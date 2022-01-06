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Гороскоп на 7 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 7 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу несподівано можуть нагадати вам про старі образи або неприємні моменти. Також не виключені інші приводи для розладу. Нічого не вдієш, день схиляє до того, щоб зациклюватися на будь-яких дрібницях, у тому числі й неприємних. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овен, чия робота пов'язана з творчістю або з генерацією креативних ідей, може зазнати нестачі натхнення. Не впадайте у відчай, це тимчасове затишшя – швидше за все, вже найближчими днями ситуація зміниться. Сьогодні ж чекати примхливу музу Овну настільки ж марно, як і чекати біля моря погоди.
Телець
Сьогодні протягом дня Тельцю варто більше прислухатися до інших слів, ніж говорити самому. Саме з чужих думок та ідей він почерпне потрібну йому інформацію. Крім того, готовність Тельця слухати сьогодні може несподівано здобути прихильність оточуючих.
Близнюки
Сьогодні зорі гороскопу радять Близнюкам сконцентруватися на тих справах, де вони вирішують все самі. Чужі поради, мозковий штурм і тим більше нав'язливе керівництво вибиватимуть їх із колії, плачевно позначаючись на результаті. Зате якщо оточуючі дадуть їм можливість спокійно посидіти, вирішуючи поставлене перед ними завдання, Близнюки здатні творити дива!
Рак
Сьогодні Раку треба тримати себе в руках, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими! Своїми їдкими зауваженнями і підколами він здатний провокувати людей на кроки у відповідь. Виною ж усьому дратівливість, яку Раку важко тримати під контролем, а також його критичний погляд на світ.
Лев
Сьогодні Лев не відрізнятиметься підвищеним терпінням: він готовий, як сірник, спалахнути з будь-якого приводу! Навколишні та й вся обстановка здатні його дратувати. Зорі гороскопу попереджають: напруга, що накопичилася, може змусити сьогодні Лева діяти необдумано і різко.
Діва
Сьогодні ситуація у справах у Діви може різко змінитись. Якийсь новий проєкт, у якому вона була цілком упевнена, сьогодні може обернутися несподіваною стороною. Можливо, Діві доведеться боротися за результат, який, як їй здавалося, вже лежить у кишені.
Терези
Сьогодні Терезів будуть дратувати практично всі, кому не пощастило опинитися на їхньому шляху! Терезам навіть може здаватися, що оточуючі навмисно виводять їх із себе. Втім, зорі гороскопу кажуть, що причину дратівливості Терезам варто пошукати всередині, а не зовні.
Скорпіон
Сьогодні від Скорпіона може знадобитися надати комусь заступництво чи допомогу. Можливо, йдеться про професійну консультацію чи дружню пораду, а може, Скорпіону доведеться поділитися з кимось своїми знаннями, інформацією, досвідом чи зв'язками.
Стрілець
Сьогодні протягом дня Стрільцеві доведеться зіткнутися з таким прикрим явищем, як нерозуміння оточуючих. Здавалося б, справа звична, проте вона ризикує вибити Стрільця з колії та позначитися на його настрої. Відчуття, що його не чують, а якщо й чують, то неправильно розуміють, може переслідувати Стрільця весь день.
Козеріг
Сьогодні Козеріг може отримати цікаву йому інформацію буквально з повітря: зі чуток, спостережень, випадкової розмови. У звичайний день ця інформація не викликала б його інтересу, проте сьогодні Козеріг зможе максимально скористатися нею. День наділяє його підвищеними аналітичними здібностями.
Водолій
Сьогодні – чудовий день для Водоліїв, чия робота пов'язана з грошима: бухгалтерів, фінансистів, бізнесменів. Втім, і решта Водоліїв протягом дня, швидше за все, зіштовхнуться з необхідністю подбати про фінансову сторону своїх справ. Можливо, Водолію знадобиться зайнятися підрахунками витрат або оцінити прибутковість тієї чи іншої своєї ідеї.
Риби
Ідеальний день для здійснення будь-яких самостійних планів Риб. Власний бізнес, творчість, навчання, домашні справи або будь-яка інша особиста ділянка робіт – скрізь, де Риби самі відповідають за результат, на них чекає успіх. А ось у будь-яких справах, де їм доводиться покладатися на оточуючих або тим більше зазнавати їх тиску, Рибам слід приготуватися до несподіванок.
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