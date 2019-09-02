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Серіал Кріпосна

3 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 вересня – вівторок

Сьогодні, 3 вересня, віряни вшановують пам'ять святого Тадея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Тадея – апостола від сімдесяти, єврея за походженням, який народився в місті Едессі в Сирії. Одного разу Тадей прийшов в Єрусалим на свято і почув проповідь Іоана Предтечі. Він прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині. Тадей був обраний до числа 70 учнів Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 3 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Тадей, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День проголошення Незалежності Катару від Великої Британії
  • 1189 – Річард Левине Серце коронувався на англійський престол як Річард I.
  • 1384 – кастильський король Хуан І зняв облогу з Лісабона через епідемію чуми.
  • 1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.
  • 1783 – завершення американської війни за незалежність, яка тривала з 1775 року (підписали договір між Королівством Великої Британії, її 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція).
  • 1791 – утвердження першої Конституції у Королівстві Франція.
  • 1838 – в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.
  • 1864 – в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.
  • 1912 – у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.
  • 1914 – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії.
  • 1914 – американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгальтер.
  • 1941 – У Дніпропетровську розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН, під керівництвом Святослава Вовка.
  • 1950 – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершився перший чемпіонат світу "Формула-1".
  • 1953 – набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.
  • 1959 – японська корпорація "Соні" почала випуск транзисторних радіоприймачів.
  • 1971 – проголошено незалежність Катару.
  • 1973 – у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.
  • 2005 – Збірна України з футболу вперше у своїй історії здобула право виступити на Кубку Світу.
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ХТО НАРОДИВСЯ 3 ВЕРЕСНЯ

  • 1856 – Луїс Салліван, архітектор, творець перших хмарочосів.
  • 1862 – Тарковський Олександр Карлович, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч.
  • 1869 – Фріц Прегль, австрійський хімік, Нобелівський лауреат 1923 року "За винахід методу мікроаналізу органічних речовин".
  • 1875 – Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку "Тигр", серії спортивних авто Porsche.
  • 1899 – Френк Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1960 року "За відкриття штучної імунної толерантності".
  • 1905 – Карл Девід Андерсон, американський фізик, першовідкривач позитрону, Нобелівський лауреат 1936 року.
  • 1915 – Мемфіс Слім (справжнє ім'я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор.
  • 1928 – Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap.
  • 1953 – Жан-П'єр Жене, французький кінорежисер ("Амелі", "Тривалі заручини").
  • 1965 – Чарлі Шин (Карлос Естевес), американський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Тадея ясно, то ще чотири тижні буде стояти тепла і сонячна погода.
  • За вітром судили про погоду на найближчий час: північний – похолодає, південний – до тепла, східний – до сонячної погоди, західний – до дощу.
  • Багато жолудів вродило до цього дня – на Різдво буде багато снігу.
  • Миші на копицях гнізда роблять – осінь буде затяжною і дощовою.
  • Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти початок, то "бабине літо" довгим буде, а холоди настануть нескоро.
  • Кури линяють – зима буде теплою.
  • Миші зерно крадуть – до холодної та сніжної зими.
  • Багато павутини – до тепла.
  • У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Чужих порад 3 вересня не варто слухати. Вважається, що це погана прикмета.
  • Вирушати в дорогу не варто зранку, краще це зробити в другій половині дня. Щоб дорога була вдалою в кишеню потрібно покласти сушене стебло льону.
  • Людям, які збираються в цей день проводити магічні обряди, не рекомендовано ставитися до цього несерйозно. Для більшого успіху потрібно вдягнути одяг з льону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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