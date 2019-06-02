Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку

  • 8
Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 червня 2019!

Цей тиждень для представників знаків Зодіаку принесе вдосталь несподіванок, однак для когось вони стануть не надто позитивними. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп та налаштовуйтесь на вдалий тиждень!

Гороскоп на тиждень 3.06 – 9.06

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 4, 9
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Новий тиждень видасться для Овнів доволі насиченим на чимало позитивних подій. Ви відчуваєте, що ось-ось наблизитесь до нових цілей, тому не варто зупинятись. Зараз чудовий час для того, щоб повернутись до забутих планів, а також генерувати нові перспективні ідеї. А вільний час корисно провести з близькими або на природі.

Телець

  • Сприятливі дні: 6, 8
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тельці цього тижня мають чималі шанси нарешті наблизитись до своїх цілей та мрій. Вам потрібно швидко повернутись до звичайного ритму життя, а також не забувати про нормальний відпочинок. Навколо вас чимало людей, які готові підтримати, тому не соромтесь просити їх про допомогу.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 7, 8
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюки знову в ударі, адже готові дійти до вершин. Такий запал викликає справжнє захоплення, тому не забувайте мотивувати людей навколо. Зараз доля вам усміхається, а всі справи будуть йти вгору. Саме час для нових викликів та максимальної зосередженості на роботі.

Рак

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 5, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Раки поступово повертаються до традиційного режиму, що може бути трохи складніше, аніж видавалось. Але не варто засмучуватись, адже попереду чимало позитивних моментів. Вільний час можна присвятити собі та відпочинку, а також новим ідеям.

Лев

  • Сприятливі дні: 4, 5
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

У Левів буде чудовий тиждень, сповнений веселощів та пригод. Ставтесь простіше до оточення, адже воно не повинне впливати на ваш стан. Тільки ви можете змінювати своє життя, тому варто обережно ставитись до життя інших. Знайдіть час для себе та власних думок.

Діва

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Діви отримують новий шанс на зміни, який дозволить кардинально обновити життя. Але варто розуміти, що будь-які зміни вимагають прощання із чимось старим. Якщо в правильно розставите пріоритети, то залишитесь тільки в плюсі. Зараз не той випадок, коли корисно дослухатися до думки всіх.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 3, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терез поставили перед собою нові завдання і впевнено йдуть вгору. Зараз чудовий період для роботи та самореалізації, тому не зупиняйтесь на виконаному. Звісно ж, не варто нехтувати відпочинком та зустрічами з друзями. Нові ідеї приходять у неробочий час.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 3, 6
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони хочуть дуже багато всього, а новий тиждень допоможе зрозуміти представникам цього знаку Зодіаку, що ж з переліку мрій насправді необхідне вам зараз. Також варто звернути увагу на своє оточення, а також ставлення до нього. Інколи ви хочете надто багато влади, яка насправді вам не потрібна.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 6, 9
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стільці бачать ціль і бачать перешкоди. Новий тиждень змусить прискоритись у наближенні до виконання фінансових завдань. Зараз у вас є вдосталь мотивації, тому пора цим користуватися. До того ж, варто звернути увагу на людей поряд з вами, адже вони також потребують вашого часу.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 3, 7
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги можуть отримати порцію негативу від неочікуваних людей, але це не повинно змушувати вас зупинятись чи почуватись погано. Вмикайте холодний розум, а от емоції залиште на потім, адже далеко не всі бажають вам хорошого. Зате в інших справах удача буде посміхатися.

Водолій

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 3, 9
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Чудовому настрою Водоліїв можуть позаздрити представники всіх знаків Зодіаку, адже ваша ейфорія заряджає інших. Спрямуйте свою енергію у правильне русло, а також не зважайте на дрібні неприємності, адже вони ніяк не змінять ваше життя. Зараз ви на коні!

Риби

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Риби невтомно продовжують працювати у власному ритмі, а також відстоювати власні принципи, які вже давно варто переглянути. Ставтесь простіше до того, що інші люди не поводяться так, як вам цього хочеться. Інколи потрібно дослухатись до чужої думки, а не намагатись її виправити.

Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 357
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1356
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
  • 16 травня, 14:20
  • 1691
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл