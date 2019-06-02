Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 червня 2019!

Цей тиждень для представників знаків Зодіаку принесе вдосталь несподіванок, однак для когось вони стануть не надто позитивними. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп та налаштовуйтесь на вдалий тиждень!

Гороскоп на тиждень 3.06 – 9.06

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 4, 9

: 4, 9 Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Овна

Новий тиждень видасться для Овнів доволі насиченим на чимало позитивних подій. Ви відчуваєте, що ось-ось наблизитесь до нових цілей, тому не варто зупинятись. Зараз чудовий час для того, щоб повернутись до забутих планів, а також генерувати нові перспективні ідеї. А вільний час корисно провести з близькими або на природі.

Сприятливі дні: 6, 8

Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Тельця

Тельці цього тижня мають чималі шанси нарешті наблизитись до своїх цілей та мрій. Вам потрібно швидко повернутись до звичайного ритму життя, а також не забувати про нормальний відпочинок. Навколо вас чимало людей, які готові підтримати, тому не соромтесь просити їх про допомогу.

Сприятливі дні: 7, 8

Несприятливі дні: 4, 9

Прогноз для Близнят

Близнюки знову в ударі, адже готові дійти до вершин. Такий запал викликає справжнє захоплення, тому не забувайте мотивувати людей навколо. Зараз доля вам усміхається, а всі справи будуть йти вгору. Саме час для нових викликів та максимальної зосередженості на роботі.

Сприятливі дні: 6 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 9

Гороскоп для Рака

Раки поступово повертаються до традиційного режиму, що може бути трохи складніше, аніж видавалось. Але не варто засмучуватись, адже попереду чимало позитивних моментів. Вільний час можна присвятити собі та відпочинку, а також новим ідеям.

Сприятливі дні: 4, 5

Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Лева

У Левів буде чудовий тиждень, сповнений веселощів та пригод. Ставтесь простіше до оточення, адже воно не повинне впливати на ваш стан. Тільки ви можете змінювати своє життя, тому варто обережно ставитись до життя інших. Знайдіть час для себе та власних думок.

Сприятливі дні: 4 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Діви

Діви отримують новий шанс на зміни, який дозволить кардинально обновити життя. Але варто розуміти, що будь-які зміни вимагають прощання із чимось старим. Якщо в правильно розставите пріоритети, то залишитесь тільки в плюсі. Зараз не той випадок, коли корисно дослухатися до думки всіх.

Сприятливі дні: 5 , 6

, 6 Несприятливі дні: 3, 9

Гороскоп для Терезів

Терез поставили перед собою нові завдання і впевнено йдуть вгору. Зараз чудовий період для роботи та самореалізації, тому не зупиняйтесь на виконаному. Звісно ж, не варто нехтувати відпочинком та зустрічами з друзями. Нові ідеї приходять у неробочий час.

Сприятливі дні: 3, 6

3, 6 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони хочуть дуже багато всього, а новий тиждень допоможе зрозуміти представникам цього знаку Зодіаку, що ж з переліку мрій насправді необхідне вам зараз. Також варто звернути увагу на своє оточення, а також ставлення до нього. Інколи ви хочете надто багато влади, яка насправді вам не потрібна.

Сприятливі дні: 6 , 9

, 9 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Стрільця

Стільці бачать ціль і бачать перешкоди. Новий тиждень змусить прискоритись у наближенні до виконання фінансових завдань. Зараз у вас є вдосталь мотивації, тому пора цим користуватися. До того ж, варто звернути увагу на людей поряд з вами, адже вони також потребують вашого часу.

Сприятливі дні: 3, 7

3, 7 Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Козерога

Козероги можуть отримати порцію негативу від неочікуваних людей, але це не повинно змушувати вас зупинятись чи почуватись погано. Вмикайте холодний розум, а от емоції залиште на потім, адже далеко не всі бажають вам хорошого. Зате в інших справах удача буде посміхатися.

Сприятливі дні: 4, 7

4, 7 Несприятливі дні: 3, 9

Гороскоп для Водолія

Чудовому настрою Водоліїв можуть позаздрити представники всіх знаків Зодіаку, адже ваша ейфорія заряджає інших. Спрямуйте свою енергію у правильне русло, а також не зважайте на дрібні неприємності, адже вони ніяк не змінять ваше життя. Зараз ви на коні!

Сприятливі дні: 5, 7

5, 7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Риб

Риби невтомно продовжують працювати у власному ритмі, а також відстоювати власні принципи, які вже давно варто переглянути. Ставтесь простіше до того, що інші люди не поводяться так, як вам цього хочеться. Інколи потрібно дослухатись до чужої думки, а не намагатись її виправити.

Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку