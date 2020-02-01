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Місячний календар стрижок на лютий 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на лютий 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на лютий січень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у лютому
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|ЛЮТИЙ 2020
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|ЧТ
|ПТ
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Місячний календар стрижок на січень
- 1 лютого. Саме у перший день лютого, варто визначитися чого саме потребує ваше волосся: живлення та зволоження, інтенсивнішого очищення, чи, можливо, ножиць для знесилених і не здатних до відновлення кінчиків?
- 2 лютого. Якщо ваше волосся досить ослаблене, і потребує інтенсивнішого догляду, то живильна маска буде як ніколи доречною.
- 3 лютого. Забувати про робочий або домашній перукарський інструментарій не слід. Доглянуті та ретельно очищені гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.
- 4 лютого. Щоб ваш настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.
- 5 лютого. Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від пофарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся.
- 6 лютого. Завітати до перукаря для оновлення образу? Чому б ні.
- 7 лютого. Особливий день для особливих експериментів. Робіть з волоссям все чого бажає душа, і не переймайтеся кінцевим результатом – він точно вас задовольнить.
- 8 лютого. Не найкращий час для будь-яких маніпуляцій над волоссям.
- 9 лютого. Сумнівний день для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Утім, якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його.
- 10 лютого. У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
- 11 лютого. По-справжньому вдалий день для усіляких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка буде просто в захваті.
- 12 лютого. Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
- 13 лютого. У цей день дуже ефективною буде маска приготована з натуральних інгредієнтів. Якщо не маєте часу поратися з нею, тоді косметичні крамниці до ваших послуг. Купуючи маску в магазині – орієнтуйтеся на її склад та надавайте перевагу трав’яним формулам.
- 14 лютого. П'янкий аромат кохання вже вирує у повітрі. У день Святого Валентина вам дуже необхідна професійна рука майстра-перукаря для фантастичної зачіски. Друга половинка точно оцінить.
- 15 лютого. Вдалий день для оновлення косметичних засобів для волосся.
Коли можна стригтися у лютому 2020
- 16 лютого. Розпочати новий тиждень у новому образі – це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа.
- 17 лютого. Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Заспокоюємо вас: нова зачіска стане приводом десятків компонентів на вашу адресу.
- 18 лютого. Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо вас не збентежить повільний ріст надалі.
- 19 лютого. Зволожувальна маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском.
- 20 лютого. Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
- 21 лютого. Саме час перевірити ваші гребінці. Чистий перукарський інструментарій одна з головних умов розкішного волосся.
- 22 лютого. Краще утримайтеся від усіляких змін, адже вони не принесуть вам бажаного результату, а радше засмутять.
- 23 лютого. Сприятливий час для бажаних експериментів. Результат сподобається не лише вам.
- 24 лютого. Вдалий час для поживної маски
- 25 лютого. Якщо плануєте випробувати на своєму волоссі коштовні процедури в салоні, то робіть це лише у перевірених майстрів.
- 26 лютого. Сприятливий день для зміни іміджу.
- 27 лютого. Новий колір волосся? Чому б не спробувати.
- 28 лютого. Зменшити довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
- 29 лютого. Саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів.
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Коли можна стригтися у лютому 2020
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