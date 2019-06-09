Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку

  • 37
Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 червня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 10.06 – 16.06

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 12, 16
  • Несприятливі дні: 11, 14
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

В Овнів випаде доволі насичений та успішний тиждень. Є ймовірність зустрічей зі старими знайомими та новими людьми, які принесуть нові можливості та перспективи. Зосередьтесь на тому, що приносить вам задоволення. А вільний час приділіть собі або близьким.

Телець

  • Сприятливі дні: 14, 16
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Новий тиждень також принесе порцію вдачі представникам Тельців. Зараз ви маєте доволі значний вплив не лише на власну долю, тому не соромтесь і не бійтесь нових кроків. Ваш потенціал потребує вкладень та руху. Вихідні краще провести без думок про роботу.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 14, 16
  • Несприятливі дні: 11, 15
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Початок тижня видасться для Близнюків доволі складним та непередбачуваним, але не варто засмучуватись та опускати руки, адже все зміниться. Зараз краще забути про легковажність та необдумані рішення, а присвятити час справам з високим потенціалом. Заряджайтесь позитивом.

Рак

  • Сприятливі дні: 10, 16
  • Несприятливі дні: 11, 15
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Раки вважають, що можуть зараз прийняти доволі складні рішення, які можуть відчутно змінити життя, але краще перенести це на інший час. Ви надто переймаєтесь через дрібниці, які насправді не варті уваги. Тому не беріть близько до серця вибрики долі та інших людей. Вихідні проведіть у власне задоволення.

Лев

  • Сприятливі дні: 14, 15
  • Несприятливі дні: 10, 16
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви відчувають себе то на висоті, то так, наче падають зі скелі. Але новий тиждень принесе чимало вдалих рішень та приємних моментів, на яких варто зосередитись. Вт буваєте надто суворими до себе та інших у той час, коли варто насолоджуватись тим, що маєте. Тиждень буде доволі насиченим, тому не забудьте знайти час для відпочинку.

Діва

  • Сприятливі дні: 10, 14
  • Несприятливі дні: 15, 16
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

У Дів випаде можливість отримати нові цілі та завдання, але для цього варто провести добрячий брейншторм. Чимало людей буде намагатись давати вам поради, далеко не всі з яких справді допоможуть. Тому вмикайте холодний розум та працюйте над тим, щоб швидше дійти до мети. Також не варто забувати про речі, які приносять вам задоволення.

Терези

  • Сприятливі дні: 15, 16
  • Несприятливі дні: 12, 14
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

У Терезів попереду чимало перспективних цілей, які неоднозначно натякають на успіх. Тому не зважайте на різноманітні перепони, які можуть виникати на вашому шляху. У вас все вдасться, до того ж, поряд з вами люди, які завжди підтримають. Зорі радять зосередитись на позитивних емоціях та ділитись гарним настроєм з близькими.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 11, 16
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Новий тиждень нагадувати Скорпіонам, що зараз все грає їм на руку. Щоправда, не варто очікувати, що цілі самі себе втілять у реальність так швидко. Зараз треба дотримуватись власних принципів та бути добрішим до оточення.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 11, 16
  • Несприятливі дні: 14, 15
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільці мають чимало планів, але ними краще не ділитись з людьми, які вже хоча б раз вас підвели, або не входять до вашого близького кола. Зараз ваша доля у ваших руках, тому зберіться з силами та рухайтесь до цілей. Лише ви зможете зробити те, чого так хочеться.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 15, 16
  • Несприятливі дні: 12, 14,
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги надто переймаються через всі події навколо, а також зовсім готові до раптових змін. Постарайтесь бути у курсі всього, що справді може вплинути на вас. Наприкінці тижня можна зосередити увагу на творчих поривах та скласти план дій на найближчий час. Не забудьте присвятити час і собі.

Водолій

  • Сприятливі дні: 12, 14
  • Несприятливі дні: 10, 15
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водолії відчувають потребу виборювати своє місце під сонцем, і у цьому нема нічого поганого. Ваш темперамент вимагає постійного руху, але можна інколи робити перерви на відпочинок та отримання нових вражень і емоцій. Робіть паузи для того, щоб ще краще працювати над власними цілями.

Риби

  • Сприятливі дні: 11, 15
  • Несприятливі дні: 14, 16
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Риби відчують у цей тиждень прилив сил та енергії, які варто спрямувати у правильне русло. Можливо, ваше минуле почне нагадувати про себе, але не варто повторювати помилок. У вас є власні цілі та плани, які потребують нових вкладень. Звісно ж, не обійдеться без роботи над собою, але вона принесе задоволення.

Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
  • 07 червня, 17:07
  • 35
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1420
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 35836
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл