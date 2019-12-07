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Гороскоп на 8 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
У неділю, 8 грудня планети та зорі вишукувалися певним унікальним чином. Дізнайтесь, що астрологи підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вдалий час, щоб розпочати підготовку до новорічних свят: впорядкуйте справи, складіть список планів, продумайте подарунки. Присвятіть цей день плануванню та приємним турботам.
Телець
Тільці, у сьогоднішній день ви будете неабияк здивовані власними силами. Ви можете більше! А дізнаєтеся ви це, якщо переможете лінощі та припините відкладати справи на потім.
Близнюки
Близнюки, щастя поруч і вам лише потрібно його помітити! Не очікуйте глобальних змін та кардинальних поворотів долі, адже радість складається з маленьких задоволень.
Рак
Раки, сьогодні будьте готові до важливої розмови. Спочатку ви можете не надати цьому значення й не звернути достатньої уваги, але навіть за буденними теревенями стоїть дещо більше.
Лев
Леви, день прийдешній принесе вам гарний настрій, а це чудова та дієва зброя проти похмурих буднів. Сміливо використовуйте посмішку, щоб приборкувати сірі тіні на обличчях людей. Не забудьте про гучний сміх, коли станете у бій з мовчазною тишею.
Діва
Діви, сьогоднішній день не буде для вас ні позитивним ні негативний. Звичайна нейтрально забарвлена неділя, яких буває вдосталь протягом року. Головне – не вигадувати собі зайвих проблем.
Терези
Терези, сьогодні для вас буде важливою навичка неспішності. Зважте усі свої слова, перш ніж випустити їх у світ. Ви ж знаєте, що потім їх не спіймаєш й не повернеш назад.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні ви сама люб'язність. Інколи варто зробити комплімент, щоб людина зраділа. Скористайтеся цим, адже це абсолютно безкоштовно. Але все повинно бути щиро. Підлабузництва вам не пробачать.
Стрілець
Стрільці, щоб у гаманці не гуляв вітер, опануйте себе й припиніть витрачати гроші. Економія – це добре, а зараз вона потрібна вам як ніколи. Зайві витрати не на часі!
Козеріг
Козероги, пам'ятайте, що приємніше віддавати, ніж отримувати. Сьогоднішній день проведіть у пошуку подарунків для рідних та друзів. Це розважить вас і потішить близьких.
Водолій
Водолії, сьогодні буде день для налагодження стосунків. Якщо маєте конфлікти, то виправте це й вибачтеся. Якщо у вас все добре, то саме час закріпити хороші взаємини спільними приємними спогадами.
Риби
Риби, задоволення повинно бути ще й корисним. Якщо вам подобається спорт, то підіть, приміром, на ковзанку. Якщо любите смачно поїсти, відвідайте новий ресторан.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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