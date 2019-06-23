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Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 червня 2018 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 24 – 30 червня 2019!
Новий тиждень відзначиться чималою кількістю сюрпризів для багатьох знаків Зодіаку, однак комусь доведеться докласти чимало зусиль, щоб отримати відчутний результат. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 24 – 30 червня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 24, 25
- Несприятливі дні: 26, 28
Овни думають над відпусткою, але не всім вона поки що світить, тому краще зосередити увагу на роботі. У вільний час можна зосередитись на відпочинку, однак не варто забувати про активний ритм життя. Не час для того, щоб лінуватись та дозволяти собі неуважність. Вихідні присвятіть собі та близьким людям, а також спробуйте знайти нове джерело натхнення.
Телець
- Сприятливі дні: 24, 28
- Несприятливі дні: 25, 27
Тельці у новому тижні спробують себе у чомусь новому, а також можуть приміряти нове амплуа, але не варто надто захоплюватись думкою інших. Ви повинні знати, як вам комфортно та не соромитись пишатись своїми заслугами. Що ж до роботи, то тиждень промайне дуже швидко, але може поповнитись скарбничка нових ідей. Вільний час найкраще провести з приємними людьми.
Близнюки
- Сприятливі дні: 24, 29
- Несприятливі дні: 28, 30
Для представників Близнюків настає дуже хороший період, коли найбажаніше почне ставати дійсністю. Найбільше уваги найкраще приділити власному потенціалу, а також романтичним стосункам. Зараз ваша впевненість потребує вкладів, тому рухайтесь вперед та не соромтесь себе.
Рак
- Сприятливі дні: 27, 30
- Несприятливі дні: 24, 28
У Раків доволі позитивний тиждень, який нічого не зможе захмарити. Ключовою порадою від зірок буде зосередитись на хороших моментах, а також ігнорувати дрібний негатив. Спробуйте мислити конструктивно, а також зробити власний графік справ. Проводьте вільний час так, як вам хочеться у той чи інший момент, навіть якщо варіанти будуть коливатись від посиденьок з вином до активного відпочинку.
Лев
- Сприятливі дні: 24, 29
- Несприятливі дні: 27, 30
Новий тиждень принесе Левам чимало подій, з якими варто вміти справлятись. Надмірна емоційність може принести чимало непорозумінь та проблем в особистому плані, тому постарайтесь вмикати холодний розум та налаштуйтесь на позитив. Лише від вас залежить, як оточення буде ставитись до вас у майбутньому, тому зробіть правильний вибір. У роботі все йтиме гладко, а нові ідеї не змусять на себе довго чекати.
Діва
- Сприятливі дні: 27, 29
- Несприятливі дні: 24, 26
Дівам випаде нагода нарешті навчитись відмовляти людям у тих ситуаціях, які не принесуть нічого хорошого вам. Ваша доброзичливість притягує чимало людей, але далеко не всі вони варті вашої уваги та підтримки. Звісно ж, не варто одразу ж емоційно реагувати на неприємності, але з розумом розставляти пріоритети та прощатись з негативом потрібно. Наприкінці тижня у вас з'явиться чимало нових можливостей.
Терези
- Сприятливі дні: 25, 26
- Несприятливі дні: 29, 30
Терези зараз повинні зосередити всю свою увагу та сили на ключовій цілі, приміром роботі. Зберіть всю свою активність та направте сюди, а от вільний час можете проводити як душа забажає. Перезарядка необхідна кожному, адже вона допомагає відкрити нові ідеї та рухатись вперед із більшою швидкістю.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 28, 29
- Несприятливі дні: 27, 30
Нарешті настав час, коли Скорпіони чесно можуть вважати себе лідерами. Звісно ж, не варто одразу ж називати всіх інших рабами, але розумно та доброзичливо направляти людей ніхто не забороняє. Зараз все сприятиме тому, щоб ви розвивались, тому не втрачайте таку можливість.
Стрілець
- Сприятливі дні: 24, 26
- Несприятливі дні: 27, 30
Стрільцям варто цього тижня уважно роздумувати над власними вчинками, адже вони можуть вплинути не лише на вас, а й на ваших близьких. Водночас, ваші талант та уміння важко не помітити, тому пора направити їх у правильне русло. Вільні дні найкраще провести з близькими та рідними.
Козеріг
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 29, 30
Зорі радять Козерогам не так сильно брати до серця зміни на роботі, а також не намагатись встигнути все. Пора розподілити пріоритет, а також визначити, що ж для вас зараз найважливіше. Вихідні найкраще провести з собою наодинці та дозволити емоціям вийти.
Водолій
- Сприятливі дні: 27, 29
- Несприятливі дні: 28, 30
Водоліям цього тижня будуть заздрити всі знаки Зодіаку, адже такої кількості енергії та гарного настрою не буде ні в кого. До того ж, доля вирішила усміхатися вам ще довго, тому ловіть момент. Час для свіжих ідей, поглядів, а також цілей. Лише ви можете змінити своє життя.
Риби
- Сприятливі дні: 28, 29
- Несприятливі дні: 24, 27
Новий тиждень для Риб стане доволі складним емоційно, адже ви потребуєте турботи та добра. Але вимагати це від оточення не варто, краще віднайти час для відпочинку та прислухатись до себе. Чи правильно ви зараз поводитесь і чи працюєте над тим, що справді важливо - пора визначитись з відповідями.
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