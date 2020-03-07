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Гороскоп на 8 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 8 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Рибам потрібно виділятися з натовпу, а Козероги можуть вплинути на своє фінансове становище. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: 8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні день сприяє серйозній роботі та здійсненню найсміливіших задумів. Брехня та спритність вам не допоможуть – ви тільки нашкодите цим собі ще більше.
Телець
Тільці, проявляйте сьогодні стриманість, не йдіть напролом і вам буде надана можливість досягти задуманого. Цей день сприятливий для того, щоб докласти зусиль до поліпшення стосунків з домашніми або коханими.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вдалий день для побудови спільних планів та розв'язання спільних завдань. Особливо успішно складаються стосунки зі старшими членами сім'ї. Іноді при цьому аспекті виробничі відносини переростають у світські або навіть інтимні. Ймовірний новий романтичний зв'язок.
Рак
Раки, сьогодні відмінні умови для активного відпочинку з сім'єю та для занять спортом. Багато людей будуть сьогодні надто емоційними й ви у їх числі. Є шанс, що родичі допоможуть влаштуватися вам на цікаву і прибуткову роботу.
Лев
Леви, будьте обережнішими з отруйними речовинами, ретельно дотримуйтеся дозування ліків. Сьогодні спробуйте що-небудь змінити у житті. Не сильно, тільки ледь-ледь. Відступіть на пару кроків і подивіться, що з цього вийшло. Раптом вам сподобається.
Діва
Діви, сьогодні ви будете тим вогнищем, у якого так приємно грітися втомленим. Це здорово, але кількість тих, хто обігрівається, необхідно регулювати, хоча б з метою збереження власного здоров'я.
Терези
Терези, сьогодні ви відчуєте зростання активності, енергійності, ініціативності та самовпевненості. Але ваші дії можуть бути непродуманими та часто не конструктивними. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні сприятливий день для бізнесу, початку нових проєктів. А ще спорт, фізична праця, будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили, рішучості, підприємливості доставить вам задоволення.
Стрілець
Стрільці, в цей день ви зможете подолати деякі перепони та перешкоди. Хороший день для укладання угод, відкриття нового підприємства або реорганізації виробництва. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, в офіційні структури, Ви також відчуєте підтримку співробітників. Використовуйте цей день також для планування, нарад, відповідальних виступів.
Козеріг
Козероги, сьогодні варто запланувати зустріч з представниками державних контрольних інстанцій. Сьогодні можна сміливо брати позики та робити грошові внески під відсотки. Робочі справи понад усе!
Водолій
Водолії, швидше за все, саме цей день дозволить вам прийти до згоди з партнером або знайти мир в душі. Вплив планет нейтральний – можна займатися своїм здоров'ям та господарськими справами.
Риби
Риби, сьогодні у вас є непоганий шанс отримати визнання, правда для цього доведеться що-небудь зробити. Що саме – не важливо, аби воно було помітне неозброєним оком.
До теми: Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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