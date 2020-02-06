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Гороскоп на 7 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні ви будете прекрасно усвідомлювати, чого саме хочете. Більш того, ви навіть без зусиль знайдете шлях до заповітної мети. Найважче буде на нього вступити. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Гороскоп не схиляє Овна до трудових подвигів сьогодні, і з цим треба змиритися. Намагаючись взятися за складні справи, Овен ризикує їх провалити. Щоб день не приніс розчарувань, Овну доведеться розслабитися і плисти за течією.
Телець
Сьогодні Тельцю необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів.
Близнюки
Близнюки, секрет на сьогодні: успіх прийде до вас тоді, коли ви зосередитися на співпраці та взаємодії. Навіть, якщо ви некомандний гравець, то все одно зверніться по допомогу. Віддайте перевагу золотій середині, оскільки порушення рівноваги зараз протипоказано.
Рак
Сьогодні зорі гороскопу вимагатимуть від Раків уваги і турботи до тих, хто з ними поруч. Можливо, мова йде про роботу, і від Раків знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А може бути, допомоги потребуватиме друг, і Ракам доведеться вислухати його і підтримати.
Лев
Сьогодні день, коли успіх Левам принесуть тільки прості, консервативні шляхи. Якщо Леви наважаться на сміливий експеримент або на експромт, то пошкодують. Втім, гороскоп сьогодні і не схиляє Левів до творчих рішень, спонукаючи діяти тільки напевно.
Діва
Діви, вашими діями сьогодні управляє енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.
Терези
Оточуючі здатні вилити на голову Терезі чимало критики. Це може проявлятися в різній формі, від ласкавого кепкування близьких до різкого невдоволення начальства. Навіть найменші прорахунки Терезів будуть кидатися в очі оточуючим.
Скорпіон
Зорі гороскопу радять Скорпіону приділити особливу увагу близьким людям. Навіть якщо у нього багато роботи, варто вирватися з-під гніту справ, щоб побути разом з тими, хто йому дорогий. Можливо, Скорпіон уже давно не розмовляв з близькою людиною, а може, між ними накопичилися взаємні претензії і образи?
Стрілець
Сьогодні зорі раз у раз будуть схиляти Стрільців давати оточуючим поради, причому поради ці будуть вельми слушними! Стрілець буде це робити просто так, за велінням душі, коли його ніхто не просить. Ну а якщо вже до нього звернуться за допомогою, то він зуміє чудово допомогти.
Козеріг
Козероги, зараз ви перебуваєте під впливом емоцій та егоїзму. Ваші наміри можна порівняти з капризом дитини, яка хоче отримати гарну іграшку негайно. Цей період у вашому житті символізують сентиментальність, сприйнятливість та дивовижна успішність.
Водолій
Водолії здатні повірити в чудеса! Цілком можливо, що якісь події, яким вони стануть свідками, не будуть укладатися в матеріалістичні уявлення про світ. Можливо, сьогодні Водолій випробує почуття дежавю або на його очах відбудеться дивовижна подія, збіг чи явище.
Риби
Риби, не піддавайтеся депресії та смутку. Не варто брати все занадто близько до серця! Також не вигадуйте образи на порожньому місці й не робіть з мухи слона. Сприймайте світ реально, а не через призму вашого его.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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