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Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має особливий прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 5 – 11 грудня 2022 року!
Новий тиждень грудня видасться насиченим та стрімким, а деяким людям вдасться значно швидше виконати заплановане, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 5 – 11 грудня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Попереду в Овнів приємний тиждень, який принесе їм порцію хорошого настрою. Тому дуже важливо не зважати на дрібний негатив та зберігати енергійність на потрібному рівні. Складайте списки справ, щоб нічого не забути, а також не бійтесь додавати у своє життя корисні звички. Зараз хороший період для нових починань.
Телець
У Тельців новий тиждень грудня буде справді зимовим, адже у них з'явиться бажання облаштувати все навколо себе максимально затишно. Тому не відмовляйте собі у цьому, а також знаходьте час для приємних занять. А все заплановане вдасться виконати значно легше та швидше, ніж очікувало.
Близнюки
Близнюкам у новому тижні краще відмовитись від будування планів на найближче майбутнє та нових справ. Настав час закрити всі "хвости", які стрімко накопичуються із наближенням нового року. Постарайтесь не відволікатись на зайві завдання, які дуже низько у списку пріоритетів. А на вихідних можна буде із легкістю забути про рутину та насолоджуватись результатами.
Рак
Ракам астрологи рекомендують трохи уповільнити свій шалений ритм. Наближення кінця року змушує представників цього знаку Зодіаку перетворюватись у вогняну кулю, яка зносить все на своєму шляху. Тож пора виділити трохи часу для себе, зайнятись приємною рутиною та просто думати про хороше.
Лев
Хоч у Левів у новому тижні шансів відпочити буде трохи менше, ніж хотілося б, але вони вражатимуть своєю продуктивністю та жагою досягнути більшого. Через дію Меркурія представники цього знаку можуть дратуватись частіше, ніж завжди, але до кінця тижня від негативних емоцій не залишиться і сліду.
Діва
Діви у грудні будуть вчитись не лише віддавати енергію, а й отримувати її. Таким людям часто бракує рівноваги, адже вони не звикли покладатись на когось, але радо викладуться сповна для когось. Пора згадати, що ви є найдорожчою людиною у своєму житті.
Терези
Терезам дуже важливо цього тижня уникати всього, що може зашкодити їм морально. Ваш рівень стресу досяг максимум, тож далі чаша просто не витримає негативу. Пора прожити все, що заважає вам рухатись далі, а також шукати джерела натхнення. Поставте за місію щодня знаходити три причини радіти.
Скорпіон
Скорпіони цього тижня тісно потоваришують з музою та зможуть розкрити свій творчий потенціал. Не варто забувати, що з першої спроби навряд чи вийде шедевр, тому докладайте максимум зусиль та не опускайте руки, якщо одразу щось не вдається. Доля вас винагородить за старання.
Стрілець
Стрільцям астрологи радять цього тижня утриматись від пліток та обговорень важливих тем з чужими людьми. Найкраще буде присвятити більше часу тим, хто справді близький вам. Шукайте способи урізноманітнити свої будні, щоб не стикнутись з вигоранням.
Козеріг
Козероги у грудні перетворяться у супергероїв, які здатні виконати мільйон завдань та навіть не присісти перепочити. Але це лише матиме такий вигляд, адже ці люди не звикли демонструвати своє самопочуття і часто самі не розуміють, як близько до межі. Тому у будь-якій зручних ситуацій Козерогам варто знаходити час для пасивного відпочинку.
Водолій
Натхненні Водолії у новому тижні будуть не дуже стійкими до негативних спогадів, тому настав час з ними розпрощатись. Не несіть з собою у світле майбутнє мішок з похмурими думками та подіями, які вже не змінити. Відпустіть і відчуєте, як легко стало рухатись вперед.
Риби
Рибам пора припинити відкладати все на черговий "понеділок", оскільки до кінця року залишилось зовсім небагато часу, а список справ, здається, не має кінця. У першій половині тижня важливо попрацювати на всі 110%, щоб поступово зменшувати ритм та знайти час для розваг, не хвилюючись про наслідки.
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