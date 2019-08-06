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Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
7 серпня стане для більшості знаків Зодіаку доволі продуктивним та легким днем. Особливу увагу варто звернути Тельцям та Ракам, яким варто відшукати час для повноцінного відпочинку. А от Левам та Овнам.сьогодні усміхатиметься удача. Читайте далі та дізнайтеся, який прогноз підготували для вас зорі та планети!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів буде насичений та веселий екватор тижня, тому налаштуйте себе на позитивні емоції та рухайтесь до цілей. Також не забувайте приділити увагу тим людям, які поряд.
Телець
У Тельців середа буде швидкоплинною, але продуктивною. Сьогодні ваша харизматичність здатна підкорити навіть крижані серця, тому можна попрацювати над самореалізацією. Вечір присвятіть собі та відпочинку.
Близнюки
Близнюки сьогодні в ударі, адже готові просто перевернути світ з ніг на голову. Але варто замислитись, чи це взагалі потрібно, адже ви витрачаєте свої цінні ресурси на багато дрібних справ, ігноруючи справді великі цілі.
Рак
Раки спробують сьогодні знайти баланс між роботою та відпочинком, і це буде дуже вдалою ідеєю. Зорі радять вам не нехтувати своїм самопочуттям та не соромитись витрачати час на себе. Попереду чимало нових викликів, до яких треба бути готовим.
Лев
Леви у середу повні сил та енергії, а тітонька вдача грайливо вам усміхається, відкриваючи чимало нових дверей. Лише вам обирати, чи варто робити кроки для зміни свого життя, чи ні. Але сьогодні все легко вам вдаватиметься.
Діва
Діви зможуть сьогодні відфільтрувати справи, які забирають надто багато енергії, а приносять замало результатів. Те ж стосується і вашого оточення. Пора попрощатись з тими, хто змушує вас почуватись втомленими та засмученими.
Терези
Терези відшукали внутрішню рівновагу і тепер можуть чергувати відпочинок з роботою. Сьогодні також буде доволі насичений день, але попереду у вас буде шанс більше часу присвятити рідним та хобі. Пора ставити нові цілі, тож подумайте, де себе бачите за 10 років.
Скорпіон
Скорпіонам пора спуститись з трону, щоб отримати бажане. Керувати людьми - це, звісно ж, дуже весело, але зараз вам потрібно більше слухати та намагатись зрозуміти. Таке уміння відкриє перед вами чимало дверей.
Стрілець
Стрільці знають, чого хочуть, тому можуть будувати плани на близьке майбутнє. Ваш азарт захоплює, адже ви здатні на чимало звершень, головне, не лінуватись та не відволікатись на дрібниці. Вільний час присвятіть найближчим людям, які завжди поряд.
Козеріг
Козероги надто вимогливі до себе, що викликає постійне відчуття меншовартості. Припиніть себе порівнювати з кимось і присвятіть день тому, що вам вдається найкраще. Ви отримаєте значно більше, якщо буде сміливіші та впевненіші. Звісно ж, це не означає, що сьогодні не треба займатись саморозвитком.
Водолій
Водолії, сьогодні удача на вашому боці, тому даруйте свою усмішку світ, створюйте нові цілі та завдання, а також спробуйте вийти зі своєї зони комфорту. Є чимало речей, які вам можуть припасти до душі, тому рухайтесь вперед. День буде швидким та приємним.
Риби
Риби, зберіться з силами та виконайте справи, які довго висять у списку "хвостиків". Це може викликати внутрішній супротив, але пора з ними попрощатись та рухатись далі. Вечір найкраще провести у сімейному колі або ж присвятити повноцінному відпочинку, який вам зараз необхідний.
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