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Гороскоп на 9 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Овнам потрібно розслабитися, а на Риб чекає розв'язання робочих проблем. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішній день створений для того, щоб ви відновили свої сили перед продуктивним та напруженим тижнем. Не відволікайтеся на робочу пошту та дзвінки з приводу робочих питань. Сьогодні вам показана повна відмова від справ, які не стосуються вашого відпочинку.
Телець
Тільці, зорі та планети рекомендують реалізувати ваші здібності й таланти, й нові досягнення в тому, чим ви вже займаєтеся, не забаряться. Це може бути активна фаза творчого процесу, поїздка, зустріч та спілкування з людьми, які мають стосунок до ваших задумів.
Близнюки
Близнюки, сьогодні у вас буде вдосталь енергії, щоб продовжувати рухатися вперед. Дякуйте собі та іншим за добре виконану роботу та насолоджуйтеся тим, що ви вже зробили. Заохочення корисно впливає на вашу продуктивність.
Рак
Раки, зараз ви хочете звільнитися від того, що заподіює вам біль або дискомфорт. Ви можете бажати висловити свій гнів або образи, які накопичилися. Ви в силах зруйнувати будь-які перешкоди, але прорив буде болючим та чутливим. Після чого ви отримаєте несподівану ясність і розуміння, що робити далі.
Лев
Леви, сьогодні ви можете дозволити собі просто помріяти – для уяви немає правил, меж і неможливого. Перешкоди лише у вашому розумі. Ви можете відчувати потребу у виході негативних емоцій і полегшенні болю. Вивільніть усе, що вам заважає на шляху до щастя і радості.
Діва
Діви, напередодні ви провели безсонну ніч, перебували в умовах стресу, тиску та сильних переживань. Можливо, з вами або близькими вам людьми обійшлися жорстоко. Ви пройшли через випробування, тож сьогодні скеруйте усі свої сили на реабілітацію та відновлення.
Терези
Терези, ви відчуваєте невизначеність або ставите питанням, що ж буде далі з почуттями, що очікувати від близької людини. Можливо, щось або хтось не виправдовує ваших надій. Ви б хотіли прояснити для себе одну ситуацію або ставлення конкретної людини.
Скорпіон
Скорпіони, будьте сьогодні обережні з речовинами, кремами, ліками та простроченими продуктами. Неправильне використання може не лише змінити ваші плани на день, а й зашкодити вашому здоров'ю, на відновлення якого ви витратите не один день.
Стрілець
Стрільці, сьогодні на вас чекають зміни, новий досвід. Намагайтеся провести день в гармонії та злагоді з людьми, удвох або в приємній компанії в красивих місцях. Якщо ви закохані й маєте з партнером два різні шляхи розвитку ситуації, то відкиньте сумніви та пройдіть момент прийняття важливого рішення.
Козеріг
Козероги, сьогоднішній день для розуміння вашого внутрішнього "Я". Ви можете стати тим, чим ви зайняті зараз, отримаєте визнання, позитивні відгуки, матеріальну винагороду. А також можуть виникнути перешкоди через нетерпіння і страху перед думкою навколишніх.
Водолій
Водолії, сьогодні є суперечності між тим, що вам необхідно робити, і тим, що ви мрієте робити. У вас багато нереалізованих ідей. Ви можете писати, малювати, передбачати події, бачити віщі сни. Розвивайте свої таланти!
Риби
Риби, сьогоднішній день передбачає вашу ділову активність та продовження роботи над розпочатою справою. Так у вас збільшується шанс досягти успіху. Не опускайте свої руки, навіть якщо здається, що сил залишилося зовсім мало.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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