8 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 березня, віряни вшановують пам'ять священномученика Полікарпа, а у світі відзначають Міжнародний жіночий день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Полікарпа. Він був єпископом Смирнським та учнем апостолів Іоанна Богослова і Павла. Полікарп прожив 86 років, з яких понад 60 років він керував смирнською паствою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Дем'ян, Олександр, Полікарп, Мусій, Климент, Кузьма, Мойсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний жіночий день

1169 – почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.

1857 – в Нью-Йорку відбувся "марш порожніх каструль", який вважається початок святкування Міжнародного жіночого дня.

1946 – Львівський собор, організований комуністами та Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.

1983 – Рональд Рейган у виступі назвав СРСР "Імперією зла".

Міжнародний жіночий день

ХТО НАРОДИВСЯ 8 БЕРЕЗНЯ

1494 – Россо Фйорентіно, італійський живописець.

1714 – Карл Філіпп Еммануїл Бах, німецький композитор.

1886 – Едуард Кендалл, американський хімік.

1894 – Вяйне Аалтонен, фінський скульптор-монументаліст, медальєр, театральний художник.

1906 – Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.

1921 – Коломієць Інна Антонівна, заслужений художник України, український скульптор.

1940 – Леонід Осика, український режисер, сценарист.

1941 – Андрій Миронов , радянський актор.

, радянський актор. 1961 – Леррі Мерфі, канадський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Почути крик тетерева – до дружної весни.

Горобці гнізда в'ють – холодів більше не буде.

Якщо дівчина 8 березня причарує улюбленого, то він найближчим часом відповість їй взаємністю.

Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

Зяблик закричав – до заморозків.

Туманний день – до сирого літа.

Якщо граки з південного боку гнізда в'ють, літо буде холодним і дощовим.

Якщо у цей день лід на водоймах залишився, то рибалка навесні буде погана.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.

Сни, побачені днем 8 березня, можуть бути віщими. Здійсняться вони через 7 років. А розповідати про них не варто.

У цей день не варто сваритися, інакше не помиритеся з тією людиною.

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