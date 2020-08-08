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Гороскоп на 9 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 9 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Не беріться сьогодні за розв'язання проблем, у всякому разі, тих, які можуть почекати. До речі, висока ймовірність того, що багато ваших труднощі вирішаться самі, так що витрачати на них свої сили просто нерозумно і безглуздо. Щастя – це мить, мінлива і нестабільна. Сьогодні ви повинні зрозуміти це і постаратися радіти навіть дрібницям. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ви заслужили відпочинок і емоційний спокій. Неважливо, що ви думаєте про це самі. Так вирішила пані Фортуна, і вона готова виділити вам від своїх щедрот дуже хороший день, повний позитиву і задоволень.
Телець
Тільці, сьогодні ваш темперамент, а може бути, щось наболіле в будь-який момент ризикує виплеснутися назовні, вийти з-під контролю. Так навіть ваші енергійність і життєрадісність можуть зіграти з вами злий жарт, якщо ви не візьмете себе в руки.
Близнюки
Близнюки, сьогоднішній день видасться неспокійним. Зовнішні обставини або внутрішні проблеми (а можливо, і те й інше) будуть гальмувати прогрес в справах. Але приводу впадати у відчай або депресію все одно немає.
Рак
Раки, сьогодні вам доведеться "засукати рукави" і налаштуватися на рутинну багатогодинну роботу. Не дуже приємно, звичайно, але без цього жодна справа не робиться. Та ви й самі напевно розумієте це.
Лев
Леви, якщо вам поки незрозуміло, що саме вам доведеться робити, то обставини неодмінно підкажуть. Зате коли проблема буде ліквідована, ви раптом зрозумієте, яке полегшення відчуваєте, і наскільки простіше тепер стало ваше життя.
Діва
Діви, розлучіться легко з тим, чого вже не повернути, і взагалі постарайтеся усвідомити, що в будь-якому випадку стакан наполовину повний, а не порожній. А може бути, річ у тім, що сьогоднішні ваші проблеми лише наслідок того, що ви вибрали неправильний напрямок свого руху, і потрібно міняти всю стратегію цілком?
Терези
Терези, сьогодні у вас може виникнути відчуття, що ви загрузли в суперечностях, що справи не рухаються, що вас ніхто не цінує. Будьте розсудливі та не перекладайте провину за свої невдачі на чужі плечі. Не забувайте, що кожен сам робить себе і власний успіх.
Скорпіон
Скорпіони, якщо відчуваєте, що все ж таки не в змозі впоратися зі своїми пристрастями, то спробуйте, принаймні, скерувати їх на творчість. Адже ви ж харизматичні та сильні, вам це вдасться. На додаток, у вас навіть вийде захопити за собою ще кого-небудь.
Стрілець
Стрільці, якщо ви опинилися в застої, то це тільки ваша проблема. Тому зберіться з думками, проаналізуйте ситуацію і подумайте, з якого боку краще взятися за справу, щоб вийти зі "сплячки". Причому, не відкладайте на безвік, оскільки через зволікання можете втратити відмінні можливості.
Козеріг
Козероги, сьогодні будьте відкриті всьому новому. Не забувайте, що наше суб'єктивне бачення і розуміння не завжди правильно розставляє акценти та пріоритети. Іноді дрібниці виявляються більш значущими. А те, що перевірено часом, раптом "дає збій" і перестає бути непорушною істиною.
Водолій
Водолії, у цей день ви відчуєте душевну легкість та прилив позитивних емоцій. Ваша розсудливість буде перебувати в гармонії з сердечністю, і все буде за те, щоб ви опинилися від щастя на сьомому небі.
Риби
Риби, не бійтеся змін. Нехай цей день ознаменується відмовою від застарілих догм або стереотипів. Провітривши таким чином свою усталену і, як наслідок, вже досить запилену дійсність, ви раптом побачите, що життя може "грати" всім спектром емоцій, подій, вражень.
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