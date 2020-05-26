Гороскоп на червень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на червень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в перший місяць літа!

Зодіакальний гороскоп на червень, чого очікувати у шостий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць літа 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць червень 2020

Перший місяць літа розпочинає нову пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у червні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у червні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 5, 9, 25, 26

5, 9, 25, 26 Несприятливі дні: 1, 6, 10, 27

Овни, у цей період не можна починати глобальні проєкти, можна тільки планувати та обмірковувати. Підписувати великі контракти теж не можна. Не бажано подорожувати, а ще відрядження і переїзди будуть несприятливі у цей час. Позичати гроші комусь або займати у когось в борг не можна, адже високий ризик неповернення цих фінансів. Попереду період сильних соціальних потрясінь і хвилювань. Через ретроградну Венеру очікуйте складності у стосунках з коханими – вони триватимуть до кінця червня. Конфлікти будуть тягнутися, невизначеності в стосунках теж будуть, вийти з деструктивних взаємин буде вкрай складно до настання липня. А ось ще більше зіпсувати відносини з коханою людиною Овни зможуть легко, якщо не будуть стримувати свої емоції.

Сприятливі дні: 6, 20, 28, 29

6, 20, 28, 29 Несприятливі дні: 2, 4, 12, 30

Тельці, вам все ж таки доведеться перебороти напади ліні та почати вести здоровий спосіб життя. Перший час буде трохи важко, але досить швидко Тельці увійдуть у смак і вже не захочуть повертатися до колишнього способу життя. З настанням літа і тепла настрій Тельців буде поліпшуватися, натхнення і мотивація збільшуватися.

Повернути натхнення і мотивувати на нові звершення представників цього знаку зможуть їх рідні та близькі або ж кохана людина. Все залежить від того, чиєї підтримки Тельці зараз потребують. Може не відразу, але ви отримаєте і любов і турботу від тих, кому ви подаруєте своє тепло і турботу. Вільним Тельцям слід подбати про тих, кому гірше, ніж вам.

Сприятливі дні: 3, 11, 19, 24

3, 11, 19, 24 Несприятливі дні: 10, 13, 21, 27

Близнюки, вам не доведеться думати та шукати розв'язання фінансових проблем, намагатися виправити ситуацію на роботі або в родині так, як іншим знакам Зодіаку цього місяця. Більшу частину вільного часу Близнюкам в червні варто приділити виконанню домашніх обов'язків і спілкуванню з дітьми та партнером. Поясніть домашнім, що робота, яку потрібно буде виконувати – це не нудний обов'язок, а можливість допомогти один одному в сім'ї та подарувати свою турботу.

Якоюсь мірою зміна ролей буде вас забавляти, чим ще більше розпалить бажання почати кардинально міняти стиль свого життя. У цей період самооцінка підніметься, ви станете більш впевненими в собі, і, можливо, навіть заспокоїте розхитані попереднім весняним періодом нерви.

Сприятливі дні: 4, 5, 21, 28

4, 5, 21, 28 Несприятливі дні: 6, 13, 16, 20

Раки, позитивний настрій і віра в себе – найголовніше знаряддя представників цього знака в процесі досягнення цілей. Попри те, що весна тільки закінчилася і ще ціле літо попереду, Раки будуть дорожити кожною хвилиною, тому планувати свій час вони почнуть вже з перших днів цього місяця. Тактика правильна, і стратегія не квапити події, і не поспішати жити, а плавно рухатися до своїх глобальних життєвих цілей буде дієвою.

У цей період Раки зрозуміють, що більша частина тих проблем, які раніше не давали їм розслабитися і спокійно жити, були простою ілюзією, створеною самими ж ними, і не коштувала всіх психологічних витрат. А в особистому житті прояснюється, перспективи розвитку відносин стануть абсолютно зрозумілі Ракам.

Сприятливі дні: 9, 17, 27, 30

9, 17, 27, 30 Несприятливі дні: 1, 18, 25, 29

Емоційні Леви зустрінуть літо в прекрасному настрої. У них все буде виходити, хоча і не відразу, але удача і зараз не покине Левів. Якщо ви хочете, щоб все йшло за планом, вам доведеться навчитися стримувати свої почуття та емоції, не дозволяти їм управляти собою. Леви творчих професій в червні можуть відчувати занепад сил і підвищену дратівливість.

У цей період у них буде більше часу і бажання для налагодження відносин з рідними та близькими, а також для вибудовування відносин з представниками протилежної статі. Сімейним Левам слід поставити сім'ю в якості головного пріоритету і постаратися більше приділяти уваги своєму партнеру та дітям.

Сприятливі дні: 8, 11, 15, 23

8, 11, 15, 23 Несприятливі дні: 6, 9, 22, 26

Діви, ви будете відчувати деяку напруженість і очікування майбутніх змін буде вас обтяжувати. Надія, що криза мине – не виправдається. Дівам складно адаптуватися до всіх змін в житті, вони вважають за краще сталість і ясність, але доведеться пристосовуватися і їм до змінених умов життя. Тверезо оцінюйте свої можливості, перед тим, як приймати важливі рішення.

Практично всі думки Дів будуть зайняті мріями про майбутнє з коханою людиною. Але, не все райдужно буде в кінці червня. Цей період обмежень і труднощів триватиме майже все літо і до цього слід морально підготуватися. Не слід призначати весілля, підписувати шлюбні контракти в цей час.

Сприятливі дні: 10, 11, 20, 25

10, 11, 20, 25 Несприятливі дні: 2, 5, 23, 28

Терези, червень пролетить, як і належить літньому місяцю. Ви навіть не встигнете озирнутися. Не варто заздрити тим, хто зумів втекти у відпустку, залишивши позаду сірі та монотонні робочі будні. У вас все ще попереду, а зараз саме час скористатися тією ситуацією, яка є.

Зустрічайтеся тільки з позитивними людьми, від них ви будете "заражатися" оптимізмом. Здоров'ю слід приділити особливу увагу, прибрати переїдання і додати фізичних навантажень. Роздратування і психологічні навантаження знімайте прогулянками або іншими видами активностей.

Сприятливі дні: 7, 27, 29, 30

7, 27, 29, 30 Несприятливі дні: 4, 23, 26, 28

Скорпіони будуть щасливі в червні 2020 року. Але якщо вони будуть сидіти та нічого не робити, то удача пройде повз них. Чим активніше буде Скорпіон, тим більшого він досягне. Життя багатогранне і цікаве, в ньому стільки можливостей і перспектив, що просто дивно цим всім не скористатися і відмовляти собі в розвитку. Червень – вдалий час для формування своїх планів, і початку руху в цьому напрямку.

Знімайте стреси не алкоголем і балаканиною телефоном, а фізичними навантаженнями. Прибирання будинку і танці також допоможуть зняти стрес. Скорпіони особливо сильно відчують потребу в любові та ласці, тому вони більше часу приділятимуть особистому житті, шукатимуть захисту і підтримки у свого обранця.

Сприятливі дні: 1, 4, 5, 17

1, 4, 5, 17 Несприятливі дні: 3, 8, 11, 13

Стрільці, рішення більшості проблем потребуватиме нестандартного підходу і неординарного мислення. У червні рух ретроградних планет сприятиме зміні звичок у Стрільців. Хтось почне ходити на роботу новим маршрутом, у когось з'являться нові смакові пристрасті, а хтось знайде собі нове захоплення. У будь-якому випадку навіть найнезначніші зміни підуть Стрільцям на користь.

Якщо обставини виштовхнуть вас з особистих стосунків або з роботи – не чиніть опір, зберігайте спокій, як психологічний захист, який своєю чергою виведе вас з кризової ситуації. У будь-якому випадку повинен бути присутнім здоровий глузд і об'єктивність.

Сприятливі дні: 2, 11, 17, 20

2, 11, 17, 20 Несприятливі дні: 1, 9, 14, 26

Попри те, що Козероги посилено працювали всю зиму і весну, в червні відпочити навряд чи вдасться, робота буде навалюватися і виснажувати, але Козерогам слід згадати, що краще працювати багато, ніж не мати роботи взагалі. Гумор і філософське сприйняття дійсності допоможе Козерогам впоратися з усіма напастями та негараздами.

Сімейне життя Козерогів теж буде качати на всі боки. Заподійте всіх заходів, щоб не довести конфлікти в родині до розриву. Вільним Козерогам не слід призначати весілля на червень, краще почекати більш сприятливого періоду, наприклад, до серпня.

Сприятливі дні: 5, 6, 16, 20

5, 6, 16, 20 Несприятливі дні: 4, 10, 19, 30

Життя Водоліїв з приходом літа почне поступово змінюватися. Відбуватиметься це в кращу сторону або в гіршу, залежить від їх настрою і цілеспрямованості. Керуйтеся здоровим глуздом і тверезістю розуму, а не авантюризмом. Іноді може нахлинути меланхолія або ностальгія за минулими часами або старим друзями, яких вже немає у вашому житті.

Не забувайте приділяти увагу своїм близьким (батькам, дітям, родичам). Хтось із них потребує вашої допомоги та підтримки. Цей час не підходить для інтрижок на стороні та інших випадкових зустрічей. Тільки серйозні глибокі відносини заслуговують вашої уваги.

Сприятливі дні: 3, 5, 9, 12

3, 5, 9, 12 Несприятливі дні: 7, 10, 17, 30

Риби, рух Меркурія в цей період гальмує процеси навчання і просування проєктів. Те, що відбувається, сприймайте спокійно. Такий стан у всіх і він зміниться до вересня. Тим Рибам, які хочуть знайти роботу і роблять все можливе для цього, зірки радять розпитати своїх знайомих, сусідів і друзів. Напевно хтось з них підкине кілька цікавих пропозицій і ідей.

Остерігайтеся шлюбних аферистів і шахраїв різних мастей. Призначати весілля або підписання шлюбного договору на червень несприятливо. Взагалі цей місяць не для ваших амурних справ, адже ви будете занурені у робочі моменти.

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