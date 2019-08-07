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Гороскоп на 8 серпня 2019: Водолії та Леви маритимуть вихідними
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
8 серпня буде надзвичайно насиченим для доброї половини знаків Зодіаку. Комусь поталанить провести вечір з друзями та рідними, а хтось цілісінький день закриватиме робочі "хвости". Дізнайтесь, що ж зорі віщують вам сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Друга половина тижня для Овнів буде легкою і невимушеною: вас не дійматимуть робочі проблеми, не розриватиметься телефон від дзвінків. І це не дивно, адже ви цілком і повністю заслужили на відпочинок. Зокрема, у четвер слід очікувати повний релакс, який вам допоможуть влаштувати рідні та близькі. Головне – повністю на них покластися.
Телець
Зорі віщують Тельцям максимально насичений і динамічний четвер, який пролетить настільки швидко, що ви не встигнете збагнути, куди ж це дівся цілий робочий день. Однак, це зовсім не означає, що потрібно затримуватися на роботі. Спробуйте провести особистий час так, щоб ви могли сповна відпочити та набратися енергії.
Близнюки
Цей день буде важким для більшості Близнюків, але це зовсім не означає, що потрібно скласти лапки. Налаштуйтесь на позитив і з гідністю усувайте всі проблеми, які виникають на вашому шляху. Другу половину дня зорі рекомендують провести в колі рідних, яким вас дуже-дуже бракує!
Рак
Сьогодні ви нарешті зможете цілком і повністю відпочити. Втім, зорі рекомендують першу половину дня провести з користю для власного тіла. До прикладу, не полінуйтесь навідатися до спортзалу. Ввечері ж можете сходити до кінотеатру або на шопінг. Головне – запастися позитивними емоціями та налаштуватися на правильний лад!
Лев
У четвер Левам потрібно буде добряче попітніти на роботі, адже на вас чекає шалена кількість завдань. Але це зовсім не означає, що потрібно панікувати. Спробуйте з перших же хвилин робочого дня налаштувати себе на максимальну продуктивність: сховайте смартфон і уникайте "перекури". Це дозволить вам встигнути все, що вам доручило керівництво!
Діва
Діви, пора замислитися над особистим життям. Цілком імовірно, що саме сьогодні ви зможете відверто поговорити з людиною, до якої ви не байдужі. Головне – не боятися проявити свої почуття. Пам'ятайте про те, що краще шкодувати через те, що ви вже зробили, аніж шкодувати через те, що так і не ризикнули!
Терези
Терезам слід задуматися про власне здоров'я. Запишіться до лікаря або просто добряче виспіться, щоб набратися сил на наступні дні. Вечір зорі рекомендують провести наодинці з природою – це може бути проста вилазка до сусідського парку або повноцінна подорож за місто. До слова, прихопіть з собою якусь гарну книжку, щоб насолодитися нею!
Скорпіон
У четвер Скорпіони буквально валитимуться з ніг, але це буде однозначно приємна втома. Головне – не скімлити та не скаржитися на те, що ви виснажені. Слабину можна проявляти лише перед рідними та близькими, і то цим не слід зловживати, щоб ваше оточення не подумало, що ви геть розклеїлися!
Стрілець
Стрільці – справжні молодці. Сьогодні на вас чекає цілковитий успіх. Головне – у правильний момент схопити свою птаху щастя за хвіст. Вечір бажано провести з коханою людиною: це може бути проста прогулянка містом, а може – романтична вечеря в дорогому ресторані. Не забувайте, що головне – не де, а з ким!
Козеріг
Козероги цього тижня добряче працювали та заслуговують на повноцінний відпочинок. Однак, це зовсім не означає, що слід цілісінький день пролежувати на дивані, спостерігаючи за своїм котом. Пам'ятайте, що зорі прихильні до тих, хто багато працює і готовий вдосконалюватися навіть тоді, коли про роботу думати вже немає сил!
Водолій
Водолії, тримайтеся з усіх сил. Цей день буде не надзвичайно легким для вас, але це зовсім не означає, що потрібно розклеюватися. Налаштуйтесь на позитив і віддайтесь роботі сповна. Першу ж половину дня краще присвятити собі. Не забудьте також про здоровий і повноцінний сон, який дозволить вам набратися сил та енергії.
Риби
Риби сьогодні просто зобов'язані приділити максимум часу й уваги собі. Сходіть на шопінг або до салону краси. Відвідайте театр або музей із друзями. Проведіть цей день так, щоб вам було що згадати ще протягом не одного тижня. Вечір бажано присвятити рідним, які з задоволенням зроблять його затишним і світлим!
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