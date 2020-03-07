Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 61
8 березня – неділя - фото 1
8 березня – неділя

Сьогодні, 8 березня, віряни вшановують пам'ять священномученика Полікарпа, а у світі відзначають Міжнародний жіночий день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Полікарпа. Він був єпископом Смирнським та учнем апостолів Іоанна Богослова і Павла. Полікарп прожив 86 років, з яких понад 60 років він керував смирнською паствою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Дем'ян, Олександр, Полікарп, Мусій, Климент, Кузьма, Мойсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний жіночий день
  • 1169 – почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.
  • 1857 – в Нью-Йорку відбувся "марш порожніх каструль", який вважається початок святкування Міжнародного жіночого дня.
  • 1946 – Львівський собор, організований комуністами та Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.
  • 1983 – Рональд Рейган у виступі назвав СРСР "Імперією зла".
Міжнародний жіночий день - фото 390436
Міжнародний жіночий день

ХТО НАРОДИВСЯ 8 БЕРЕЗНЯ

  • 1494 – Россо Фйорентіно, італійський живописець.
  • 1714 – Карл Філіпп Еммануїл Бах, німецький композитор.
  • 1886 – Едуард Кендалл, американський хімік.
  • 1894 – Вяйне Аалтонен, фінський скульптор-монументаліст, медальєр, театральний художник.
  • 1906 – Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.
  • 1921 – Коломієць Інна Антонівна, заслужений художник України, український скульптор.
  • 1940 – Леонід Осика, український режисер, сценарист.
  • 1941 – Андрій Миронов, радянський актор.
  • 1961 – Леррі Мерфі, канадський хокеїст.
8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 390435

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Почути крик тетерева – до дружної весни.
  • Горобці гнізда в'ють – холодів більше не буде.
  • Якщо дівчина 8 березня причарує улюбленого, то він найближчим часом відповість їй взаємністю.
  • Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
  • Зяблик закричав – до заморозків.
  • Туманний день – до сирого літа.
  • Якщо граки з південного боку гнізда в'ють, літо буде холодним і дощовим.
  • Якщо у цей день лід на водоймах залишився, то рибалка навесні буде погана.

8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 390438

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.
  • Сни, побачені днем 8 березня, можуть бути віщими. Здійсняться вони через 7 років. А розповідати про них не варто.
  • У цей день не варто сваритися, інакше не помиритеся з тією людиною.

Читайте також: Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 247
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 278316
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
  • 04 березня, 14:05
  • 17712
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна