Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику

  • 58
Гороскоп на день - фото 1
Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У понеділок найкраще себе будуть почувати люди, що володіють темпераментом айсберга. Не варто кип'ятитися і вам. Постарайтеся звертати менше уваги на слова і дії оточуючих. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 9 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366225

Ви вмієте зберігати силу духу в складних ситуаціях. Більш того, в такі моменти ви по-особливому сяєте. У вас високий рівень витривалості, і вам потрібно постаратися зберегти його. Будьте більш спокійними і смиренними.

Телець

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366224

Ви любите тримати свої емоції і пристрасті в таємниці. Це одна з причин, з якою ви стаєте для людей таємничими. Направте інтерес оточуючих на ваші проєкти, це допоможе вам здійснити наміри. Прийшов час почати отримувати винагороду за всю вашу виконану роботу.

Близнюки

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366231

Як би сильно вам не хотілося сьогодні байдикувати, не кидайте справи на півдорозі. Ви повинні ретельно попрацювати, щоб отримати результат. Але якщо ви піддастеся спокусі, побачите лише малу частину винагороди. Ввечері чекайте на приємну романтичну несподіванку.

Рак

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366230

Маленькі жести мають для вас велике значення. Навіть якщо це робите ви самі. Дайте собі стільки похвали, скільки хочеться, адже ви на правильному шляху. Можливо, вам здається, що шлях до мети дуже довгий, але вже зовсім скоро ви побачите перші результати.

Лев

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366227

Сьогодні вам потрібно менше хвилюватися, бо попереду вас чекають маленькі складнощі. Вони призначені для того, щоб просувати вас вперед. Ви можете випробувати спокусу відступити за першої ж труднощі, але ні в якому разі не дозволяйте собі здаватися.

Діва

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366233

Сьогодні Дівам слід бути обережними: можливі будь-які накладки і прикрі непорозуміння у всіх сферах життя. Особливу ж обережність слід проявляти з грошима. Зірки гороскопу попереджають, що сьогодні Діви можуть бути втягнутими у фінансові розбирання.

Терези

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366232

Хороший день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Терезів буде працювати чітко, а мислення відрізнятися глобалізмом, тому непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи.

Скорпіон

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366228

Сьогодні Скорпіони можуть заглянути за горизонт: ситуація зіштовхне їх з чимось, що має відношення до майбутнього. Можливо, це будуть наукові ідеї і розробки, високі технології або фантастичний фільм. А може, Скорпіони зіткнуться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає кордонів.

Стрілець

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366234

Сьогодні для Стрільця настає новий етап! Не варто цього боятися, навпаки, день подарує йому нові можливості і перспективи. Обставини в цілому складаються вдало для вас, і хоча найближчим часом можливі неминучі хвилювання і труднощі перехідного періоду, зорі гороскопу запевняють: все буде добре.

Козеріг

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366226

Сьогодні зорі гороскопу закликають Козерога задуматися над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо його більш-менш влаштовує те місце під сонцем, яке він займає, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед!

Водолій

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366223

Водоліїв сьогодні виручить внутрішній стрижень. Його забезпечить прихована цілеспрямованість, витримка, готовність йти на необхідні жертви і до кінця боротися з труднощами. Ви можете не демонструвати ці якості явно, але володіти таким настроєм в душі.

Риби

Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику - фото 366229

На Риб чекають серйозні перешкоди в подорожах, в ситуаціях професійного і правового характеру. Деякі обставини можуть бути фатальними і не залежати від вашої волі. Можливо розчарування духовного плану. Це не найкращий день для веселощів.

До теми: Нічого не приховаєш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 575
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 15:51
  • 67
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1935148
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради