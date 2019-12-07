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Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У неділю, 8 грудня планети та зорі вишукувалися певним унікальним чином. Дізнайтесь, що астрологи підготували для вас сьогодні!

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 8 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, сьогодні вдалий час, щоб розпочати підготовку до новорічних свят: впорядкуйте справи, складіть список планів, продумайте подарунки. Присвятіть цей день плануванню та приємним турботам.

Телець

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, у сьогоднішній день ви будете неабияк здивовані власними силами. Ви можете більше! А дізнаєтеся ви це, якщо переможете лінощі та припините відкладати справи на потім.

Близнюки

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, щастя поруч і вам лише потрібно його помітити! Не очікуйте глобальних змін та кардинальних поворотів долі, адже радість складається з маленьких задоволень.

Рак

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, сьогодні будьте готові до важливої розмови. Спочатку ви можете не надати цьому значення й не звернути достатньої уваги, але навіть за буденними теревенями стоїть дещо більше.

Лев

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, день прийдешній принесе вам гарний настрій, а це чудова та дієва зброя проти похмурих буднів. Сміливо використовуйте посмішку, щоб приборкувати сірі тіні на обличчях людей. Не забудьте про гучний сміх, коли станете у бій з мовчазною тишею.

Діва

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, сьогоднішній день не буде для вас ні позитивним ні негативний. Звичайна нейтрально забарвлена неділя, яких буває вдосталь протягом року. Головне – не вигадувати собі зайвих проблем.

Терези

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, сьогодні для вас буде важливою навичка неспішності. Зважте усі свої слова, перш ніж випустити їх у світ. Ви ж знаєте, що потім їх не спіймаєш й не повернеш назад.

Скорпіон

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні ви сама люб'язність. Інколи варто зробити комплімент, щоб людина зраділа. Скористайтеся цим, адже це абсолютно безкоштовно. Але все повинно бути щиро. Підлабузництва вам не пробачать.

Стрілець

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, щоб у гаманці не гуляв вітер, опануйте себе й припиніть витрачати гроші. Економія – це добре, а зараз вона потрібна вам як ніколи. Зайві витрати не на часі!

Козеріг

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, пам'ятайте, що приємніше віддавати, ніж отримувати. Сьогоднішній день проведіть у пошуку подарунків для рідних та друзів. Це розважить вас і потішить близьких.

Водолій

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні буде день для налагодження стосунків. Якщо маєте конфлікти, то виправте це й вибачтеся. Якщо у вас все добре, то саме час закріпити хороші взаємини спільними приємними спогадами.

Риби

Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, задоволення повинно бути ще й корисним. Якщо вам подобається спорт, то підіть, приміром, на ковзанку. Якщо любите смачно поїсти, відвідайте новий ресторан.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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