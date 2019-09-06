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Гороскоп на 7 вересня 2019: Тельців і Раків чекає безтурботний день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні у більшості знаків Зодіаку перша половина дня буде малопродуктивною. Це час безпечності, свободи, відпочинку і перезавантаження. В середині дня можна розставити пріоритети і побудувати плани на неділю.
І ще: 3 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овни можуть розраховувати на успішний результат будь-якої пригоди. Наприклад, вдало закінчиться будь-яка складна лікувальна або бюрократична процедура, відрядження, службові клопоти. У метушні або на тлі загального позитивного фіналу залишаться непоміченими дрібні практичні похибки, які ви допустили через незнання або через недбалість.
Телець
День пройде досить безглуздо: постійно щось буде губитися, хтось буде спізнюватися, будуть порушуватися раніше досягнуті домовленості. Намагайтеся реагувати на це з філософським спокоєм. Можете розраховувати на допомогу друзів.
Близнюки
Ваша розгубленість і невпевненість в собі посилять негативні тенденції першої половини дня. Вірогідні проблеми через потурання власним слабкостям або небажання протистояти чужому впливу. Остерігайтеся підступів недоброзичливців. Більше довіряйте здоровому глузду та інтуїції. Намагайтеся не проявляти амбіцій або, принаймні, добре приховуйте їх від доброзичливо налаштованих до вас людей.
Рак
На цей день Ракам не варто планувати нові справи, клопоту вистачить і без них. Найбільш інформативний ранок, саме на цей час краще планувати зустрічі, переговори, короткі поїздки обговорення важливих деталей. На перший план можуть потрапити теми, пов'язані з наданням платних послуг або добровільної допомоги.
Лев
Перш за все, вам необхідно заспокоїтися і постаратися поменше реагувати на зовнішні подразники. Ставтеся до життя філософськи, а ще краще – з легкою іронією. Це дозволить вам легше перенести труднощі і не нашкодити своїй нервовій системі.
Діва
Напружений день, що вимагає серйозного ставлення до справ. Розподіліть пріоритети і сміливо йдіть до заданої мети, але намагайтеся не проявляти зайвих амбіцій або, навпаки, самоприниження. Необдумані рішення або імпульсивні вчинки можуть призвести до непередбачуваних результатів. Від вашої гнучкості і практичності залежатиме багато.
Терези
Сьогодні навколишня атмосфера діє на Терезів позитивно. Більшість проігнорують заборони і отримають бажане, але і знайдуть раціональне виправдання своєї слабкості. Зірки підказують, що порушення правил в цей день можна вибачити, якщо не суперечать здоровому глузду і не завдають шкоди вашому здоров'ю. Не варто починати важливі справи.
Скорпіон
Сьогодні прислухайтеся до серця – щирість почуттів, бажання зрозуміти кохану людину стануть запорукою взаєморозуміння та поліпшення відносин. Як і раніше слід бути обережними на воді та дотримуватися гігієни харчування, щоб зберегти здоров'я.
Стрілець
Сьогоднішній день ніби створений для того, щоб здійснювати задумане, попри перешкоди. Завзятість і наполегливість принесуть свої плоди. Сьогодні вдалий час для кар'єрного росту, навчання, підвищення кваліфікації, а також для того, щоб добиватися свого, використовуючи для цього будь-які підручні засоби.
Козеріг
Козерогам в цю добу не завадить віртуальний ковток свіжого повітря. Залежно від ситуації і самопочуття, сьогодні можна послабити самоконтроль, дозволити собі вільний маршрут, нерегламентовані зустрічі чи побути на природі. Варто знайти час для романтики або духовного життя, для огляду визначних пам'яток, перегляду фільму, читання книг або іншої культурної програми.
Водолій
Сприятливий і плідний період, протягом якого справлятися з усіма проблемами, що виникають допоможе здоровий глузд. Цей час підходить і для обговорення ділових питань, початку співпраці або зміни роботи. Особисті відносини будуть складатися не найкращим чином.
Риби
Перша половина дня буде символізувати інтуїтивну роботу, трансформацію енергії космосу. Зросте успішність, здатність до реалізації думок і ідей. Посиляться захисні можливості організму. Цей день сприятливий для найважливіших рішень і заходів в життя Риб. Не пропустіть щасливий шанс!
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