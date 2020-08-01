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Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 серпня!
Новий тиждень серпня буде дуже спокійним та розміреним, тому більшості знаків Зодіаку не варто чекати на щось неймовірне. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 3 – 9 серпня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Попереду в Овнів позитивний та легкий тиждень, коли варто спробувати щось новеньке у житті, але без значних вкладень. Подумайте над справами, які давно відкладали, а також не ігноруйте можливості, які підкидає вам доля.
Телець
Тельців очікує звичайний літній тиждень зі своїми невеликими сюрпризами. Менше переймайтесь через дурниці та більше звертайте увагу на позитивні речі. зараз такий етап у житті, коли варто підготуватись до крутих змін. Тому використайте шанс і попрацювати, і відпочити.
Близнюки
Близнюки зі своїми перепадами настрою готові за одну мить перекроїти всі плани та пересваритись з усіма поряд. Цього тижня краще утриматись від таких дій та знайти спосіб відновити внутрішню рівновагу. Не розпорошуйтесь на дрібниці.
Рак
У Раків попереду світла смуга у житті, коли майже все навколо даруватиме натхнення, тому буде надто легковажно проігнорувати такий шанс почати щось нове. Не соромтесь своїх сил та умінь, а також не забувайте, що ви можете все!
Лев
Леви зараз звертають найбільшу увагу на фінансову сферу, тому можна розумно розпоряджатись грошима, щоб покращити атмосферу вдома. Але не варто починати викладати всі гроші, якщо знаєте, що це вам насправді не настільки потрібно. Але потішити себе чимось однозначно варто.
Діва
Дівам цього тижня варто зосередитись лише на собі та своєму самопочуття, а тоді вже вирішувати, чи варто виділяти свій дорогоцінний час та енергію на когось іншого. Ставте себе на перше місце, пора навчитись відстоювати власні інтереси.
Терези
Терези цього тижня можуть відчути емоційне вигорання, але це не означає, що варто зупинятись на половині шляху до успіху. Візьміть себе в руки, виділіть час для відпочинку, а тоді з новими силами рухайтесь лише вперед.
Скорпіон
Дуже енергійний тиждень попереду у Скорпіонів, тому потрібно набратись сил, щоб не уповільнювати свій рух. Ви любите відволікатись, тому краще виділяти список найважливіших справ, щоб не змарніти ще до вихідних. Правильно розподіляйте завдання та свій час.
Стрілець
У Стрільців попереду чудовий тиждень для самоосвіти та самореалізації. Тому не шукайте собі відмазок та способів втекти від обов'язків. Пора нарешті взяти своє життя у власні руки. Також зараз хороший час для покращення стосунків.
Козеріг
Козероги цього тижня на висоті, тому спробуйте не засліпити всіх навколо своєю крутістю. Рухайтесь вперед до своїх мрій, а також не дозволяйте нікому собою маніпулювати. Ви заслуговуєте більшого.
Водолій
Водоліям цього тижня усіляко варто уникати будь-який конфліктів та ситуацій, які можуть вдарити по емоційному стану. Шукайте лише позитив та не зважайте на тих людей, які не бажають вам добре. Попереду у вас круті пригоди.
Риби
Астрологи не радять Рибам зараз поєднувати роботу та стосунки, якщо не хочуть отримати вінегрет з далеко неприємних моментів. Зосередьтесь на головному, не дозволяйте комусь повчати вас, а також не ігноруйте можливість відпочити.
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