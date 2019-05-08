Гороскоп на 9 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Перша половина тижня для більшості представників усіх знаків Зодіаку пройшла спокійно і без зайвої метушні. Втім, зорі наполегливо рекомендують у другій половині бути більш стриманими та не дозволяти своїм емоціям виходити з берегів. Дізнайтесь, що ж чекає на вас у четвер?

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни проявляють турботу по-різному: вони можуть приготувати чай своїй колезі, коли вона вся в роботі, погодувати кота свого друга, коли він відпочиває десь за кордоном, і все це дуже мило, але не варто забувати й про себе. Одягайтесь тепліше та бережіть ноги в сухості, адже зорі віщують вам можливе занедужання. Воно й не дивно, адже на погодному фронті зараз відбувається казна-що!

Тельці у четвер будуть досягати успіху у всьому, за що б вони не бралися. Втім, аби все йшло по плану, необхідно у цей день не відлежуватися у тепленькому ліжечку, а починати всі свої справи з самого ранку. Зорі наполегливо рекомендують цього дня перевіряти пошту, адже вам може (читайте "прийде") лист щастя!

Близнюки ліниво починали цей тиждень, але це не біда. Іноді потрібно трішки відпочити та провести час для себе. Втім, у четвер зорі віщують представникам цього знаку Зодіаку справжнісіньку "запару", тому будьте готовими до того, що в цей день ви не буде абсолютно нічого встигати, і що все буде сипатися у вас з рук. Але це не біда, адже на поміч вам завжди прийдуть друзі та рідні, які завжди підтримають!

Раки сьогодні будуть справжніми молодцями. Ви приємно вразите не лише своє керівництво, а й тих, хто вас оточує. Тому не лінуйтеся проявити у цей день всі свої найкращі сторони. Такий підхід може вам неабияк допомогти. Натомість по роботі вам слід приділити час коханій людині, адже уваги та турботи ніколи не буває забагато!

І як би Леви не буркотіли минулого тижня, початок цього нарешті сповнив їх силою та енергією. А от у четвер представникам цього знаку Зодіаку пощастить по-особливому. Є ймовірність, що саме сьогодні ви отримаєте приємну звістку, яка неабияк потішить вас. Не забувайте про те, що майже все у ваших руках, тому тримайтеся міцно за те, що у вас є!

Діви у четвер будуть відверто байдикувати на роботі, але потрібно це робити так, аби ваш керівник не побачив, що щось іде не так. Якщо ж сьогодні у вас вихідний – сходіть, нарешті, в кіно. До слова, останні "Месники" ще досі показують у кінотеатрах, і зорі наполегливо рекомендують їх переглянути, щоб сповнитися цілою низкою різних емоцій!

І як би Терези не зважували усі "За" та "Проти", все одно вони вибирають той пункт, який вимагає найменшого спротиву. Воно й не дивно, адже представники цього знаку Зодіаку не вельми охоче долають труднощі. Що ж стосується сім'ї, то сьогодні потрібно максимально турбуватися про своїх рідних і близьких, навіть якщо вони за тисячу кілометрів від вас!

Скорпіони у цей день будуть активно відпочивати. Зорі наполегливо рекомендують не забути зарядити усі свої гаджети, аби не пропустити найцікавіші та найнасиченіші моменти вашої відпустки. У другій половині дня будьте готовими до релаксу. Можливо, саме сьогодні ви навідаєтесь до лазні, аби трішки розслабитися та зняти стрес!

Стрільці справжні молодці. Сьогодні їм потрібно буде зробити мінімум, аби отримати максимум. Воно й не дивно, адже всі ваші старання завжди видно, а це означає, що ваш начальник в курсі того, чим ви займаєтесь, і як у вас ідуть справи. Але не варто зациклюватися лише на роботі. Зорі наполегливо рекомендують у цей день не забувати й про своїх друзів, які вже засумували за вами!

Козероги сьогодні максимально агресивні, тому не дивуйтесь, що вас лякаються люди і в громадському транспорті, і на роботі, і вдома. Втім, свій "вулкан пристрастей" потрібно навчитися приборкувати. Якщо ви відчуваєте, що починаєте дратуватися, зупиніться та вдихайте глибоко. Цілком імовірно, що ваше обурення пройде так само швидко, як з'явилося.

Водолії надто багато думають, але це не завжди приносить бажаний результат. Дійте і не бійтесь ризикувати! Зорі наполегливо рекомендують погоджуватися навіть на ті пропозиції, які вам здаються відверто божевільними. Саме сьогодні ви зможете перебороти свої страхи та зробите ще один крок до мрії!

У Риб усе спокійно. Воно й не дивно, адже початок другої половини тижня буде максимально розслабленим. У четвер зорі рекомендують представникам цього знаку Зодіаку не звертати увагу на потенційні негаразди, адже вони не такі вже й "катастрофічні". Відпочиньте та не задумуйтесь над тим, що буде завтра!

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