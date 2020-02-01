Місячний календар стрижок на лютий 2020: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у лютому 2020

Місячний календар на лютий 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на лютий січень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.

Коли можна стригти волосся у лютому

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

ЛЮТИЙ 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Місячний календар стрижок на січень

1 лютого. Саме у перший день лютого, варто визначитися чого саме потребує ваше волосся: живлення та зволоження, інтенсивнішого очищення, чи, можливо, ножиць для знесилених і не здатних до відновлення кінчиків?

Саме у перший день лютого, варто визначитися чого саме потребує ваше волосся: живлення та зволоження, інтенсивнішого очищення, чи, можливо, ножиць для знесилених і не здатних до відновлення кінчиків? 2 лютого. Якщо ваше волосся досить ослаблене, і потребує інтенсивнішого догляду, то живильна маска буде як ніколи доречною.

Якщо ваше волосся досить ослаблене, і потребує інтенсивнішого догляду, то живильна маска буде як ніколи доречною. 3 лютого. Забувати про робочий або домашній перукарський інструментарій не слід. Доглянуті та ретельно очищені гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.

Забувати про робочий або домашній перукарський інструментарій не слід. Доглянуті та ретельно очищені гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся. 4 лютого. Щоб ваш настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.

Щоб ваш настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу. 5 лютого. Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від пофарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся.

Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від пофарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся. 6 лютого . Завітати до перукаря для оновлення образу? Чому б ні.

. Завітати до перукаря для оновлення образу? Чому б ні. 7 лютого. Особливий день для особливих експериментів. Робіть з волоссям все чого бажає душа, і не переймайтеся кінцевим результатом – він точно вас задовольнить.

Особливий день для особливих експериментів. Робіть з волоссям все чого бажає душа, і не переймайтеся кінцевим результатом – він точно вас задовольнить. 8 лютого. Не найкращий час для будь-яких маніпуляцій над волоссям.

Не найкращий час для будь-яких маніпуляцій над волоссям. 9 лютого. Сумнівний день для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Утім, якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його.

Сумнівний день для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Утім, якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його. 10 лютого. У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.

У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям. 11 лютого. По-справжньому вдалий день для усіляких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка буде просто в захваті.

По-справжньому вдалий день для усіляких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка буде просто в захваті. 12 лютого. Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.

Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист. 13 лютого. У цей день дуже ефективною буде маска приготована з натуральних інгредієнтів. Якщо не маєте часу поратися з нею, тоді косметичні крамниці до ваших послуг. Купуючи маску в магазині – орієнтуйтеся на її склад та надавайте перевагу трав’яним формулам.

У цей день дуже ефективною буде маска приготована з натуральних інгредієнтів. Якщо не маєте часу поратися з нею, тоді косметичні крамниці до ваших послуг. Купуючи маску в магазині – орієнтуйтеся на її склад та надавайте перевагу трав’яним формулам. 14 лютого. П'янкий аромат кохання вже вирує у повітрі. У день Святого Валентина вам дуже необхідна професійна рука майстра-перукаря для фантастичної зачіски. Друга половинка точно оцінить.

П'янкий аромат кохання вже вирує у повітрі. У день Святого Валентина вам дуже необхідна професійна рука майстра-перукаря для фантастичної зачіски. Друга половинка точно оцінить. 15 лютого. Вдалий день для оновлення косметичних засобів для волосся.

Коли можна стригтися у лютому 2020

16 лютого. Розпочати новий тиждень у новому образі – це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа.

Розпочати новий тиждень у новому образі – це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа. 17 лютого. Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Заспокоюємо вас: нова зачіска стане приводом десятків компонентів на вашу адресу.

Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Заспокоюємо вас: нова зачіска стане приводом десятків компонентів на вашу адресу. 18 лютого . Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо вас не збентежить повільний ріст надалі.

. Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо вас не збентежить повільний ріст надалі. 19 лютого. Зволожувальна маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском.

Зволожувальна маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском. 20 лютого . Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.

. Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша. 21 лютого. Саме час перевірити ваші гребінці. Чистий перукарський інструментарій одна з головних умов розкішного волосся.

Саме час перевірити ваші гребінці. Чистий перукарський інструментарій одна з головних умов розкішного волосся. 22 лютого. Краще утримайтеся від усіляких змін, адже вони не принесуть вам бажаного результату, а радше засмутять.

Краще утримайтеся від усіляких змін, адже вони не принесуть вам бажаного результату, а радше засмутять. 23 лютого . Сприятливий час для бажаних експериментів. Результат сподобається не лише вам.

. Сприятливий час для бажаних експериментів. Результат сподобається не лише вам. 24 лютого . Вдалий час для поживної маски

. Вдалий час для поживної маски 25 лютого. Якщо плануєте випробувати на своєму волоссі коштовні процедури в салоні, то робіть це лише у перевірених майстрів.

Якщо плануєте випробувати на своєму волоссі коштовні процедури в салоні, то робіть це лише у перевірених майстрів. 26 лютого. Сприятливий день для зміни іміджу.

Сприятливий день для зміни іміджу. 27 лютого. Новий колір волосся? Чому б не спробувати.

Новий колір волосся? Чому б не спробувати. 28 лютого. Зменшити довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.

Зменшити довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати. 29 лютого. Саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів.

Саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Коли можна стригтися у лютому 2020

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