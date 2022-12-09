Гороскоп на 9 грудня: яким знакам Зодіаку сьогодні категорично заборонені суперечки

9 грудня буде вдалий день для відновлення енергії, тому краще зараз уникати сварок та суперечливих ситуацій. Астрологи настирливо радять відмовитись від конфліктів саме цим трьом знакам Зодіаку, адже це серйозно позначиться на їхньому житті.

9 грудня положення зірок дозволить набратись натхнення, зробити перерву, щоб перевести дух, а також посилити мотивацію. Але все це буде марним, якщо сьогодні дозволяти собі критику та сварки. Астрологи наголосили, що негатив у спілкуванні з людьми може перетворитись у дуже неприємний бумеранг, який зовсім скоро повернеться. Тому краще уникати сумнівних ситуацій, а цій трійці знаків дуже уважно стежити за своїми словами та діями.

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Овен

Таким людям достатньо кількох секунд, щоб спалахнути та перетворити все навколо себе у якийсь з рівнів пекла. Будь-яка дрібниця може перерости у справжній скандал. Та згасає їхній запал так само швидко, однак наслідки нікуди не зникають. Тому сьогодні краще згадувати про те, як зберігати спокій та промовчати тоді, коли надто кортить щось сказати

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Лев

Будь-який натяк на брак поваги та захоплення від оточення Леви сприймають, як особисту образу. У такі моменти вони можуть позмагатись за масштабами вибуху з Овнами. Але у цей день їм варто трохи заспокоїти своє внутрішнє "Я", адже далеко не всі люди можуть мовчки терпіти гнів Левів, а дехто здатен перетворити їхнє життя у муку, щоб провчити.

Діва

Такі люди дуже рідко відкрито конфліктують, адже їм краще вдається помста. Тому дуже важливо Дівам не забувати, що все погане повертається бумерангом долі, а злі думки можуть бути не менш страшними, ніж злі дії чи слова.

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