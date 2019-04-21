Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 квітня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 22 – 28 квітня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало змінити сферу своєї роботи, а також пріоритети. Але багатьом знакам потрібно буде боротися за своє щастя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 22.04 – 28.04

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 22, 28

: 22, 28 Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Овна

Новий тиждень принесе Овнам чимало нових емоцій, а життя почне більше подобатись. Друзі та рідні будуть підтримувати вас у будь-яких ситуаціях, що точно покращить ваш стан. До того ж, проблеми, які здавались великими, насправді виявляться дрібницями. Тиждень чудовий для продуктивного проведення часу, приміром, отримання нових знань чи подорожей.

Сприятливі дні: 24, 27

Несприятливі дні: 22, 23

Гороскоп для Тельця

Цього тижня зорі радять звернути увагу на турботу про себе, а не про інших. Ви одразу відчуєте себе значно краще, а будь-які труднощі оминатимуть вас. До того ж, не варто перейматись через дрібниці та намагатись зробити все ідеально, адже ви й так показуєте себе чудово у різних напрямках. Вільний час варто приділити прогулянкам та друзям.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 23, 27

Прогноз для Близнят

У Близнюків попереду важливий період змін, тому потрібно зібрати всі свої сили та енергію разом. Може з'явитись чимало важких завдань та серйозних планів, які потребують чимало часу та постійної уваги, але у вас все вдасться. А от вихідні найкраще провести у романтичній атмосфері, адже всюди очікуються сюрпризи.

Сприятливі дні: 23, 27

Несприятливі дні: 22, 24

Гороскоп для Рака

Ви надто любите правила, але інколи потрібно їх порушувати. Ракам у новому тижні краще спрямувати свою чарівну енергію на щось зовсім не рутинне. Трохи більше навчання, знайомств та руху вперед - ось чого вам зараз бракує. Тому не соромтесь реалізовувати свої бажання, адже ваш потенціал потребує вкладень.

Сприятливі дні: 22, 26

Несприятливі дні: 25, 27

Гороскоп для Лева

У Левів чудовий шанс нарешті отримати більше відпочинку та енергії, аніж було раніше. Припиніть звертати увагу на негативні дрібниці та надто емоційно на все реагувати, адже можете втратити насолоду від моменту. Цього тижня можна присвятити час собі, новому чи старому хобі та близьким людям. Вільний час краще проводити поза домівкою.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 25, 27

Гороскоп для Діви

Цього тижня у Дів може поповнитись список обов'язків, які також покращать ваш фінансовий стан. Ви чудово знаходите спільну мову з людьми, тому ваш вплив на них точно зміцниться. Кількість завдань буде збільшуватись, тому намагайтесь провести вихідні з найдорожчими людьми.

Сприятливі дні: 25, 28

Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Терезів

Для Терезів нова робота стане ковтком свіжого повітря, адже вона надихатиме вас та допоможе сповна розкрити весь потенціал. Ви рухаєтесь у правильному напрямку, тому не зважайте на тих, хто не надто позитивно до вас налаштований. Поряд з вами найрідніші люди, тому підтримка точно забезпечена. Не забувайте приділяти їм вільний час.

Сприятливі дні: 23, 27

23, 27 Несприятливі дні: 21, 25

Гороскоп для Скорпіона

Амбіції Скорпіонів дозволять їм значно швидше реалізувати задумане, аніж можна було подумати. Однак це не означає, що варто розслабитись та пустити все за течією. Зорі радять направити всі сили у втілення своїй цілей, а також позитивніше ставитись до людей.

Сприятливі дні: 25, 27

Несприятливі дні: 22, 24

Гороскоп для Стрільця

У Стрільців у новому тижні з'явиться чимало справ, які їм вдасться виконати, якщо вони правильно розподілять час. До того ж, не варто покидати позаробочі справи, сподіваючись, що хтось їх зробить замість вас. Пора навести лад у своєму житті, а також максимально налаштувати на позитивну хвилю. Цінуйте людей поряд з вами.

Сприятливі дні: 24, 16

24, 16 Несприятливі дні: 22, 27

Гороскоп для Козерога

Зорі радять Козерогам зосередитись цього тижня на позитивному настрої, адже він допоможе підкорити нові вершини та розставити пріоритети. Чудовий час для кохання та творчості, адже натхнення робитиме вас ще активнішими. Постарайтесь налагодити всі справи так, щоб мати вільний час для романтичних пригод та нових ідей.

Сприятливі дні: 22, 29

22, 29 Несприятливі дні: 25, 26

Гороскоп для Водолія

Водоліїв очікує нова хвиля справ, з якими потрібно буде впоратись якомога оперативніше, щоб мати вільний час для самореалізації. У романтичних справах ви надто вразливі, тому змініть своє бачення стосунків, щоб знову не опинитись у невдалій ситуації. У інших напрямках доля вам продовжить усміхатись.

Сприятливі дні: 26, 27

Несприятливі дні: 22, 23

Гороскоп для Риб

У Риб цей тиждень відзначиться активною увагою до вас, адже багато хто проситиме про допомогу. Щоправда, не варто нехтувати собою та своїми інтересами на користь інших. Тим часом на роботі все йтиме вгору, якщо не будете соромитись показувати свої уміння. А на вихідних краще приділити час для своєї другої половинки.

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