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Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У неділю, 9 січня, через непросту ситуацію на роботі у вас може бути емоційний зрив і занепад сил. Однак повноцінний сон захистить вашу нервову систему. Допоможуть також нескладні медитативні вправи. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овни, щодо здоров'я, то вам варто звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту. Уважно стежте за якістю продуктів, що купуються, і не їжте жирні та гострі страви, відмовтеся від швидкоїжі. Особливо корисними у цей період стануть продукти, що містять клітковину: чорний хліб, бобові, овочі, фрукти.

Телець

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486727

Тельці, проблеми, які виникнуть у вашій професійній діяльності у цей період, вдасться розв'язати згодом. Просто продовжуйте йти до мети та вірити в себе, а необхідні обставини складуться самі собою.

Близнюки

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486728

Близнюки, особисте життя складатиметься так, як ви мріяли. Стосунки з обранцем подарують багато радощів. Розбіжності, які заважали вам жити дружно, вирішаться на взаємну радість.

Рак

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486726

Раки, ваше фінансове становище у цей період буде стабільним. Але ось від великих покупок все ж таки краще утриматися. Крім того, це не найкращий час для оформлення кредиту.

Лев

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486733

Леви, з коханою людиною вам буде добре і затишно, вона почне вгадувати ваші бажання і виконувати їх з великим полюванням, а ви самі відмовитеся від своєї "принципової" позиції та висловите готовність йти на невеликі поступки.

Діва

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486730

Діви, якщо начальство вирішить обмежити коло ваших повноважень, не засмучуйтесь і не сперечайтеся. Ви досягнете свого, тільки трохи пізніше.

Терези

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486722

Терези, має сенс взяти паузу і проаналізувати ситуацію, що склалася. Якщо ви зможете зробити правильні висновки, то захистите себе від помилок, нездорової конкуренції та невдоволення начальства. Не підіймайте планку очікувань надто високо – тоді уникнете почуття незадоволеності.

Скорпіон

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486723

Скорпіони, якщо ваші стосунки зав'язалися зовсім недавно, вони будуть розвиватися гармонійно, за умови, що ви не чекатимете від партнера міркувань про його почуття до вас. Зрозуміло, приємно вислуховувати зізнання, але ще не час.

Стрілець

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486732

Стрільці, плануйте тільки ті справи, які вам під силу, щоб не відчувати розчарувань, якщо ви щось не встигнете зробити. Не говоріть зайвого і пам'ятайте, що стислість – сестра таланту.

Козеріг

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486725

Козороги, ваша рішучість та бойовий характер дозволять подолати багато перешкод. Втім, вам не доведеться боротися за своє щастя, воно саме постукає у ваші двері.

Водолій

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486724

Водолії, вас чекає приємна подорож, цікаве спілкування та яскраві миті. Ви відчуєте енергію та радість життя. І чудово проведете зимові канікули.

Риби

Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 486731

Риби, не слід поспішати з висновками й, тим більше з рішеннями, хоч би якою ясною вам здавалася ситуація. Напевно, знайдеться неврахований нюанс, який розфарбує всю картину зовсім інакше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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