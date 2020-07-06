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Гороскоп на 7 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні ви повинні менше розповідати про свої плани навколишнім, хоча б до тих пір, поки ці плани не почнуть втілюватися в життя. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, може постати питання про зміну місця роботи або перехід на іншу посаду, але перш ніж погодитися, ви повинні добре подумати, чи зможете ви впоратися з новими обов'язками, які з'являться на новій посаді.
Телець
Тільці, в цей день ви повинні намагатися підходити до розв'язання будь-яких проблем нестандартно: по-перше, так вам самим буде цікавіше, по-друге, цим ви підвищите ефективність своєї роботи та швидкість її виконання.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам хочеться бути вдома, ви себе почуваєте комфортно серед близьких, у домі. Можливо, що домашні справи пригнічують дух, виникає багато справ по дому, а на це йде багато енергії.
Рак
Раки, хоча багато починань сьогодні будуть зриватися з найрізноманітніших причин, проявлена вами наполегливість допоможе досягти непоганих результатів у будь-якій справі.
Лев
Леви, у роботі варто по максимуму використовувати власну фантазію і відмовитися від стереотипів, а головне – не зволікати та не сумніватися. Такий підхід до справи допоможе поліпшити результати роботи та заслужити похвалу від начальства.
Діва
Діви, сьогодні ви схильні до навіювань і дуже податливі. День несприятливий для проведення переговорів, укладення договорів, угод, для відправлення на відпочинок, у відрядження і подорожі.
Терези
Терези, сьогодні ви активно вчитеся, активно знайомитеся, багато їздите. Це день, коли можуть значну допомогу надати родичі, а ви багато спілкується з ними. Можливі ділові відносини з родичами, сусідами або спільний бізнес.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні вам може знадобитися допомога фахівця, можливо, це буде дуже дорого коштувати. Не слухайте свій внутрішній голос, він буде схильний до помилок як ніколи.
Стрілець
Стрільці, сьогодні варто бути вкрай уважним до свого здоров'я. Саме сьогодні вам, можливо, пощастить розв'язувати проблеми особистого життя. Відповідний момент для з'ясування стосунків з коханою людиною. Будьте обережні з технікою.
Козеріг
Козероги, сьогодні успіх буде залежати від вашої власної моторності, від уміння з'являтися в потрібному місці в потрібний час, а також від наявності корисних знайомств. День сприятливий також для відпочинку, подорожей і відряджень. Сприятливі контакти з закордонними партнерами.
Водолій
Водолії, сьогодні не займайтеся висловлюванням припущень, це лише змусить вас виглядати нерозумно і не більше. Вам варто говорити лише про те, що ви знаєте напевно й у чому розбираєтеся.
Риби
Риби, з'являється прагнення мати власність і нею розпоряджатися на свій розсуд, бути главою сім'ї. Це може призводити до нападів домашньої тиранії та непорозумінь з батьками.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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