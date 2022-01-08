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Гороскоп на 9 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У неділю, 9 січня, через непросту ситуацію на роботі у вас може бути емоційний зрив і занепад сил. Однак повноцінний сон захистить вашу нервову систему. Допоможуть також нескладні медитативні вправи. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, щодо здоров'я, то вам варто звернути увагу на стан шлунково-кишкового тракту. Уважно стежте за якістю продуктів, що купуються, і не їжте жирні та гострі страви, відмовтеся від швидкоїжі. Особливо корисними у цей період стануть продукти, що містять клітковину: чорний хліб, бобові, овочі, фрукти.
Телець
Тельці, проблеми, які виникнуть у вашій професійній діяльності у цей період, вдасться розв'язати згодом. Просто продовжуйте йти до мети та вірити в себе, а необхідні обставини складуться самі собою.
Близнюки
Близнюки, особисте життя складатиметься так, як ви мріяли. Стосунки з обранцем подарують багато радощів. Розбіжності, які заважали вам жити дружно, вирішаться на взаємну радість.
Рак
Раки, ваше фінансове становище у цей період буде стабільним. Але ось від великих покупок все ж таки краще утриматися. Крім того, це не найкращий час для оформлення кредиту.
Лев
Леви, з коханою людиною вам буде добре і затишно, вона почне вгадувати ваші бажання і виконувати їх з великим полюванням, а ви самі відмовитеся від своєї "принципової" позиції та висловите готовність йти на невеликі поступки.
Діва
Діви, якщо начальство вирішить обмежити коло ваших повноважень, не засмучуйтесь і не сперечайтеся. Ви досягнете свого, тільки трохи пізніше.
Терези
Терези, має сенс взяти паузу і проаналізувати ситуацію, що склалася. Якщо ви зможете зробити правильні висновки, то захистите себе від помилок, нездорової конкуренції та невдоволення начальства. Не підіймайте планку очікувань надто високо – тоді уникнете почуття незадоволеності.
Скорпіон
Скорпіони, якщо ваші стосунки зав'язалися зовсім недавно, вони будуть розвиватися гармонійно, за умови, що ви не чекатимете від партнера міркувань про його почуття до вас. Зрозуміло, приємно вислуховувати зізнання, але ще не час.
Стрілець
Стрільці, плануйте тільки ті справи, які вам під силу, щоб не відчувати розчарувань, якщо ви щось не встигнете зробити. Не говоріть зайвого і пам'ятайте, що стислість – сестра таланту.
Козеріг
Козороги, ваша рішучість та бойовий характер дозволять подолати багато перешкод. Втім, вам не доведеться боротися за своє щастя, воно саме постукає у ваші двері.
Водолій
Водолії, вас чекає приємна подорож, цікаве спілкування та яскраві миті. Ви відчуєте енергію та радість життя. І чудово проведете зимові канікули.
Риби
Риби, не слід поспішати з висновками й, тим більше з рішеннями, хоч би якою ясною вам здавалася ситуація. Напевно, знайдеться неврахований нюанс, який розфарбує всю картину зовсім інакше.
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