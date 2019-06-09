Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 червня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 10.06 – 16.06

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 12, 16

: 12, 16 Несприятливі дні: 11, 14

Гороскоп для Овна

В Овнів випаде доволі насичений та успішний тиждень. Є ймовірність зустрічей зі старими знайомими та новими людьми, які принесуть нові можливості та перспективи. Зосередьтесь на тому, що приносить вам задоволення. А вільний час приділіть собі або близьким.

Сприятливі дні: 14, 16

Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Тельця

Новий тиждень також принесе порцію вдачі представникам Тельців. Зараз ви маєте доволі значний вплив не лише на власну долю, тому не соромтесь і не бійтесь нових кроків. Ваш потенціал потребує вкладень та руху. Вихідні краще провести без думок про роботу.

Сприятливі дні: 14, 16

Несприятливі дні: 11, 15

Прогноз для Близнят

Початок тижня видасться для Близнюків доволі складним та непередбачуваним, але не варто засмучуватись та опускати руки, адже все зміниться. Зараз краще забути про легковажність та необдумані рішення, а присвятити час справам з високим потенціалом. Заряджайтесь позитивом.

Сприятливі дні: 10, 16

Несприятливі дні: 11, 15

Гороскоп для Рака

Раки вважають, що можуть зараз прийняти доволі складні рішення, які можуть відчутно змінити життя, але краще перенести це на інший час. Ви надто переймаєтесь через дрібниці, які насправді не варті уваги. Тому не беріть близько до серця вибрики долі та інших людей. Вихідні проведіть у власне задоволення.

Сприятливі дні: 14, 15

Несприятливі дні: 10, 16

Гороскоп для Лева

Леви відчувають себе то на висоті, то так, наче падають зі скелі. Але новий тиждень принесе чимало вдалих рішень та приємних моментів, на яких варто зосередитись. Вт буваєте надто суворими до себе та інших у той час, коли варто насолоджуватись тим, що маєте. Тиждень буде доволі насиченим, тому не забудьте знайти час для відпочинку.

Сприятливі дні: 10, 14

Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Діви

У Дів випаде можливість отримати нові цілі та завдання, але для цього варто провести добрячий брейншторм. Чимало людей буде намагатись давати вам поради, далеко не всі з яких справді допоможуть. Тому вмикайте холодний розум та працюйте над тим, щоб швидше дійти до мети. Також не варто забувати про речі, які приносять вам задоволення.

Сприятливі дні: 15 , 16

, 16 Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Терезів

У Терезів попереду чимало перспективних цілей, які неоднозначно натякають на успіх. Тому не зважайте на різноманітні перепони, які можуть виникати на вашому шляху. У вас все вдасться, до того ж, поряд з вами люди, які завжди підтримають. Зорі радять зосередитись на позитивних емоціях та ділитись гарним настроєм з близькими.

Сприятливі дні: 11, 16

11, 16 Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Скорпіона

Новий тиждень нагадувати Скорпіонам, що зараз все грає їм на руку. Щоправда, не варто очікувати, що цілі самі себе втілять у реальність так швидко. Зараз треба дотримуватись власних принципів та бути добрішим до оточення.

Сприятливі дні: 11, 16

Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Стрільця

Стрільці мають чимало планів, але ними краще не ділитись з людьми, які вже хоча б раз вас підвели, або не входять до вашого близького кола. Зараз ваша доля у ваших руках, тому зберіться з силами та рухайтесь до цілей. Лише ви зможете зробити те, чого так хочеться.

Сприятливі дні: 15, 16

15, 16 Несприятливі дні: 12, 14,

Гороскоп для Козерога

Козероги надто переймаються через всі події навколо, а також зовсім готові до раптових змін. Постарайтесь бути у курсі всього, що справді може вплинути на вас. Наприкінці тижня можна зосередити увагу на творчих поривах та скласти план дій на найближчий час. Не забудьте присвятити час і собі.

Сприятливі дні: 12, 14

12, 14 Несприятливі дні: 10, 15

Гороскоп для Водолія

Водолії відчувають потребу виборювати своє місце під сонцем, і у цьому нема нічого поганого. Ваш темперамент вимагає постійного руху, але можна інколи робити перерви на відпочинок та отримання нових вражень і емоцій. Робіть паузи для того, щоб ще краще працювати над власними цілями.

Сприятливі дні: 11, 1 5

5 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Риб

Риби відчують у цей тиждень прилив сил та енергії, які варто спрямувати у правильне русло. Можливо, ваше минуле почне нагадувати про себе, але не варто повторювати помилок. У вас є власні цілі та плани, які потребують нових вкладень. Звісно ж, не обійдеться без роботи над собою, але вона принесе задоволення.

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