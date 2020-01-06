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Гороскоп на 7 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Зорі та планети стали таким чином, що гороскоп для усіх знаків Зодіаку більше позитивний, ніж негативний. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вас чекають щасливі зміни. Ви постійно оновлюєтеся та розвиваєтеся й тому заслуговуєте найвищих оцінок. Процес трансформації з гусені через лялечку в метелика може бути дискомфортним або ж принести полегшення.
Телець
Тільці, повторюйте собі: "Я завжди чиню справедливо. Я в гармонії із Всесвітом". Вища справедливість сліпа, адже вона виходить з серця. Приймаючи рішення, враховуйте всі "за" і "проти", не покладайтеся на щось одне.
Близнюки
Близнюки, ви можете покластися на себе! Ваші ідеї матеріалізуються, а ваші плани стають реальністю. Сьогодні, можливо, знадобиться навести порядок в справах і посилити авторитет. Уміння побудувати та очолити процес, як ніколи буде доречним.
Рак
Раки, ви вільні від залежностей та негативу. Ви легко позбавляєтеся від шкідливих впливів і звичок. А ще ви сьогодні легко керуватимете грошовими потоками.
Лев
Леви, ви переконані, що завжди робите правильний вибір. Все, що ви вибираєте зараз, частина позитивного вселенського задуму. Ваш вибір приносить вам щастя. Продовжуйте у тому ж дусі!
Діва
Діви, якщо ви готові розвиватися і рухатися вперед, то вам потрібно усвідомити, що ви легко справитеся з труднощами, все закінчиться добре. Це має стати вашою мантрою, яку ви повторюватимете щомиті.
Терези
Терези, ви творча особистість. Знайте, що Всесвіт багате та щедре середовище, адже ви купаєтеся в любові та розкоші, вам легко висловлювати свої почуття. Витратьте сьогоднішній день на вдячність.
Скорпіон
Скорпіони, якщо вам не вистачає впевненості, то повторюйте такі слова: "У мене все виходить легко і просто! Всі мої задуми приречені на успіх!" І так кілька разів на день. Якщо не діє, то збільште дозу та концентрацію.
Стрілець
Стрільці, сьогодні важлива ваша енергія та активність. Ви молоді й перспективні, тож робіть потрібні кроки, рухайтеся, заряджайте, активізуйте ситуацію собою. Майбутнє таке, яким ви його формуєте вже в сьогоденні. Пам'ятайте, що все залежить саме від вас.
Козеріг
Козероги, у вас передбачається творчий підйом, але сьогодні ваш день мине під гаслом "задоволення і насолода". Це буде задоволення потреби в любові та визнання: красиві люди, речі, місця тощо.
Водолій
Водолії, те, що ви вважали стабільним та надійним й на що могли спертися, може впасти або похитнутися. Цей момент нестабільності може звільнити вас від того, що застаріло і стримує ваше зростання.
Риби
Риби, сьогодні ви виявите турботу й щедрість щодо себе та інших людей у будь-який спосіб: шопінг, подарунки, ведення господарства, доброустрій будинку, виховання дитини тощо.
До теми: Місячний календар стрижок на січень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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