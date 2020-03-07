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8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 березня, віряни вшановують пам'ять священномученика Полікарпа, а у світі відзначають Міжнародний жіночий день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Полікарпа. Він був єпископом Смирнським та учнем апостолів Іоанна Богослова і Павла. Полікарп прожив 86 років, з яких понад 60 років він керував смирнською паствою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 8 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Дем'ян, Олександр, Полікарп, Мусій, Климент, Кузьма, Мойсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний жіночий день
- 1169 – почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.
- 1857 – в Нью-Йорку відбувся "марш порожніх каструль", який вважається початок святкування Міжнародного жіночого дня.
- 1946 – Львівський собор, організований комуністами та Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.
- 1983 – Рональд Рейган у виступі назвав СРСР "Імперією зла".
ХТО НАРОДИВСЯ 8 БЕРЕЗНЯ
- 1494 – Россо Фйорентіно, італійський живописець.
- 1714 – Карл Філіпп Еммануїл Бах, німецький композитор.
- 1886 – Едуард Кендалл, американський хімік.
- 1894 – Вяйне Аалтонен, фінський скульптор-монументаліст, медальєр, театральний художник.
- 1906 – Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.
- 1921 – Коломієць Інна Антонівна, заслужений художник України, український скульптор.
- 1940 – Леонід Осика, український режисер, сценарист.
- 1941 – Андрій Миронов, радянський актор.
- 1961 – Леррі Мерфі, канадський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Почути крик тетерева – до дружної весни.
- Горобці гнізда в'ють – холодів більше не буде.
- Якщо дівчина 8 березня причарує улюбленого, то він найближчим часом відповість їй взаємністю.
- Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
- Зяблик закричав – до заморозків.
- Туманний день – до сирого літа.
- Якщо граки з південного боку гнізда в'ють, літо буде холодним і дощовим.
- Якщо у цей день лід на водоймах залишився, то рибалка навесні буде погана.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.
- Сни, побачені днем 8 березня, можуть бути віщими. Здійсняться вони через 7 років. А розповідати про них не варто.
- У цей день не варто сваритися, інакше не помиритеся з тією людиною.
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