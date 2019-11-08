На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 9 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 10
Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день додасть енергії, буде сприяти романтизму та спонтанним рішенням. Якщо приємний ранок змінився ланцюгом бар'єрів і зривів, причину варто пошукати в порушенні правил та домовленості. Рекомендується бути більш обережним усім знакам Зодіаку.
І ще: Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Перша половина дня для Овнів не дуже продуктивна. Можлива млявість та неуважність. Краще відстрочити появу в офісі, перенести зустріч. Можна виспатися, зайнятися нескладною справою. Ближче до вечора з'явиться енергія, бадьорість, почуття гумору, готовність до розвитку відносин. Може з'явитися незвичайна примха або тяга поєднувати непоєднуване, особливо, у березневих Овнів.
Телець
Тельців в цей день може порадувати новина від найкращого друга або від старшого члена сім'ї. Швидше за все, йдеться про те, що стосується вас тільки побічно. У списку практичних справ, виконаних у вихідний, буде прибирання, заповнення продуктових запасів, невелика поїздка з метою купити або відремонтувати якийсь прилад. Вечір, скоріш за все, пройде в теплій дружній атмосфері. Є сенс придбати лотерейний квиток або зробити ставку на тоталізаторі.
Близнюки
Сьогодні ви будете налаштовані на дуже важливу розмову на тему, яка розбурхує вас останнім часом. Будьте щирі, і підсумок цієї бесіди порадує вас. А коли всі хвилюючі проблеми будуть вирішені, просто насолоджуйтеся чудовим днем, коли можна скористатися своєю незалежністю і відправитися куди завгодно.
Рак
У першій половині дня Раки схильні перебувати у віртуальному світі, можуть жити емоціями, спогадами або мислити духовно-етичними категоріями. Друга половина дня звузить вибір, але залишить рішення за вами. У ваших інтересах швидше визначитися або піти на тимчасовий компроміс – в іншому випадку, ви опинитеся дезорієнтовані і ризикуєте в вихідні розриватися між двома цілями (стратегіями).
Лев
Багато Левів протягом цього дня будуть користуватися підвищеною увагою з боку протилежної статі. Є шанс, що відбудеться пара-трійка цікавих знайомств. Рекомендується зберігати присутність духу в будь-яких ситуаціях. Найкращий спосіб, як повернути все в нормальне русло – проста посмішка. Не дозволяйте собі фліртувати з незнайомцями, якщо є постійний партнер, і не влаштовуйте публічний скандал, якщо його поведінка здасться легковажним.
Діва
Чим менше ви в цей день будете проявляти ініціативи, тим краще. На жаль, сьогодні вона для вас буде не на руку як ніколи. Нехай ваша кохана людина сам знаходить оптимальні виходи із ситуації, а ваш голос буде лише дорадчим, без права прийняття остаточного рішення.
Терези
Терезам краще почати день з рутинних процедур, зміцнення здоров'я, турботи про підопічних. Варто поберегти себе, якщо ви хворієте або в чомусь уразливі. Вечір обіцяє стати цікавим. Випаде шанс виступити в оригінальній ролі або попрацювати на два фронти без особливого збитку для репутації. Ви можете отримати право вибору, знаки уваги від декількох партнерів або вигідні паралельні пропозиції.
Скорпіон
У Скорпіонів сьогодні не передбачається значущих приводів для тривог. Є всі шанси провести суботу і позитивно, і з продуктивним результатом. Тим, хто планує помсту своїм давнім кривдникам, слід ще раз подумати про актуальність цього кроку. Рекомендується відвідати старших членів сім'ї, злегка освіжити домашній декор, приділити час пошуку нового хобі або всебічному саморозвитку. Субота непогано підходить для романтичних зустрічей або прогулянок.
Стрілець
Присвятіть вільний час плануванню та використанню можливостей для залучення більшої різноманітності в те, що відбувається. Хороший момент для духовних пошуків.
Козеріг
Сьогодні Козерогам не варто чекати нових ідей: все головне вже сказано або потрапило в поле зору. Багата на яскраві події друга частина дня. Можливий акцент на будинку, а в подорожі на готелі чи авто. Життя підкаже вдалий компроміс, можуть виручити колеги або порадувати близькі, але ви здатні навіть позитив прийняти в багнети. Варто стримати мізантропію і песимізм, включити почуття гумору.
Водолій
Водоліям сьогодні можна приміряти на себе нове амплуа. Наприклад, тим, у кого поки немає дітей, варто якийсь час провести в ролі доглядальниці. І навпаки. Тим, хто звик жити, слідуючи по вектору "дім-робота-сім'я", можна і потрібно розслабитися. Довірте турботу про дім і про сім'ю найближчій людині, а потім дозвольте собі безтурботний відпочинок.
Риби
Сьогодні зірки рекомендують вам переконатися в тому, що ви довели розпочате до кінця і зробили все, що могли, щоб ваша робота була виконана найкращим чином. Має значення все: від правильного оформлення до якісної та ефективної презентації.
До теми: Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
18:52Названий смачний спосіб поліпшити роботу мозку
-
18:42Mercedes-Benz випустить електричний позашляховик G-класу
-
18:32Учені розповіли, як зарадити проблемі клімату: їхня ідея вам не сподобається
-
18:25Трійка маловідомих, але шикарних фільмів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:07Гороскоп на 9 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Зірки ДРУЗІВ потішили новим спільним фото
-
17:43Геймери розчаруються? Критики пройшлись по новій Need for Speed HEAT
-
17:26Де сушити речі у квартирі: гарно і зручно
-
17:13Я бачу багато болю: Lady Gaga відверто розповіла про премію Оскар
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:42Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей
-
16:21Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:13Фотографії архітектури, від яких паморочиться голова
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
15:53На Airbnb здають в оренду будинок Гаррі Поттера
-
15:32З'явилися перші фото Анджеліни Джолі з нового фільму Marvel
-
15:14iPhone 11 Pro Max не став найкращим камерофоном за версією DxOMark
-
14:50Ці смаколики значно полегшать біль у горлі
-
14:31Як чоловіки та жінки ставляться до своїх колишніх: цікаве дослідження
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
13:57Вагітна Ешлі Грем випадково розсекретила стать майбутньої дитини: відео
-
13:13Американець створив реактивну копію бетмобіля: відео
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом
-
19:20КОПЕНГАГЕН ▶ ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЄ
-
17:00Шевченко і селфі: 5 книг для тих, хто хоче робити круті фото
-
15:10ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!
-
12:30Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар
-
10:15Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски
-
07:15Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі
-
00:18Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів
- 06 листопада
-
21:15ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
19:30Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
-
14:30ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою
-
11:59У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж
-
10:22Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати
-
07:58До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині
- 05 листопада
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради