На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
- 37
Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 червня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 10.06 – 16.06
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 12, 16
- Несприятливі дні: 11, 14
В Овнів випаде доволі насичений та успішний тиждень. Є ймовірність зустрічей зі старими знайомими та новими людьми, які принесуть нові можливості та перспективи. Зосередьтесь на тому, що приносить вам задоволення. А вільний час приділіть собі або близьким.
Телець
- Сприятливі дні: 14, 16
- Несприятливі дні: 14, 15
Новий тиждень також принесе порцію вдачі представникам Тельців. Зараз ви маєте доволі значний вплив не лише на власну долю, тому не соромтесь і не бійтесь нових кроків. Ваш потенціал потребує вкладень та руху. Вихідні краще провести без думок про роботу.
Близнюки
- Сприятливі дні: 14, 16
- Несприятливі дні: 11, 15
Початок тижня видасться для Близнюків доволі складним та непередбачуваним, але не варто засмучуватись та опускати руки, адже все зміниться. Зараз краще забути про легковажність та необдумані рішення, а присвятити час справам з високим потенціалом. Заряджайтесь позитивом.
Рак
- Сприятливі дні: 10, 16
- Несприятливі дні: 11, 15
Раки вважають, що можуть зараз прийняти доволі складні рішення, які можуть відчутно змінити життя, але краще перенести це на інший час. Ви надто переймаєтесь через дрібниці, які насправді не варті уваги. Тому не беріть близько до серця вибрики долі та інших людей. Вихідні проведіть у власне задоволення.
Лев
- Сприятливі дні: 14, 15
- Несприятливі дні: 10, 16
Леви відчувають себе то на висоті, то так, наче падають зі скелі. Але новий тиждень принесе чимало вдалих рішень та приємних моментів, на яких варто зосередитись. Вт буваєте надто суворими до себе та інших у той час, коли варто насолоджуватись тим, що маєте. Тиждень буде доволі насиченим, тому не забудьте знайти час для відпочинку.
Діва
- Сприятливі дні: 10, 14
- Несприятливі дні: 15, 16
У Дів випаде можливість отримати нові цілі та завдання, але для цього варто провести добрячий брейншторм. Чимало людей буде намагатись давати вам поради, далеко не всі з яких справді допоможуть. Тому вмикайте холодний розум та працюйте над тим, щоб швидше дійти до мети. Також не варто забувати про речі, які приносять вам задоволення.
Терези
- Сприятливі дні: 15, 16
- Несприятливі дні: 12, 14
У Терезів попереду чимало перспективних цілей, які неоднозначно натякають на успіх. Тому не зважайте на різноманітні перепони, які можуть виникати на вашому шляху. У вас все вдасться, до того ж, поряд з вами люди, які завжди підтримають. Зорі радять зосередитись на позитивних емоціях та ділитись гарним настроєм з близькими.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 11, 16
- Несприятливі дні: 14, 15
Новий тиждень нагадувати Скорпіонам, що зараз все грає їм на руку. Щоправда, не варто очікувати, що цілі самі себе втілять у реальність так швидко. Зараз треба дотримуватись власних принципів та бути добрішим до оточення.
Стрілець
- Сприятливі дні: 11, 16
- Несприятливі дні: 14, 15
Стрільці мають чимало планів, але ними краще не ділитись з людьми, які вже хоча б раз вас підвели, або не входять до вашого близького кола. Зараз ваша доля у ваших руках, тому зберіться з силами та рухайтесь до цілей. Лише ви зможете зробити те, чого так хочеться.
Козеріг
- Сприятливі дні: 15, 16
- Несприятливі дні: 12, 14,
Козероги надто переймаються через всі події навколо, а також зовсім готові до раптових змін. Постарайтесь бути у курсі всього, що справді може вплинути на вас. Наприкінці тижня можна зосередити увагу на творчих поривах та скласти план дій на найближчий час. Не забудьте присвятити час і собі.
Водолій
- Сприятливі дні: 12, 14
- Несприятливі дні: 10, 15
Водолії відчувають потребу виборювати своє місце під сонцем, і у цьому нема нічого поганого. Ваш темперамент вимагає постійного руху, але можна інколи робити перерви на відпочинок та отримання нових вражень і емоцій. Робіть паузи для того, щоб ще краще працювати над власними цілями.
Риби
- Сприятливі дні: 11, 15
- Несприятливі дні: 14, 16
Риби відчують у цей тиждень прилив сил та енергії, які варто спрямувати у правильне русло. Можливо, ваше минуле почне нагадувати про себе, але не варто повторювати помилок. У вас є власні цілі та плани, які потребують нових вкладень. Звісно ж, не обійдеться без роботи над собою, але вона принесе задоволення.
Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
- 09 червня
-
22:52Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
22:228 симптомів низького рівня тестостерону у чоловіків
-
21:52В Індії зафіксована рекордна 50-градусна спека
-
21:18Секс-символ Голлівуду неприємно здивував своєю формою
-
21:0010 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:46Супрун розвінчала популярні міфи про шкоду засмаги
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
19:45Зірка Топ-модель по-українськи зробив тату на обличчі (фото)
-
19:296 лайфхаків, як почати менше їсти
-
19:19Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю
-
18:50Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів
-
18:22Стало відомо, коли повернеться оновлений Samsung Galaxy Fold
-
18:00Гороскоп на 10 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Софі Тернер розкрила таємницю найгучнішого ляпу з Гри престолів
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
17:06Порошенко хоче стати прем'єр-міністром
-
16:52Джамала з чоловіком вирушила на відпочинок в екзотичну країну: фото
-
16:23Шахтар оновив харківський стадіон Металіст (фото)
-
15:49NASA у прямому ефірі показує будівництво марсохода
-
15:21Три найкорисніших літніх соки
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
14:20Спокуслива донька Сінді Кроуфорд кардинально змінила імідж
-
13:47Кріштіану Роналду підкорив мережу зворушливим вчинком: відео
- 09 червня
-
22:52Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:25Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу