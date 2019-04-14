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Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 квітня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 15 – 21 квітня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало шансів змінити своє життя. Але для багатьох потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб потім не шкодувати про зроблене. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 15.04 – 21.04
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 15, 121
- Несприятливі дні: 17, 18
Овнів у новому тижні чекає чимало нових завдань, які принесуть можливість розширити свій світогляд. Звісно ж, траплятимуться дрібні домашні справи, для яких доведеться виділити трохи часу. Що ж до відпочинку, то краще приділити час самому собі десь якомога далі від людей. Гучні компанії лише роздратують, а от старт занять спортом принесе хороші емоції.
Телець
- Сприятливі дні: 17, 21
- Несприятливі дні: 16, 19
Зорі пророкують Тельцям шалено продуктивний тиждень, який принесе нові знання. Старайтесь не залишати жодних справ на вихідні, адже ви все ще потребуєте повноцінного відпочинку.Новий тиждень відзначиться чудовими моментами, які ви ще довго будете згадувати. Не відкладайте завдання на невизначений термін, адже вони можуть перетворитись у тягар. Гарний період для освоєння нових умінь.
Близнюки
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 20, 21
Забудьте про негатив, адже гарний настрій та позитивне мислення точно здатні змінити життя. Чудовий час зайнятись інтелектуальною працею, адже ваш мозок готовий працювати на всі 100%. Звісно ж. можливі дрібні неприємності та моменти, які будуть відволікати від справ, але з цим варто змиритись та не звертати увагу. Екватор тижня принесе чимало яскравих емоцій, а в особистому житті все налагодиться.
Рак
- Сприятливі дні: 15, 21
- Несприятливі дні: 18, 19
Ракам саме пора максимально активізуватись, адже зараз ідеальний період для реалізації себе. Хоча початок тижня й видасться далеко не спокійним, але створить вам ритм. У вільний час найкраще буде зустрітись з друзями або влаштувати романтику з другою половинкою. Зараз краще уникати суму та не нудьгувати, адже все у ваших руках. Згодом ваш потенціал розкриється сповна.
Лев
- Сприятливі дні: 19, 20
- Несприятливі дні: 15, 17
У Левів неймовірна вдалий тиждень, адже попереду можливі невеличкі мандрівки та приємні моменти з близькими людьми. Зберіть сили в кулак та не зважайте на негатив, адже ваш бурхливий темперамент може засмутити багатьох людей. Правильно розставте пріоритети та живіть сьогоднішнім днем хоча б трішки.
Діва
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 15, 21
Новий тиждень дозволить Дівам нарешті знайти мотивацію для тих речей, які давно потребували вашої уваги. Також зорі радять звернути увагу на своє здоров'я, адже інколи ви надто легковажно ставитесь до свого самопочуття. До того ж. постійна роздратованість та любов брати все близько до серця - не найкраща ваша риса. Пора змінити свої внутрішні налаштування для світлого майбутнього.
Терези
- Сприятливі дні: 15, 21
- Несприятливі дні: 19, 20
Терези починають нову сторінку у житті, тому все приноситиме свіжі емоції на враження. Не сумнівайтесь у своїх силах, адже ви можете зробити майже все. звісно ж, надто нахабна поведінка навряд чи принесе вам удачу, але розуміння власної вартісності повинне бути. У вільний час корисно зосередити увагу на своїй домівці та близьких людях. Нова енергія та нова атмосфера змінюють вас не лише всередині, а й все навколо.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 19, 20
- Несприятливі дні: 18, 21
Скорпіони цього тижня мають довіряти своїй інтуїції, але не варто перегинати палку. Ваше ставлення до оточення відобразиться і на вас самих, тому будьте позитивними та доброзичливими. Пора почати турбуватись не лише про себе, а й про тих, хто цього заслуговує. Людям поряд з вами також потрібна підтримка та допомога.
Стрілець
- Сприятливі дні: 15, 20
- Несприятливі дні: 16, 18
У Стрільців чудовий період для того, щоб розібратись з внутрішніми проблемами. Ваша позитивна енергія потребує правильного вкладення, тому добре визначіть напрям, у якому хочете працювати. Не забувайте приділяти увагу найближчим людям, адже вони можуть почуватись обділеними. Забудьте про перебування у чотирьох стінах, адже навколо чимало цікавого.
Козеріг
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 15, 17
Шалено динамічний тиждень очікує Козерогів, тому потрібно зібратись з силами та правильно розподілити всі завдання, які можуть з'явитись. Внутрішня гармонія допоможе тримати настрій та енергію на потрібному рівні. Настав ідеальний час розширювати свій світогляд та показувати свою обізнаність у різних сферах. Однак краще утриматись від критики інших людей.
Водолій
- Сприятливі дні: 17, 19
- Несприятливі дні: 15, 21
Новий тиждень принесе Водоліям чимало свіжих ідей, які варто почати реалізувати найближчим часом. Прислухайтесь до інтуїції, адже зараз вона допоможе правильно направити свої сили та уміння. Не надто переймайтесь через дрібні неприємності і ставтесь до всього з почуттям гумору. Вірте у свої сили та докладайте більше зусиль для втілення мрій у реальність.
Риби
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 18, 21
Риби надто сильно беруть все до серця та забагато хвилюються через дрібниці. Цього тижня на вас очікує чимало нових вражень, зустрічей та подій, які можуть принести у життя нових барв та змінити ваші погляди на чимало речей. На вихідний найкраще приділити час відпочинку та друзям.
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