде в кінці червня. Цей період обмежень і труднощів триватиме майже все літо і до цього слід морально підготуватися. Не слід призначати весілля, підписувати шлюбні контракти в цей час.
Терези
- Сприятливі дні: 10, 11, 20, 25
- Несприятливі дні: 2, 5, 23, 28
Терези, червень пролетить, як і належить літньому місяцю. Ви навіть не встигнете озирнутися. Не варто заздрити тим, хто зумів втекти у відпустку, залишивши позаду сірі та монотонні робочі будні. У вас все ще попереду, а зараз саме час скористатися тією ситуацією, яка є.
Зустрічайтеся тільки з позитивними людьми, від них ви будете "заражатися" оптимізмом. Здоров'ю слід приділити особливу увагу, прибрати переїдання і додати фізичних навантажень. Роздратування і психологічні навантаження знімайте прогулянками або іншими видами активностей.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 7, 27, 29, 30
- Несприятливі дні: 4, 23, 26, 28
Скорпіони будуть щасливі в червні 2020 року. Але якщо вони будуть сидіти та нічого не робити, то удача пройде повз них. Чим активніше буде Скорпіон, тим більшого він досягне. Життя багатогранне і цікаве, в ньому стільки можливостей і перспектив, що просто дивно цим всім не скористатися і відмовляти собі в розвитку. Червень – вдалий час для формування своїх планів, і початку руху в цьому напрямку.
Знімайте стреси не алкоголем і балаканиною телефоном, а фізичними навантаженнями. Прибирання будинку і танці також допоможуть зняти стрес. Скорпіони особливо сильно відчують потребу в любові та ласці, тому вони більше часу приділятимуть особистому житті, шукатимуть захисту і підтримки у свого обранця.
Стрілець
- Сприятливі дні: 1, 4, 5, 17
- Несприятливі дні: 3, 8, 11, 13
Стрільці, рішення більшості проблем потребуватиме нестандартного підходу і неординарного мислення. У червні рух ретроградних планет сприятиме зміні звичок у Стрільців. Хтось почне ходити на роботу новим маршрутом, у когось з'являться нові смакові пристрасті, а хтось знайде собі нове захоплення. У будь-якому випадку навіть найнезначніші зміни підуть Стрільцям на користь.
Якщо обставини виштовхнуть вас з особистих стосунків або з роботи – не чиніть опір, зберігайте спокій, як психологічний захист, який своєю чергою виведе вас з кризової ситуації. У будь-якому випадку повинен бути присутнім здоровий глузд і об'єктивність.
Козеріг
- Сприятливі дні: 2, 11, 17, 20
- Несприятливі дні: 1, 9, 14, 26
Попри те, що Козероги посилено працювали всю зиму і весну, в червні відпочити навряд чи вдасться, робота буде навалюватися і виснажувати, але Козерогам слід згадати, що краще працювати багато, ніж не мати роботи взагалі. Гумор і філософське сприйняття дійсності допоможе Козерогам впоратися з усіма напастями та негараздами.
Сімейне життя Козерогів теж буде качати на всі боки. Заподійте всіх заходів, щоб не довести конфлікти в родині до розриву. Вільним Козерогам не слід призначати весілля на червень, краще почекати більш сприятливого періоду, наприклад, до серпня.
Водолій
- Сприятливі дні: 5, 6, 16, 20
- Несприятливі дні: 4, 10, 19, 30
Життя Водоліїв з приходом літа почне поступово змінюватися. Відбуватиметься це в кращу сторону або в гіршу, залежить від їх настрою і цілеспрямованості. Керуйтеся здоровим глуздом і тверезістю розуму, а не авантюризмом. Іноді може нахлинути меланхолія або ностальгія за минулими часами або старим друзями, яких вже немає у вашому житті.
Не забувайте приділяти увагу своїм близьким (батькам, дітям, родичам). Хтось із них потребує вашої допомоги та підтримки. Цей час не підходить для інтрижок на стороні та інших випадкових зустрічей. Тільки серйозні глибокі відносини заслуговують вашої уваги.
Риби
- Сприятливі дні: 3, 5, 9, 12
- Несприятливі дні: 7, 10, 17, 30
Риби, рух Меркурія в цей період гальмує процеси навчання і просування проєктів. Те, що відбувається, сприймайте спокійно. Такий стан у всіх і він зміниться до вересня. Тим Рибам, які хочуть знайти роботу і роблять все можливе для цього, зірки радять розпитати своїх знайомих, сусідів і друзів. Напевно хтось з них підкине кілька цікавих пропозицій і ідей.
Остерігайтеся шлюбних аферистів і шахраїв різних мастей. Призначати весілля або підписання шлюбного договору на червень несприятливо. Взагалі цей місяць не для ваших амурних справ, адже ви будете занурені у робочі моменти.
Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
-
17:00Серіал Як довго я на тебе чекала: дивитись онлайн всі серії 2020
-
16:51Як неправильне харчування впливає на нашу увагу
-
16:38В Італії хлопчик спокійно втік від дикого ведмедя: відео не для слабкодухих
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
16:21Ексінженер NASA побудував смугу перешкод для білок: кумедне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:10У Китаї створили віртуального репортера зі штучним інтелектом
-
16:00Гороскоп на червень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:49В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль
-
15:24Дженніфер Еністон досі носить обручку від Бреда Пітта
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
14:51Психологи розповіли, як адаптуватися до життя після карантину
-
14:30Робота кількох місяців: американська реперка похизувалася тату, яке набила на все тіло
-
14:14Справжнє зло: у мережі показали відео, яке бісить всіх
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:57Створено додаток, який безконтактно вимірює рівень гемоглобіну в крові
-
13:44Що буде з організмом, якщо відмовитись від кави
-
13:29Нова функція YouTube буде нагадувати, що пора спати: як вона працює
-
13:15Як зробити корисний маринад до курки: смачні рецепти у фото
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
12:52Мадонна шокувала мережу відвертим знімком у повністю прозорій білизні: інтимне фото (18+)
-
12:33Зоряні лінюхи: знаки Зодіаку, яким важко доводити справи до кінця
-
12:16Скільки українців набрали вагу: післякарантинна статистика
-
12:00Чи можуть матюки бути корисними
-
11:50Коли повноцінно відкриють кафе і ресторани в Україні: відома дата
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня
-
07:13Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання
- 25 травня
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів