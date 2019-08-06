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Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

7 серпня стане для більшості знаків Зодіаку доволі продуктивним та легким днем. Особливу увагу варто звернути Тельцям та Ракам, яким варто відшукати час для повноцінного відпочинку. А от Левам та Овнам.сьогодні усміхатиметься удача. Читайте далі та дізнайтеся, який прогноз підготували для вас зорі та планети!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307608

В Овнів буде насичений та веселий екватор тижня, тому налаштуйте себе на позитивні емоції та рухайтесь до цілей. Також не забувайте приділити увагу тим людям, які поряд.

Телець

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307600

У Тельців середа буде швидкоплинною, але продуктивною. Сьогодні ваша харизматичність здатна підкорити навіть крижані серця, тому можна попрацювати над самореалізацією. Вечір присвятіть собі та відпочинку.

Близнюки

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307611

Близнюки сьогодні в ударі, адже готові просто перевернути світ з ніг на голову. Але варто замислитись, чи це взагалі потрібно, адже ви витрачаєте свої цінні ресурси на багато дрібних справ, ігноруючи справді великі цілі.

Рак

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307601

Раки спробують сьогодні знайти баланс між роботою та відпочинком, і це буде дуже вдалою ідеєю. Зорі радять вам не нехтувати своїм самопочуттям та не соромитись витрачати час на себе. Попереду чимало нових викликів, до яких треба бути готовим.

Лев

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307607

Леви у середу повні сил та енергії, а тітонька вдача грайливо вам усміхається, відкриваючи чимало нових дверей. Лише вам обирати, чи варто робити кроки для зміни свого життя, чи ні. Але сьогодні все легко вам вдаватиметься.

Діва

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307605

Діви зможуть сьогодні відфільтрувати справи, які забирають надто багато енергії, а приносять замало результатів. Те ж стосується і вашого оточення. Пора попрощатись з тими, хто змушує вас почуватись втомленими та засмученими.

Терези

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307606

Терези відшукали внутрішню рівновагу і тепер можуть чергувати відпочинок з роботою. Сьогодні також буде доволі насичений день, але попереду у вас буде шанс більше часу присвятити рідним та хобі. Пора ставити нові цілі, тож подумайте, де себе бачите за 10 років.

Скорпіон

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307610

Скорпіонам пора спуститись з трону, щоб отримати бажане. Керувати людьми - це, звісно ж, дуже весело, але зараз вам потрібно більше слухати та намагатись зрозуміти. Таке уміння відкриє перед вами чимало дверей.

Стрілець

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307604

Стрільці знають, чого хочуть, тому можуть будувати плани на близьке майбутнє. Ваш азарт захоплює, адже ви здатні на чимало звершень, головне, не лінуватись та не відволікатись на дрібниці. Вільний час присвятіть найближчим людям, які завжди поряд.

Козеріг

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307603

Козероги надто вимогливі до себе, що викликає постійне відчуття меншовартості. Припиніть себе порівнювати з кимось і присвятіть день тому, що вам вдається найкраще. Ви отримаєте значно більше, якщо буде сміливіші та впевненіші. Звісно ж, це не означає, що сьогодні не треба займатись саморозвитком.

Водолій

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307609

Водолії, сьогодні удача на вашому боці, тому даруйте свою усмішку світ, створюйте нові цілі та завдання, а також спробуйте вийти зі своєї зони комфорту. Є чимало речей, які вам можуть припасти до душі, тому рухайтесь вперед. День буде швидким та приємним.

Риби

Гороскоп на 7 серпня 2019: Тельцям і Ракам пора відпочити - фото 307602

Риби, зберіться з силами та виконайте справи, які довго висять у списку "хвостиків". Це може викликати внутрішній супротив, але пора з ними попрощатись та рухатись далі. Вечір найкраще провести у сімейному колі або ж присвятити повноцінному відпочинку, який вам зараз необхідний.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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